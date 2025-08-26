Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Stosujesz taką dietę? Zmniejszasz ryzyko poważnej choroby

Dieta śródziemnomorska obniża ryzyko choroby Alzheimera - wykazali amerykańscy naukowcy, którzy opublikowali wyniki swojego badania w czasopiśmie "Nature Medicine". Okazuje się, że choć taki jadłospis korzystnie wpływa na zdolności poznawcze u wszystkich ludzi, to efekt związany z chorobą Alzheimera jest szczególnie widoczny u osób genetycznie do niej predysponowanych.
Kluczowe fakty:
  • Wieloletnie badanie, prowadzone przez amerykańskich naukowców wykazało ważne zależności pomiędzy dietą, a ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.
  • Najlepszym wyborem w prewencji tej choroby okazała się być dieta śródziemnomorska.
  • Efekt profilaktyczny najbardziej widoczny był u osób predysponowanych do choroby.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Naukowcy z Brigham and Women’s Hospital i Harvard Medical School w Bostonie (Massachusetts, USA) oraz z Broad Institute w Cambridge (Massachusetts, USA) przeanalizowali dane zebrane wśród 4215 uczestniczek długofalowego studium "Nurses' Health Study" oraz 1490 mężczyzn, uczestników badania "Health Professionals Follow-Up Study". Stan zdrowia - w tym rozwój nowych przypadków demencji - śledzono u kobiet w latach 1989–2023, a u panów w latach 1993-2023.

OGLĄDAJ: Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"
pc

Choroba Bruce'a Willisa. Jej leczenie robimy "jako jedyni w Europie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Mniejsze ryzyko demencji, dłużej utrzymane funkcje poznawcze

Naukowcy oceniali długofalowy sposób odżywiania się badanych osób przy pomocy kwestionariuszy badających częstotliwość spożywania różnych produktów. Zbadali też ich próbki krwi pod kątem szerokiej gamy metabolitów, które wcześniej powiązano ze zdrowiem mózgu i sprawnością umysłową. Ponadto sprawdzano genetyczne ryzyko choroby Alzheimera u uczestników badań - m.in. występowanie specyficznego wariantu genu apolipoproteiny E – APOE4. Jest on uważany za najsilniejszy genetyczny czynnik ryzyka tzw. sporadycznej postaci choroby Alzheimera. Rozwija się ona w późniejszym wieku i nie jest dziedziczona w prosty sposób po rodzicach. Wiadomo, że osoby z jedną kopią wariantu APOE4 mają od trzech do czterech razy wyższe ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Z kolei osoby z dwiema kopiami wariantu APOE4 (tzw. homozygoty APOE4) mają od 8 do 12 razy wyższe ryzyko zachorowania na alzheimera niż osoby bez tych kopii.

Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia

Okazało się, że uczestnicy badań stosujący dietę śródziemnomorską mieli niższe ryzyko rozwoju demencji, a funkcje poznawcze pogarszały się u nich w wolniejszym tempie niż wśród osób stosujących inne wzorce żywienia. Działanie ochronne tej diety było najsilniejsze w grupie osób, które miały dwie kopie genu APOE4, czyli najwyższe ryzyko sporadycznej postaci choroby Alzheimera.

Potrzebne są szersze badania

U pacjentów na diecie śródziemnomorskiej stwierdzano też niższy poziom metabolitów powiązanych z wyższym ryzykiem demencji. Zdaniem badaczy wskazuje to, że odżywianie się zgodnie z zasadami diety śródziemnomorskiej może korzystanie wpływać na sprawność poznawczą i równoważyć genetyczne ryzyko choroby Alzheimera.

- Nasze wyniki sugerują, że odpowiednie strategie żywieniowe, a w szczególności dieta śródziemnomorska, mogą pomóc minimalizować ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i zapobiegać demencji poprzez wpływ na kluczowe procesy metaboliczne - skomentowała dr Yuxi Liu z Brigham and Women's Hospital. Jak dodała, dieta ta korzystnie wpływa na zdolności poznawcze u wszystkich ludzi, ale jej stosowanie ma jeszcze większe znaczenie w grupie osób z genetycznym ryzykiem choroby Alzheimera, w tym tych, którzy posiadają dwie kopie APOE4.

Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce

Agnieszka Pióro

Autorzy pracy podkreślają, że ponieważ badanie było ograniczone do osób dobrze wykształconych o europejskim pochodzeniu, konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań w bardziej zróżnicowanych populacjach.

Na czym polega dieta śródziemnomorska?

Dieta śródziemnomorska jest oparta w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego. Charakteryzuje się m.in. dużym spożyciem warzyw, roślin strączkowych, orzechów i owoców, dużym spożyciem oliwy z oliwek i małym spożyciem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a także małym spożyciem mięsa i produktów mięsnych oraz stosunkowo wysokim spożyciem ryb i skorupiaków, które są źródłem kwasów omega-3. Badania dowodzą, że wpływa ona korzystnie na zdrowie i zmniejsza ryzyko różnych chorób, w tym m.in. układu sercowo-naczyniowego oraz metabolicznych.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowie
Czytaj także:
imageTitle
Dobre znajome i niespodziewana sława. Czym na mistrzostwach świata żyją Polki?
Najnowsze
NOWORODEK-SZPITAL-DZIECKO-shutterstock_638374354
11-latka urodziła dziecko. Rodzice zatrzymani przez policję
Świat
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry oskarżają Komisję Europejską o "strzał w stopę"
BIZNES
Pijany kierowca swoją podróż zakończył w polu kukurydzy
"Nie zachował należytej ostrożności". Był pijany
Opole
Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitali. Jedna osoba nie żyje
Pędził pasem do wyprzedzania, ominął wysepkę po lewej i wjechał prosto na "czołówkę". Zginęła kobieta
Lublin
Pożar w Gniewie. Zginęła kobieta z dzieckiem
Kobieta i jej niespełna roczna córka zginęły. Prokuratura o przyczynie pożaru
Trójmiasto
imageTitle
Medalista MŚ opuścił Rosję. Oficjalnie został Polakiem
EUROSPORT
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosyjska propaganda zadowolona. Pisze o wecie, "pasożytach" i "ciosach" Nawrockiego
Świat
Pies pogryzł biegacza
Broniła swojego psa, została "dotkliwie pogryziona"
Kraków
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Proboszcz mówił na mszy o "ped**ach". Teraz bronią go parafianie
Kraków
warszawa polska centrum metro shutterstock_2475623847
Chaos, niepewność i koszty. Konsekwencje prezydenckiego weta
BIZNES
shutterstock_2480522811
Groźny rak pęcherza - jak go nie przeoczyć?
Anna Bielecka
Okradła osobę na wózku inwalidzkim
Z portfela zniknęły pieniądze i karta. Kradzież w markecie
Opole
Tłum zwolenników Brauna blokował drogę rabinowi.
Policja chce, żeby Braun stracił immunitet w związku ze skandalem w Jedwabnem
Białystok
imageTitle
Norwescy skoczkowie z aktem łaski od FIS. Były trener Polaków nie gryzie się w język
EUROSPORT
pisza-o-polsce-tiker
Światowe media o wecie Nawrockiego. Zwracają uwagę na dwie kwestie
Polska
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lipcu. "Pracodawcy zachowują się asekuracyjnie"
BIZNES
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
WARSZAWA
nissan - Radu Bercan shutterstock_243442444
Niemcy sprzedają swoje udziały w japońskim koncernie motoryzacyjnym
BIZNES
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Polska
shutterstock_2506414223
Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia
Zdrowie
imageTitle
"Debiut marzeń". 16-letni bohater Liverpoolu zapisał się w historii
EUROSPORT
Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
"Prezydent demolka" i co dalej? "Jestem przekonany, że rząd znajdzie jakiś sposób"
Polska
Groźne wyprzedzanie na drodze wojewódzkiej 246
Potężna ciężarówka wyprzedza na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych
Kujawsko-Pomorskie
Lato, upał, plaża
Przed nami ostatnia fala gorąca tych wakacji
METEO
Chrapanie może kosztować prawo jazdy
Jak śpią pacjenci z nadciśnieniem? Polscy naukowcy wykazali ważną zależność
Zdrowie
imageTitle
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zabawne poszukiwania w Nowym Jorku
EUROSPORT
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Spowodował kolizję i uciekł, polityk był pijany. "Złożę rezygnację"
Trójmiasto
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Koniec utrudnień
Kraków
dzieci uczniowe plecak plecaki szkola shutterstock_167557547
Ile kosztuje edukacja dzieci? Policzono
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica