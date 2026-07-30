Logo strona główna
Zdrowie
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ważne zmiany od 1 sierpnia. Dotyczą zapisów do specjalistów

|
smartfon w ręce kobiety
W nowy rok z centralną e-rejestracją (materiał Faktów TVN)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy potrzebują konsultacji endokrynologa, nefrologa czy chirurga naczyniowego. Od 1 sierpnia do tych i pięciu innych specjalistów można będzie umówić się przez centralną e-rejestrację. Obdzwanianie placówek nie będzie już konieczne. O czym należy pamiętać?

Głównym celem centralnej e-rejestracji jest ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy oraz stworzenie jednej, ogólnopolskiej bazy dostępnych terminów. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, docelowo ma objąć wszystkie konsultacje specjalistyczne, tworząc spójny i przyjazny pacjentowi system umawiania wizyt.

Tusk: nie damy pretekstu do zablokowania ustawy. Rząd rusza ze zmianami w zdrowiu
Dowiedz się więcej:

Tusk: nie damy pretekstu do zablokowania ustawy. Rząd rusza ze zmianami w zdrowiu

- Centralna e-rejestracja to realna zmiana z perspektywy pacjenta. Ułatwia dostęp do świadczeń, zwiększa przejrzystość systemu i daje równe szanse wszystkim - niezależnie od miejsca zamieszkania. To rozwiązanie, które wzmacnia prawa pacjenta do szybkiej i dostępnej opieki zdrowotnej - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, cytowany na stronie resortu.

Dwie ścieżki zapisów, ale jedna e-rejestracja

Od 1 sierpnia centralna e-rejestracja umożliwi umawianie pierwszej wizytę u:

  • angiologa lub chirurga naczyniowego
  • lekarza chorób zakaźnych
  • endokrynologa
  • lekarza chorób wątroby
  • lekarza chorób układu odpornościowego
  • nefrologa
  • neonatologa
  • lekarza chorób płuc

"Pacjenci mogą skorzystać z dwóch ścieżek: online - przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP, tradycyjnie - telefonicznie lub osobiście w placówce, która zapisze pacjenta w systemie w jego imieniu" - wyjaśnia MZ.

Wysokie kary dla szpitali i 480 nowych etatów w NFZ. Nowe przepisy resortu zdrowia
Dowiedz się więcej:

Wysokie kary dla szpitali i 480 nowych etatów w NFZ. Nowe przepisy resortu zdrowia

System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu.

Według przedstawicieli resortu jedną z kluczowych funkcji jest tzw. poczekalnia, czyli usługa, która automatycznie zapisuje pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria. "Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę u kardiologa - pod warunkiem posiadania skierowania oraz ubezpieczenia w NFZ" - czytamy na stronie gov.pl.

Korzyści z centralnej e-rejestracji

Nowa forma zapisów pozwala oszczędzać czas - do tej pory pacjenci musieli dzwonić do placówek w poszukiwaniu dogodnego terminu ze względu na rozproszone systemy zapisów. Jak wylicza resort, dzięki wspólnej bazie terminów:

  • pacjenci mogą szybciej znaleźć dostępne wizyty, także poza miejscem zamieszkania
  • skracają się kolejki do specjalistów
  • ograniczone zostaje zjawisko "blokowania" terminów
  • zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia

O czym należy pamiętać? Aby móc skorzystać z wizyt u wymienionych specjalistów "na NFZ", potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Będą dalsze zmiany

Centralna e-rejestracja ma się rozwijać. Czy skrócą się kolejki?
Dowiedz się więcej:

Centralna e-rejestracja ma się rozwijać. Czy skrócą się kolejki?

W marcu wiceminister Maciejewski zapowiedział też, że resort zdrowia pracuje nad zmianami w koszyku świadczeń AOS. - Przygotowujemy pakiet w każdym zakresie, aby na pierwszej wizycie można było zlecić pacjentowi maksymalną ilość badań, aby móc postawić rozpoznanie - mówił.

Centralna e-rejestracja w pełni do 2027 roku

O tym, że centralna e-rejestracja może odegrać ważną rolę w naprawie systemu ochrony zdrowia, mówił premier Donald Tusk 3 lipca br. - Centralna rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej, niż to przewidziano. A więc koniec z "salonikami VIP", koniec z zeszytami i omijaniem kolejek - podkreślał szef rządu.

O tym rozwiązaniu dyskutowali niedawno na antenie TVN24 dziennikarze specjalizujący się w tematyce zdrowotnej: Piotr Wójcik z tvn24.pl i Marek Nowicki z "Faktów" TVN.

Ich zdaniem centralna e-rejestracja powinna być czymś więcej niż elektronicznym kalendarzem wizyt. - Myślę, że ważne jest wdrażanie centralnej e-rejestracji, które premier chce przyspieszyć. W pełni wdrożona systemowo ma być do końca 2027 roku, czyli o dwa lata szybciej, niż planowano - mówił Piotr Wójcik, zastanawiając się, czy samo wdrożenie systemu wystarczy.

"Będzie dolanie pieniędzy. Koniec, kropka". A może da się inaczej? 
Dowiedz się więcej:

"Będzie dolanie pieniędzy. Koniec, kropka". A może da się inaczej? 

