Tego spadku nie da się odwrócić. Dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci?

Liczba urodzeń zmniejsza się w całej Polsce. Gdzieniegdzie w większym, gdzieniegdzie w mniejszym stopniu

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Młoda ludność koncentruje się na terenach wielkomiejskich i tam spadek urodzeń jest najmniejszy, wynika z obserwacji prof. Szukalskiego. Które gminy wyludniają się najbardziej?

W Polsce fazę niskiej płodności obserwujemy od ponad dwóch dekad, zauważa demografka z SGH i tłumaczy, z czego taka sytuacja wynika.

Jedną z przyczyn niskiej dzietności jest coraz niższy potencjał rozrodczy Polek i Polaków oraz rosnący wiek kobiet decydujących się na macierzyństwo.

Jak powstrzymać niekorzystne zmiany? Wyzwaniem jest między innymi Living Apart Together - nowy model związku, w którym partnerzy tworzą relację intymną, ale nie mieszkają razem.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

- Zaskoczyła mnie skala. Nie wiedziałem, że są powiaty, gdzie liczba urodzeń spadła aż o połowę w ciągu raptem pięciu ostatnich lat - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl prof. Piotr Szukalski, demograf w Katedrze Socjologii Wsi, Miasta i Zmiany Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, który od lat śledzi dane związane z urodzeniami w Polsce.