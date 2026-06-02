25 lat TVN24 Jesteśmy stąd, czyli? Zobaczcie sami

Nasi dziennikarze i rozmowy z widzami. "Jesteśmy stąd" Źródło wideo: TVN24

To już ósmy przystanek na urodzinowej trasie TVN24. Pomysł jest prosty - świętujemy z naszymi widzami w miejscach nam najbliższych, skąd sami pochodzimy. Po Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku Zdroju, Mińsku Mazowieckim i Zakopanem, tym razem udajemy się nad morze - do Słupska, do którego - tradycyjnie - zapraszają nasi dziennikarze związani z miastem i regionem.

Jesteśmy stąd, czyli? O dziennikarzach TVN24

Ale nasze hasło "Jesteśmy stąd" obejmuje znacznie więcej miejscowości. Wystarczy spojrzeć na mapę (poniżej), na której zaznaczyliśmy skąd tak naprawdę jesteśmy. Znajdziemy podwarszawski Radzymin, skąd pochodzi Marta Klos, ale trafiają się i trochę rzadziej słyszane nazwy. Łukasz Jedliński jest z Gniewomierza, urokliwej wsi nad urokliwym Wierzbiakiem, która wcale nie jest krainą gniewnych ludzi. Natalia Madejska jest z Myśliborza, gdzie znajdziemy np. dom w kształcie grzyba, ale też stare miejskie mury obronne i przepiękne jeziora. Na brak jezior wokół nie może narzekać też Arkadiusz Wierzuk, który jest z Dźwierzut na Mazurach, położonych nad jeziorem Sasek Wielki. Chętnie tam wraca, by rozkoszować się ciszą.

Skąd jeszcze jesteśmy? Dokładnie stąd, co nasi widzowie. To dlatego świętujemy nasze urodziny u nas i u was jednocześnie.

Redakcja