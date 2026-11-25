Zdrowie Aktywność fizyczna czy zdrowa dieta? Nowy przegląd badań wskazuje, co bardziej wydłuża życie Oprac. Agata Daniluk |

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Amerykańscy naukowcy przeanalizowali dziesiątki badań z ostatnich lat. Co bardziej skraca życie - zła dieta czy brak ruchu?

Wystarczy niewiele, by zauważyć różnicę. Ile minut aktywności dziennie realnie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci?

Wysiłek fizyczny uruchamia w mięśniach ważne procesy. Czy ruchem da się nadrobić błędy żywieniowe?

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Jedz zdrowo i dużo się ruszaj - te dwa zalecenia słyszymy od lat. Czy jednak oba nawyki mają równie dużą wagę, gdy stawką jest długość życia? Sprawdzić postanowili to prof. Glenn Gaesser, fizjolog wysiłku z Arizona State University, oraz Robert Sallis, specjalista medycyny rodzinnej i sportowej z Kaiser Permanente Medical Center w Kalifornii.

Badacze przeanalizowali dziesiątki prac naukowych i metaanaliz, opublikowanych w ciągu ostatnich 10-20 lat. Wyniki przeglądu ukazały się w listopadzie w "Mayo Clinic Proceedings". Autorzy chcieli ustalić nie tylko to, co bardziej nam szkodzi - bezruch czy kiepskie jedzenie - ale też zmiana którego z tych nawyków przynosi większe korzyści.

Brak ruchu czy niezdrowa dieta - co bardziej szkodzi zdrowiu?

Zestawienie danych pokazało wyraźną dysproporcję. W zależności od badania, u osób odżywiających się najgorzej - których jadłospis bazował na żywności wysokoprzetworzonej, czerwonym i przetworzonym mięsie, słodyczach czy słodzonych napojach - ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny było wyższe o trzy do 20 procent. Tymczasem u osób nieaktywnych fizycznie, spędzających niemal cały dzień na siedząco, wzrost tego ryzyka sięgał od 46 do ponad 163 procent.

Równie uderzające okazało się porównanie zysków płynących ze zdrowych nawyków. Przestrzeganie zasad dobrej diety wiązało się z niższym o cztery do 23 procent ryzykiem zgonu; w przypadku osób pokonujących dziennie od 11 do 16 tysięcy kroków spadek ten wynosił aż 45-67 procent w porównaniu z ludźmi robiącymi od dwóch do pięciu tysięcy kroków.

Podobnie silny związek z długowiecznością wykazywała wydolność krążeniowo-oddechowa, czyli zdolność organizmu do pobierania i wykorzystywania tlenu w trakcie wysiłku. U osób o najwyższej wydolności ryzyko przedwczesnej śmierci było o 41-53 procent niższe niż u tych o najgorszej kondycji.

Ile ruchu dziennie wystarczy, by wydłużyć życie?

Wcale nie trzeba od razu mierzyć w kilkanaście tysięcy kroków każdego dnia. Najwięcej do ugrania mają ci, którzy do tej pory niemal w ogóle nie wstawali z kanapy. W tej grupie już dodatkowe pięć minut ruchu dziennie wiązało się z niższym o 30 procent ryzykiem zgonu, a dziesięć minut - o 42 procent.

Naukowcy przyjrzeli się też temu, co daje dołożenie dwóch tysięcy kroków dziennie, co odpowiada mniej więcej 20-minutowemu spacerowi. W przeanalizowanych pracach przekładało się to na spadek ryzyka zgonu o około 25-50 procent. Dla porównania: podwojenie przeciętnej dziennej porcji warzyw i owoców w diecie Amerykanów - z dwóch i pół do pięciu porcji - obniżało to ryzyko o 13 procent.

Warto jednak pamiętać, że dane te pochodzą z różnych badań, w większości obserwacyjnych - nie można więc potraktować ich jak prostego kalkulatora i co do procenta wyliczyć, o ile dokładnie wydłużymy swoje życie, zamieniając kwadrans przed telewizorem na spacer.

Czy aktywność fizyczna może zrekompensować złą dietę?

Autorzy przeglądu zwrócili szczególną uwagę na badania, w których jednocześnie oceniano sposób odżywiania oraz poziom aktywności uczestników. Najniższe ryzyko zgonu odnotowano, co zrozumiałe, u osób łączących dobry jadłospis z regularnym ruchem. Co jednak ciekawe, ludzie aktywni fizycznie, ale odżywiający się gorzej, wypadali w tych zestawieniach na ogół lepiej niż ci, którzy jedli wzorowo, ale unikali wysiłku.

Gaesser i Sallis przywołali także eksperymenty, w których ochotnicy przez tydzień lub dwa jedli niezdrowe produkty, ale codziennie trenowali lub robili od 11 do 12 tysięcy kroków. Wysiłek fizyczny chronił ich przed częścią negatywnych zmian metabolicznych i naczyniowych. W drugą stronę ten mechanizm działał znacznie słabiej - nawet bardzo zdrowa dieta tylko w niewielkim stopniu łagodziła fizjologiczne skutki siedzącego trybu życia.

Oczywiście wyniki kilkutygodniowych testów nie oznaczają, że codzienny bieg pozwala bezkarnie żywić się fast foodami przez długie lata.

Dlaczego ruch jest tak ważny dla organizmu?

Mięśnie szkieletowe dorosłego człowieka stanowią około 30-40 procent masy jego ciała. Ich zadanie nie ogranicza się wyłącznie do tego, że pozwalają nam chodzić, biegać czy podnosić zakupy. Podczas pracy wydzielają związki, które oddziałują na inne tkanki i narządy, biorąc udział m.in. w regulacji metabolizmu oraz wygaszaniu stanów zapalnych.

- Nieaktywne mięśnie to niezdrowe mięśnie - podkreśla prof. Gaesser w rozmowie opublikowanej przez Arizona State University.

Robert Sallis zwraca z kolei uwagę na zjawisko, które na co dzień widzi w swoim gabinecie lekarskim. Spotyka tam wielu pacjentów, którzy mimo prawidłowego wskaźnika BMI zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Znacznie rzadziej dotyczy to osób regularnie ćwiczących i utrzymujących dobrą kondycję. Zdaniem lekarza w gabinetach wciąż za mało mówi się o ruchu. Specjaliści powinni pytać o aktywność fizyczną i zachęcać do niej z takim samym zaangażowaniem, z jakim doradzają w kwestii diety. Stawką jest przecież nie tylko to, ile lat przeżyjemy, ale też w jakiej formie.

A jaki rodzaj wysiłku wybrać na start? - Kiedy ludzie pytają mnie, jakie ćwiczenia są najlepsze, zawsze odpowiadam: te, przy których wytrwacie - podsumowuje prof. Gaesser. W decyzji mogą także pomóc opisane przez nas w tvn24.pl wyniki innych badań, wskazujące dyscypliny sportowe o największym wpływie na długość życia.