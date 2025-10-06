Logo strona główna
Tego spadku nie da się odwrócić. Dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci?

Źródło: Shutterstock
W 2024 roku urodziło się najmniej Polek i Polaków od co najmniej 200 lat - twierdzi prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Spadek liczby urodzeń postępuje, a powiaty się wyludniają w błyskawicznym tempie. - Nie ma co liczyć na szybkie odwrócenie tego trendu - komentuje prof. Irena E. Kotowska, demografka z SGH, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Dlaczego coraz więcej Polek nie ma dzieci? Okazuje się, że to także kwestia zdrowia kobiet i ich partnerów.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Młoda ludność koncentruje się na terenach wielkomiejskich i tam spadek urodzeń jest najmniejszy, wynika z obserwacji prof. Szukalskiego. Które gminy wyludniają się najbardziej?
  • W Polsce fazę niskiej płodności obserwujemy od ponad dwóch dekad, zauważa demografka z SGH i tłumaczy, z czego taka sytuacja wynika.
  • Jedną z przyczyn niskiej dzietności jest coraz niższy potencjał rozrodczy Polek i Polaków oraz rosnący wiek kobiet decydujących się na macierzyństwo.
  • Jak powstrzymać niekorzystne zmiany? Wyzwaniem jest między innymi Living Apart Together - nowy model związku, w którym partnerzy tworzą relację intymną, ale nie mieszkają razem.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

- Zaskoczyła mnie skala. Nie wiedziałem, że są powiaty, gdzie liczba urodzeń spadła aż o połowę w ciągu raptem pięciu ostatnich lat - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl prof. Piotr Szukalski, demograf w Katedrze Socjologii Wsi, Miasta i Zmiany Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, który od lat śledzi dane związane z urodzeniami w Polsce.

