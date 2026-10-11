Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
Sponsor serwisu:Multilac-Neuro_logo (1).png

U papieża wykryto guzek w płucu. Czy każda taka zmiana to rak?

|
Papież Leon XIV
Katarzyna Kacperczyk: obejmujemy refundacją aż pięć terapii na raka płuca
Źródło zdj. gł.: VATICAN MEDIA/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Papież Leon XIV poinformował, że wykryto u niego guzek w płucu, w związku z czym niebawem podda się operacji. Rak płuca może długo nie dawać żadnych objawów, przez co często wykrywa się go dopiero w zaawansowanym stadium. Nowy program profilaktyczny ma pomóc wychwycić ten nowotwór na wczesnym etapie.

- Lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany - powiedział papież Leon XIV w niedzielę, na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Jak dodał 71-letni Ojciec Święty, zgodnie z rekomendacją specjalistów w najbliższych dniach podda się operacji, podczas której zmiana zostanie usunięta.

Wczesny rak płuca nie daje objawów

Rak płuca jest jednym z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych na świecie. Często rozpoznaje się go dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza już z krwiopluciem, dusznością, bólem w klatce piersiowej i niezamierzoną utratą masy ciała. Na wczesnym etapie ten nowotwór może w ogóle nie dawać objawów albo powodować jedynie niespecyficzne dolegliwości takie jak

  • kaszel,
  • chrypka,
  • zmęczenie.

- To, czy rak płuca daje objawy, zależy w dużej mierze od jego lokalizacji. Jeśli zmiana jest w miąższu płuca, nie nacieka ściany klatki piersiowej czy struktur śródpiersia i nie przylega do opłucnej, to nowotwór może bardzo długo rozwijać się po cichu, nie powodując żadnych dolegliwości - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Iwona Patyk, specjalistka chorób wewnętrznych, alergologii oraz pulmonologii, kierująca Oddziałem Szybkiej Diagnostyki Pulmnologicznej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Tomografia niskodawkowa. Nowy program badań

Jak podkreśla dr Iwona Patyk, dotychczas najczęściej wykonywane badanie obrazowe klatki piersiowej - RTG - nie jest ani czułe, ani specyficzne. Zdarza się, że pacjent ma opisane zmiany w płucach i już się martwi, a tak naprawdę - jak okazuje się już po pogłębieniu diagnostyki - nie ma żadnej patologii, uzyskany obraz wynikał z nakładania się cieni różnych struktur anatomicznych w klatce piersiowej.

Bywa też odwrotnie - niektóre guzki w płucach można przeoczyć w RTG. - W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej często niewidoczne są zmiany zlokalizowane poza żebrem, strukturami naczyniowymi czy sylwetką serca. Trochę większą szansę na ich zobaczenie mamy na zdjęciach w projekcji bocznej, ale to nadal nie wystarczy do wczesnego wykrywania raka płuca - wyjaśnia specjalistka pulmonologii.

Wczesne wykrywanie raka płuca ma umożliwić nowy program profilaktyczny, w ramach którego osoby spełniające kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia będą miały możliwość wykonania niskodawkowej tomografii komputerowej. Program oficjalnie ruszył 1 października, a pacjenci - zgodnie z rządowymi zapowiedziami - będą mogli zapisywać się na badania w połowie października.

Dla kogo badania płuc? Jak wyliczyć "paczkolata"?

Z nowego programu mogą skorzystać osoby w wieku 55-74 lata, które obecnie palą papierosy albo rzuciły palenie maksymalnie 15 lat temu, i mają na koncie co najmniej 20 "paczkolat". Jak to policzyć? Jeżeli ktoś przez rok pali jedną paczkę, czyli 20 papierosów dziennie, to ma na koncie jeden "paczkorok". Jeżeli natomiast pali po dwie paczki dziennie, uzbiera 20 "paczkolat" w dekadę.

Z niskodawkowej tomografii komputerowej mogą skorzystać też osoby między 50. a 54. rokiem życia, które poza wymienionym wyżej kryterium dotyczącym historii palenia, mają też dodatkowe czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca, m.in. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, historię nowotworową w rodzinie albo narażenie na szkodliwe substancje takie jak np. azbest.

- Programy profilaktyczne kieruje się do osób bezobjawowych narażonych na czynniki ryzyka zachorowania na dany nowotwór. W przypadku raka płuca najbardziej istotnym z nich jest palenie tytoniu. Znaczenie mają też wiek i ekspozycja na kancerogeny inne niż dym tytoniowy, czyli na przykład radon, krzemionkę czy metale ciężkie - wylicza dr Iwona Patyk.

OGLĄDAJ: Rak płuc. Niektórzy mogą "żyć latami w dobrym zdrowiu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Papież ma guzek w płucu. To zawsze rak?

Dr Patyk zauważa, że z nowym programem profilaktycznym wiąże się wyzwanie dla pulmonologów. - Będzie się do nas zgłaszało wielu pacjentów z wykrytymi w tomografii guzkami. Wiele z nich nie ma znaczenia klinicznego. Nasze płuca na co dzień mają kontakt z różnymi czynnikami drażniącymi, zanieczyszczeniami i patogenami, przez co toczą się w nich różne procesy, po których mogą zostawać drobne blizny i zwapnienia - mówi specjalistka pulmonologii. Apeluje do pacjentów, którzy w ramach nowego programu profilaktycznego czy przy okazji badań wykonywanych z innych wskazań będą mieli wykrywane guzki w płucach, aby nie panikowali. Wiele z nich to zmiany łagodne, pozostałe na przykład po przebytej infekcji COVID-19, i nie trzeba nic z nimi robić.

