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25 lat TVN24

Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie. Tak świętowaliśmy

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Urodzinowa trasa TVN24. Konin
Cała rozmowa z Anną Gawrońską, trenerką klubu piłkarskiego Medyk Konin
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Urodzinowa trasa TVN24 zawitała do Konina. Na Placu Wolności czekali od rana Maciej Woroch i Katarzyna Sławińska. Dołączyli do nich już między innymi Grzegorz Kajdanowicz i Justyna Kosela. Były też rozmowy ze specjalnymi gośćmi.

Miasteczko urodzinowe TVN24 w Koninie było otwarte dla widzów już od godziny 5.55. To okazja na rozmowę z naszymi dziennikarzami i poznanie kulis pracy w telewizji. Gospodarzami dzisiejszego spotkania byli korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch oraz reporterka działu zagranicznego "Faktów" TVN Katarzyna Sławińska.

O pogodzie opowiadał Tomasz Zubilewicz. Na Plac Wolności zawitali także między innymi: Grzegorz Kajdanowicz, Hubert Kijek, Justyna Kosela i Maciej Sokołowski.

Łazik Polaka zostawił ślady na Księżycu 55 lat temu. Replikę można zobaczyć w Koninie >>>

Dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN w Koninie
Dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN w Koninie
Źródło zdjęcia: TVN24

- Bardzo mi się tu podoba i ja teraz wiem już. Kasia, pamiętasz tą naszą zajawkę, jak mówiłaś i ty, i Maciek, że jedziecie do swojego fyrtla (okolicy)? To ja już wiem, o co chodzi, bo to jest twój fyrtel - zwrócił się Grzegorz Kajdanowicz do Sławińskiej.

Dziennikarka pochodzi z Konina. -To jest ten fyrtel. Dokładnie - przyznała.

Grzegorz Kajdanowicz w Koninie: to jest ten fyrtel
Źródło: TVN24

Goście specjalni w Koninie

Na trasę urodzinową i tym razem zaprosiliśmy gości specjalnych. Był raper Mezo, a także piłkarka Anna Gawrońska oraz zawodniczki Klubu Piłkarskiego Medyka Konin.

Mezo i Julia Mróz wystąpili dla widzów TVN24
Źródło: TVN24
Anna Gawrońska: miałam okazję trenować Ewę Pajor i grać z nią w jednej drużynie
Źródło: TVN24

Zadbaliśmy także o lokalne tradycje i symbole. Region Konina przybliżyli nam rozmówcy: Sławomir Pietras, historyk Kawalerii Ziemi Konińskiej i Maciej Chojnacki, rotmistrz Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej.

Na odwiedzających miasteczko urodzinowe czekała tradycyjnie już gorąca kawa. Widzowie mogli też zobaczyć od środka wóz transmisyjny oraz spróbować swoich sił jako reporter lub stanąć po drugiej stronie kamery - jako operator.

Urodziny TVN24 w Koninie
Urodzinowa trasa TVN24. Konin, Pan Jerzy
Urodzinowa trasa TVN24. Konin, Pan Jerzy
Źródło zdjęcia: TVN24
Urodzinowa trasa TVN24. Konin, Pan Jerzy
Urodzinowa trasa TVN24. Konin, Pan Jerzy
Źródło zdjęcia: TVN24
Joanna Gadomska, "Biologia z blondynką"
Joanna Gadomska, "Biologia z blondynką"
Źródło zdjęcia: TVN24
Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
Źródło zdjęcia: TVN24
Urodzinowa trasa TVN24. Konin
Urodzinowa trasa TVN24. Konin
Źródło zdjęcia: TVN24
Goście trasy urodzinowej TVN24 w Koninie
Goście trasy urodzinowej TVN24 w Koninie
Źródło zdjęcia: TVN24

Na Placu Wolności w Koninie pojawił się także pan Jerzy - jeden z naszych wiernych widzów, który do tej pory towarzyszył dziennikarzom TVN24 we wszystkich lokalizacjach urodzinowej trasy po Polsce.

"Najwierniejszy uczestnik urodzinowych spotkań". Pan Jerzy spotkał się z dziennikarzami w Koninie
Źródło: TVN24

25 lat TVN24

"Jesteśmy stąd" to urodzinowa trasa TVN24 realizowana z okazji 25-lecia naszej stacji. Odwiedziliśmy wcześniej Bydgoszcz, Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą, Łódź, Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, Słupsk, Giżycko, Gorzów Wielkopolski i Szczecin.

Tydzień temu byliśmy w Kielcach, gdzie pokazaliśmy widzom słynną Kadzielnię. W programie nie zabrakło rozmów ze znanymi Kielczanami, w tym z legendą telewizji Bożeną Walter, która opowiedziała o początkach TVN24.

Źródło: TVN24
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W kuluarach
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Tagi:
TVN24Konin
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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