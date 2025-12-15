Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Traci stanowisko po trzech miesiącach. Dyrektor Centrum e-Zdrowia odwołany

pap_20210118_1RN (1)
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski o centralnej e-rejestracji
Adam Konka został odwołany z funkcji dyrektora Centrum e-Zdrowia - poinformowało w poniedziałek źródło PAP, zbliżone do administracji rządowej. Informację potwierdziło następnie Ministerstwo Zdrowia.

Tego samego dnia na godz. 13.30 zaplanowano spotkanie Konki z dziennikarzami. Jeszcze przed południem wydarzenie zostało jednak odwołane. Jak ustaliła PAP, decyzja miała bezpośredni związek z jego odwołaniem.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki szefa Centrum e-Zdrowia przejął Andrzej Sarnowski, dotychczasowy dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w CeZ. Resort zapewnił jednocześnie, że instytucja realizuje swoje zadania bez zakłóceń.

Krótka kadencja po październikowym powołaniu

Adam Konka objął stanowisko dyrektora Centrum e-Zdrowia w październiku tego roku. Został powołany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i zastąpił Małgorzatę Olszewską.

Ponad pół miliona pacjentów chce z tego skorzystać. Sprawdź, czy też możesz
Dowiedz się więcej:

Ponad pół miliona pacjentów chce z tego skorzystać. Sprawdź, czy też możesz

Już w październiku zapowiadał, że w roli dyrektora CeZ chce położyć nacisk przede wszystkim na realizację projektów z obszaru e-zdrowia finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy, w tym na wdrożenie systemu e-rejestracji. Podkreślał także, że jego priorytetami będą rozwój Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mojeIKP, a także współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie integracji usług w mObywatelu i wzmocnienia cyberbezpieczeństwa danych.

Konka miał wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. W latach 2012-2024 (do września) był prezesem zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu - jednostki naukowo-badawczo-szkoleniowej utworzonej z inicjatywy prof. Mariana Zembali oraz ówczesnej prezydent Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik.

Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej
Dowiedz się więcej:

Ważne dla pacjentów i obronności. Rozwiązania e-zdrowia coraz bliżej

Od 2014 do maja 2025 roku pełnił także funkcję członka zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Wcześniej współpracował z prof. Marianem Zembalą w resorcie zdrowia jako doradca ministra ds. zarządzania i systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Czym zajmuje się Centrum e-Zdrowia?

Centrum e-Zdrowia to państwowa jednostka budżetowa, powołana przez ministra zdrowia. Działa od 1 sierpnia 2000 roku i odpowiada za rozwój kluczowych rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia.

Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?
Dowiedz się więcej:

Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?

CeZ zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT - w tym systemem e-zdrowie (P1), rejestrami medycznymi oraz systemami wspierającymi profilaktykę i leczenie, takimi jak EWP, e-Krew czy e-Transplant. Odpowiada także za dziedzinowe systemy teleinformatyczne, wykorzystywane w funkcjonowaniu całego sektora ochrony zdrowia.

Do zadań Centrum należy budowa społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia oraz tworzenie cyfrowych usług i narzędzi dla medyków i pacjentów, ułatwiających zarządzanie sprawami zdrowotnymi i realizację świadczeń.

Autorka/Autor: adan/pwojc

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Hanna Bardo/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieResort zdrowiae-zdrowie
Czytaj także:
Mateusz Morawiecki
Dwie wigilie w PiS? "Możemy się spotykać w dowolnych gronach"
Polska
JetBlue samolot
O włos od katastrofy. "Lecieli dokładnie na naszej ścieżce wznoszenia"
Świat
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
METEO
Księżna Zofia
Pałac o spotkaniach księżnej z Epsteinem
Świat
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
WARSZAWA
imageTitle
Polacy znów na murawie? Tajemniczy trener Barcelony
EUROSPORT
Mgła w Krakowie
Siedem województw z niebezpieczną pogodą
METEO
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
BIZNES
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał pomóc koledze podczas ataku epilepsji, trafił do aresztu
Opole
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
BIZNES
Śmiertelny wypadek na ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu
Poznań
imageTitle
Legenda muzyki pop zaśpiewa na otwarcie igrzysk
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: niech prezydent przynajmniej nie przeszkadza
Polska
shutterstock_2660243863
Tyle NFZ zapłacił za jednego pacjenta. Rekordowe kwoty
Zdrowie
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
WARSZAWA
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
METEO
imageTitle
Szalony sezon w ekstraklasie. Czegoś takiego jeszcze nie widziano
EUROSPORT
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
15-miesięczna dziewczynka zmarła w punkcie opieki. Śledczy o nowych ustaleniach
Szczecin
Cliff Richard
Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka
Maciej Wacławik
Andrzej Duda podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Polska
Kieszonkowiec w oku kamery monitoringu
Pomogli zatrzymać kieszonkowca, z autobusu pojechał do aresztu
Trójmiasto
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
METEO
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
BIZNES
Protestujący na ulicach Brazylii
Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty
Świat
Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie
Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć
Trójmiasto
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
15 1120 min zdrowia foty-0008
Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?
Zdrowie
imageTitle
Topór wojenny w Realu zakopany. Wymowne zachowanie Alonso i Viniciusa
EUROSPORT
Donald Tusk
"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica