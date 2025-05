Połowa pacjentów nie dożywa 60. Zdiagnozowane dziecko może uratować życie rodzica

Jakub Trzeciak o bilansach zdrowia, zmniejszeniu kolejek do lekarzy

Ta choroba jest dziedziczna i zaczyna się rozwijać już od urodzenia. Długo nie daje o sobie znać. U chorego przez lata rozwija się jej powikłanie w postaci miażdżycy. Kiedy problem wychodzi na jaw, często jest już za późno. Pacjent doznaje zawału serca lub udaru mózgu. Mowa o rodzinnej hipercholesterolemii. Co to za choroba i dlaczego teraz można ją szybciej zdiagnozować?

Od maja hipercholesterolemię rodzinną można zdiagnozować już na etapie bilansu sześciolatka. Jest to możliwe dzięki temu, że w pakiecie badań wykonywanych przy okazji takiej wizyty znalazło się badanie lipidogramu.

Hipercholesterolemia przez lata rozwija się w ukryciu

- Ta choroba przebiega w okresie dzieciństwa, a właściwie to aż do 30-35. roku życia, w sposób niemy klinicznie . Poziom LDL-cholesterolu, potocznie mówiąc złego cholesterolu, jest u osób chorych podwyższony już od urodzenia. Normy są często przekroczone 3-4-krotnie. Na zewnątrz nie widać żadnych objawów, a w tym czasie po cichu rozwija się miażdżyca, która daje o sobie znać dopiero w wieku 25-35 lat - mówi w rozmowie z tvn24.pl profesor Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzieci z rodzinną hipercholesterolemią są najczęściej szczupłe i aktywne fizycznie. Wydają się być okazami zdrowia. Problem zdrowotny demaskuje u nich dopiero kilkukrotnie podwyższony poziom LDL-cholesterolu - oczywiście jeśli zostanie on zbadany.

W Polsce choroba jest diagnozowana średnio w wieku 41 lat, gdy u chorego dojdzie do incydentu sercowo-naczyniowego, czyli udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego. Takie zdarzenie niestety często kończy się zgonem lub wymaga inwazyjnej opieki kardiologicznej, na przykład założenia stentów. Połowa chorych nie dożywa 60. roku życia. W naszym kraju rodzinna hipercholesterolemia jest rozpoznawana nie tylko późno, ale i rzadko. U dzieci rozpoznawalność jest na poziomie zaledwie 3 proc., a u dorosłych - 5 proc.

- Konieczne jest rozpoznanie tej choroby jak najwcześniej. Wcześnie to znaczy w czasie bilansu sześciolatka, chociażby ze względu, że na tę wizytę jest największa zgłaszalność. To w jej trakcie lekarz przygotowuje zaświadczenie o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Druga ważna kwestia wiąże się z możliwością leczenia farmakologicznego. Możemy je prowadzić u dzieci już od 5. roku życia - tłumaczy profesor Małgorzata Myśliwiec.