W opinii naszych ekspertów centralna e-rejestracja w najlepszym wariancie powinna stać się narzędziem, które prowadzi pacjenta przez całą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną: od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przez badania, po konsultację specjalistyczną i kontrolę. Dzięki temu system zobaczyłby nie tylko pojedynczą wizytę, ale cały proces leczenia, a państwo będzie mogło lepiej kontrolować dostępność świadczeń, kolejki i przepływ publicznych pieniędzy.

- Wyglądałoby to tak, że pacjent przychodzi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ten w centralnej e-rejestracji umawia go na przykład na wizytę do ortopedy, ale też od razu na prześwietlenie, wizytę kontrolną czy konsultację u innego specjalisty, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba - wyjaśniał Piotr Wójcik.

Na razie centralna e-rejestracja umożliwia zapisy na wizyty pierwszorazowe.

tvn24.pl

Źródło: - System działa, e-rejestracja działa. To narzędzie, które realnie wspiera pacjentów - zapewniał w marcu br. wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. Resort zdrowia poinformował wtedy, że dzięki e-rejestracji ponad 460 tys. wizyt zostało "odzyskanych", czyli albo zostały odwołane, albo ich termin zmieniony. 25 proc. z nich, czyli 116 tys., odwołali pacjenci przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP. Z kolei 16 proc., czyli blisko 74 tys. zostało odwołanych przez SMS. Ponad 96 proc. uczestników ankiety zaprezentowanej przez MZ proces znalezienia terminu przez e-rejestrację ocenili jako łatwy. 75 proc. badanych chętnie poleci centralną e-rejestrację swoim znajomym.
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaPacjentLekarzePOZResort zdrowia
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Odpowie za nawoływanie do zabijania policjantów i ich rodzin
Kujawsko-Pomorskie
Awantura domowa zakończona interwencją służb (zdj. ilustracyjne)
Z domu wydostawał się dym, w stronę strażaków poleciały butelki z benzyną
Poznań
Donald Tusk i Marcin Kierwiński
Dlaczego nie wysłano alertów RCB? Rząd odpowiada
Polska
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w Polsce. Jest reakcja NATO
Polska
Śmiertelny wypadek na DK 10 w Dybowie
Czołowo uderzył w ciężarówkę, zginął na miejscu
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Piłka utknęła na tablicy. Musieli aż przerwać finał
EUROSPORT
Ciała starszego małżeństwa znalezione na Sępolnie (zdj
Ranna kobieta, ciało mężczyzny i osiem sztuk broni
Trójmiasto
Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów 2026
Duża przewaga Polaków, pogoń Ukrainy. Pierwszy set dla naszych
RELACJA
Włoska Straż Przybrzeżna
Banknoty wyrzucone u wybrzeży Sycylii. Interweniowali policjanci i karabinierzy
BIZNES
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Gromda usuwa wpisy z social mediów. A prokuratura wszczyna śledztwo
Wrocław
Karol Karski
"Z uśmiechem na ustach zetnie głowę toporem". Ma rozliczyć ludzi Morawieckiego
Marcin Złotkowski
Auto wjechało w 9-latka jadącego na rowerze po chodniku
Zjechał na chodnik, śmiertelnie potrącił dziewięciolatka. Policja o narkotykach w aucie
Śląskie
tokio japonia shutterstock_2605852179
Obniżka podatku do procenta. "Ogólny poziom cen i tak wzrośnie"
BIZNES
Łoś w Jastarni
Łoś przypłynął na plażę. "Byliśmy trochę przerażeni i zaskoczeni"
METEO
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany. Jest oświadczenie
Zespół autorów
Artur WęgrzynowiczAlicja GlinianowiczKatarzyna Kędra
Mieszkańcy usłyszeli huk
Jasny błysk i głośny huk. Są nagrania
Polska
imageTitle
Media: Infantino się spieszy. Najpierw pieniądze, potem konsultacje?
EUROSPORT
Matcha, czyli sproszkowana zielona herbata
Zmiany klimatu psują smak matchy
BIZNES
Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności
"Jesteście mądrością współczesnej Polski". Prezydenci spotkali się z powstańcami
WARSZAWA
Rozwój Plus
Pierwsze posiedzenie Sejmu z nowym klubem
Polska
Policja
Posłuchał AI podczas kontroli drogowej. Kara wzrosła ośmiokrotnie
BIZNES
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
30 ofiar śmiertelnych trzęsienia. Skwar zagraża ocalałym
METEO
Kierowca wjechał grupę pięciu nastoletnich rowerzystów w gminie Końskie
Po narkotykach wjechał w grupę rowerzystów, 12-latek nie przeżył. Wyrok
Kielce
Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
Premier i ministrowie na miejscu. "Amerykanie są zainteresowani"
Polska
Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki, Łukasz Kmita, Arkadiusz Mularczyk, Michał Drewnicki
Jest deklaracja "harcerzy" w sprawie wyborów w Krakowie
Kraków
imageTitle
Kolejny z wielkich zapowiada koniec kariery
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Dlaczego wojsko nie zestrzeliło pocisku? "Procedury mówią jasno"
Polska
Donald Trump, Xi Jinping
Zaostrza się napięcie na linii Chiny-USA. Zagrożenie dla handlu
BIZNES
Nastolatek uciekł, dziewczynka trafiła do szpitala po upadku z hulajnogi
Zostawił nieprzytomną koleżankę i odjechał. 13-latka trafiła do szpitala
Lublin
Pożar w Fermoselle w prowincji Zamora w Hiszpanii
Walka z ogniem trwa. "Znajdujemy się w krytycznej, skomplikowanej sytuacji"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica