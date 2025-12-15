Traci stanowisko po trzech miesiącach. Dyrektor Centrum e-Zdrowia odwołany

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski o centralnej e-rejestracji

Tego samego dnia na godz. 13.30 zaplanowano spotkanie Konki z dziennikarzami. Jeszcze przed południem wydarzenie zostało jednak odwołane. Jak ustaliła PAP, decyzja miała bezpośredni związek z jego odwołaniem.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki szefa Centrum e-Zdrowia przejął Andrzej Sarnowski, dotychczasowy dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w CeZ. Resort zapewnił jednocześnie, że instytucja realizuje swoje zadania bez zakłóceń.

Krótka kadencja po październikowym powołaniu

Adam Konka objął stanowisko dyrektora Centrum e-Zdrowia w październiku tego roku. Został powołany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i zastąpił Małgorzatę Olszewską.

Już w październiku zapowiadał, że w roli dyrektora CeZ chce położyć nacisk przede wszystkim na realizację projektów z obszaru e-zdrowia finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy, w tym na wdrożenie systemu e-rejestracji. Podkreślał także, że jego priorytetami będą rozwój Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mojeIKP, a także współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie integracji usług w mObywatelu i wzmocnienia cyberbezpieczeństwa danych.

Konka miał wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. W latach 2012-2024 (do września) był prezesem zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu - jednostki naukowo-badawczo-szkoleniowej utworzonej z inicjatywy prof. Mariana Zembali oraz ówczesnej prezydent Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik.

Od 2014 do maja 2025 roku pełnił także funkcję członka zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Wcześniej współpracował z prof. Marianem Zembalą w resorcie zdrowia jako doradca ministra ds. zarządzania i systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Czym zajmuje się Centrum e-Zdrowia?

Centrum e-Zdrowia to państwowa jednostka budżetowa, powołana przez ministra zdrowia. Działa od 1 sierpnia 2000 roku i odpowiada za rozwój kluczowych rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia.

CeZ zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT - w tym systemem e-zdrowie (P1), rejestrami medycznymi oraz systemami wspierającymi profilaktykę i leczenie, takimi jak EWP, e-Krew czy e-Transplant. Odpowiada także za dziedzinowe systemy teleinformatyczne, wykorzystywane w funkcjonowaniu całego sektora ochrony zdrowia.

Do zadań Centrum należy budowa społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia oraz tworzenie cyfrowych usług i narzędzi dla medyków i pacjentów, ułatwiających zarządzanie sprawami zdrowotnymi i realizację świadczeń.