Pulmonolodzy będą oceniać, czy należy wdrożyć dalsze postępowanie i jakie ono powinno być, na podstawie skali Lung-RADS. Dzieli ona zmiany wykrywane w płucach na różne kategorie - od jednoznacznie łagodnych, po prawdopodobnie łagodne, poprzez podejrzane aż po silnie podejrzane. Jak wyjaśnia dr Iwona Patyk, pulmonolodzy biorą pod uwagę między innymi gęstość guzka, czyli to, czy ma on charakter lity, czy nielity. W tym drugim przypadku nazywa się go "guzkiem typu matowej szyby". Znaczenie ma również rozmiar wykrytej zmiany.

Część pacjentów będzie wymagała tylko zwiększonej czujności i kontrolnej tomografii za rok. Innych skierujemy na bardziej szczegółowe badanie, czyli PET. Niektórym od razu wystawimy natomiast kartę DILO, żeby jak najszybciej dokładnie zdiagnozować podejrzaną zmianę i wdrożyć leczenie.
dr n. med. Iwona Patyk, specjalistka chorób wewnętrznych, alergologii oraz pulmonologii

Jeżeli raka płuca wykryje się we wczesnym stadium, można go z dużym powodzeniem leczyć operacyjnie. Przy większym zaawansowaniu choroby rokowanie jest gorsze, choć się poprawia. - Kiedyś zaawansowany rak płuca to był wyrok dla pacjenta. Dziś jest inaczej. Mamy coraz nowsze i lepsze leki. Dzięki diagnostyce genetycznej możemy dostosować terapię do charakterystyki nowotworu danego pacjenta i z powodzeniem przedłużać mu życie immunoterapią. Dziś nawet przy diagnozie zaawansowanego raka płuca jest nadzieja - podsumowuje dr Iwona Patyk i apeluje do palaczy o rzucenie tytoniu, bo to najlepszy sposób, aby uniknąć zachorowania na ten nowotwór.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieWatykanPapież Leon XIVNowotworyOnkologiabadania profilaktyczne
Czytaj także:
Wybory prezydenta Krakowa 2026. Zobacz interaktywne grafiki i wykresy
Jak głosowali Krakowianie? Pięć interaktywnych grafik
Sebastian Zakrzewski
Pilne
Koniec wyborów w Krakowie. Znamy sondażowe wyniki
WYBORY W KRAKOWIE
Kraków
Koniec głosowania. Pierwsze komentarze
RELACJA
imageTitle
Pogoń rozpędziła się na dobre. Gol nastolatka
EUROSPORT
Zalane ulice w meksykańskim Manzanillo
Huragan sunie wzdłuż wybrzeża. Ulice i domy pod wodą
METEO
Donald Tusk
Nowe informacje o zatrzymanym. MSWiA: planował atak na Tuska
Polska
imageTitle
Hiszpan rywalem Hurkacza w 1/8 finału. Wyeliminował faworyta
EUROSPORT
39 min
pc
Chcieli rozbić koalicję Tuska? Spotkanie Trump-szef MON miało mieć drugie dno
W kuluarach
imageTitle
Czerwona kartka wpłynęła na losy hitu Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pod presją. Cztery tenisistki walczą o dwa miejsca w WTA Finals
EUROSPORT
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
WARSZAWA
Wulkan Erebus i jego cień
Leży wśród lodu, ale ma ognisty temperament. Tak wygląda z kosmosu
METEO
imageTitle
Norweg pokazał moc. Samotnie uciekał przed rywalami
EUROSPORT
Głosowanie w jednym z lokali wyborczych w Krakowie
Wybory w Krakowie. Do której godziny trwa głosowanie
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Gol Świderskiego na nic. Widzew trafiony w doliczonym czasie
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Trump ogłosił zawieszenie broni. Zełenski: to dla mnie nowość
Świat
Donald Tusk na naradzie szefów resortów z związku z przemocą w szkołach
Informacje o planach zamachu. Czemu Tusk przyszedł piechotą?
Polska
imageTitle
Furia Kazacha w Szanghaju. Sam się okaleczył
EUROSPORT
imageTitle
Elton John grzmi po klęsce. "Współczuję kibicom, którzy muszą to oglądać"
EUROSPORT
Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo
Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
METEO
imageTitle
Verstappen we własnej lidze. Pokaz siły w Singapurze
EUROSPORT
Stadion Syrenka
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
1 godz 1 min
pc
Przy nowojorskiej Piątej Alei sprzedawano kożuchy po dwa tysiące dolarów. O wielu twarzach Cepelii
Sekcja Archeo
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
Tusk rozmawiał z Zełenskim. Wydali oświadczenia
Polska
"Tymczasem na granicy polsko-rosyjskiej...". Tak to wygląda?
FAŁSZ"Tymczasem na granicy polsko-rosyjskiej...". Nie tak to wygląda
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
imageTitle
Pekin świętuje. Qinwen Zheng z prestiżowym tytułem
EUROSPORT
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
BIZNES
imageTitle
Koszmar Milika trwa. Kolejne problemy ze zdrowiem
EUROSPORT
Drzewo obalone na sypialnię, Alabama
"Udało mi się wyczołgać. Moja żona nie dała rady"
METEO
Miał być ślub, była walka o życie
"Usłyszałam, że Denis już się nie obudzi"
Tomasz Wiśniowski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica