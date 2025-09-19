Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Społeczeństwo się starzeje, a usług opiekuńczych ubywa. Kiedy zmiany?

|
Opieka nad osobami starszymi
Do czego służy skala MMSE?
Źródło: 36,6, prod. TVN, 2017
Chociaż polskie społeczeństwo się starzeje, zamiast przybywać usług opiekuńczych, w naszym kraju ich ubywa - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas debaty o modelu kompleksowego wsparcia dla osób z demencją. W rządzie toczy się wiele działań, także międzyresortowych, które mają poprawić sytuację osób z chorobami otępiennymi i ich rodzin. Kiedy można się spodziewać ich efektów?
Kluczowe fakty:
  • 21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W Polsce osoby z tym problemem i ich rodziny nadal nie doczekali się kompleksowej opieki.
  • Pacjenci z demencją i ich bliscy pokładają duże nadzieje w Krajowym Programie Działań wobec Chorób Otępiennych na lata 2025-2030. Na jakim etapie są prace?
  • Różne resorty nie tylko współpracują międzysektorowo, ale też realizują swoje inicjatywy, które mają poprawić sytuację między innymi osób z demencją. Przykładami są bon senioralny i asystencja osobista. Co jeszcze?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Brakuje skoordynowanej opieki długoterminowej na różnych poziomach - zarówno domowej, dziennej, jak i stacjonarnej. W rezultacie dziś pacjent często "ląduje" tam, gdzie jest miejsce, a nie tam, gdzie otrzyma najlepszą opiekę, dopasowaną do jego potrzeb. Ponadto, wiele punktów aptecznych nie realizuje recept na leki opioidowe. Przez wykluczenie komunikacyjne na obszarach wiejskich osoby starsze mają problem z dotarciem do specjalistów, na przykład lekarzy i fizjoterapeutów, a specjalistom trudno dotrzeć do ich domów. Wielu seniorów mieszka w pojedynkę albo z osobą w podobnym wieku, której trudno regularnie świadczyć opiekę przez jej własne ograniczenia zdrowotne. 70-latkowie opiekują się rodzicami po 90-tce i często zaniedbują swoje zdrowie, bo nie mają z kim ich zostawić w czasie, kiedy pojadą na przykład do okulisty. Wsparcie dla osób z chorobami otępiennymi jest dziś w Polsce rozproszone i nieskoordynowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nienawidzę mojej matki, jest mi wstyd". Czemu przeraża ją dywanik w łazience i poduszka z kotkiem?

"Nienawidzę mojej matki, jest mi wstyd". Czemu przeraża ją dywanik w łazience i poduszka z kotkiem?

Polska
"Każdy oddech boli. Dla was to tylko choroba, dla mnie męczarnia". Chcą odejść, już. Jak ich zatrzymać?

"Każdy oddech boli. Dla was to tylko choroba, dla mnie męczarnia". Chcą odejść, już. Jak ich zatrzymać?

Kultura i styl

To tylko część problemów, które wymieniono podczas debaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO), zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera obchodzonego 21 września. Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych w BRPO zwróciła uwagę na to, że osoby szukające opieki dla swoich bliskich chodzą od drzwi do drzwi i są odsyłane z niczym w momencie, kiedy szczególnie potrzebują empatii, bo są wyczerpane i w nie najlepszej kondycji psychicznej. Chociaż społeczeństwo się starzeje - jak podkreśliła Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w ostatnim czasie w naszym kraju usług opiekuńczych ubywa zamiast przybywać. Dziś opieka często jest świadczona nieformalnie, bez nadzoru instytucji publicznych. Trwają prace nad tym, żeby to zmienić. Na jakim są etapie?

Co z Krajowym Programem Działań wobec Chorób Otępiennych?

W piątek 19 września w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja poświęcona potrzebom osób żyjących z demencją. Rozmawiano zarówno o wsparciu zdrowotnym, jak i społecznym - o wyzwaniach i o nadziejach. Przyczynkiem do zorganizowania tego spotkania było to, że wrzesień jest miesiącem świadomości choroby Alzheimera, a 21 września obchodzony jest światowy dzień tej choroby. Częścią konferencji była debata o modelu koordynowanego wsparcia, który na ten moment w Polsce nie funkcjonuje, chociaż bliscy osób z chorobami otępiennymi i różne organizacje od dawna o to zabiegają.

Dużą część debaty poświęcono Krajowemu Programowi Działań wobec Chorób Otępiennych na lata 2025-2030. Niektórzy potocznie nazywają go "polskim planem alzheimerowskim", ale jego zakres wykracza poza tą jedną chorobę. To ważny, długo oczekiwany międzysektorowy dokument. W pracach nad nim uczestniczą przedstawiciele różnych resortów i instytucji.

- Jesteśmy na początku drogi integracji systemów. Uczymy się patrzeć ponadresortowo w kierunku obywatela z potrzebami - powiedział podczas debaty Michał Olenowicz, przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnością.

To jest pewien cywilizacyjny trend i kierunek, że wszystkie systemy państwa, które odpowiadają na istotne potrzeby obywateli, na przykład system opieki zdrowotnej i system wsparcia społecznego, muszą się wzajemnie widzieć.
Michał Olenowicz, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnością

O postępach prac nad Krajowym Programem Działań wobec Chorób Otępiennych opowiedziały w szczegółach Dagmara Korbasińska-Chwedczuk i Małgorzata Michalska z Departamentu Równości w Zdrowiu Ministerstwa Zdrowia. Jak przekazały, program został już wpisany do wykazu prac Rady Ministrów i poddany konsultacjom publicznym. Spłynęło łącznie aż 600 stron uwag, czasami sprzecznych. Na tej podstawie obecnie trwają prace nad ostatnią wersją tego dokumentu, która w październiku ma zostać przekazana do przyjęcia najpierw przez Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie przez Radę Ministrów. Trwa także poszukiwanie źródeł finansowania dla poszczególnych inicjatyw.

Inne formy wsparcia

Poza tym, że toczą się prace nad Krajowym Programem Działań wobec Chorób Otępiennych, realizowane są też inne systemowe inicjatywy, które mają na celu poprawić wsparcie dla osób żyjących z demencją i ich rodzin. Uczestnicy debaty zwracali na nie uwagę.

W Ministerstwie Zdrowia zakończyły się wewnątrzresortowe konsultacje standardu opieki długoterminowej. Wkrótce zostanie on przekazany do konsultacji publicznych. Poza tym, w ramach wprowadzonego w maju programu Moje Zdrowie osoby po 60. roku życia, jeśli w ankiecie stwierdza się, że występuje u nich ryzyko istnienia zaburzeń poznawczych, mogą być zbadane według skali mini-COG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Anna Bielecka
"Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję

"Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję

Zuzanna Kuffel

W przygotowaniu jest też ustawa o bonie senioralnym. Ma ona być wsparciem dla aktywnych zawodowo rodzin osób starszych. Ma też "uruchomić koło zamachowe", jak zapowiadała podczas debaty Marzena Okła-Drewnowicz z Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Ministra zaznaczała jasno: "fajerwerków nie będzie", będzie natomiast potrzeba balansowania między popytem a podażą i szkolenia kadr, bo dziś w sektorze usług opiekuńczych brakuje rąk do pracy.

Nadal trwają również prace nad ustawą o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, która też przyczyniłaby się do poprawy funkcjonowania osób z demencją i ich bliskich.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOpieka społecznaSeniorzyDPSResort zdrowiaOsoby z niepełnosprawnościami
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Cywile, którzy uciekli przed RSF, w obozie Goz al-Haj, Chartum, Sudan
"Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz
Świat
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
METEO
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
Specjalna pożyczka pomoże sfinansować mur dronowy w Europie
Świat
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak rząd chce rozwijać polską gospodarkę
BIZNES
Gmach Sądu Okręgowego w Łodzi
Wulgarne napisy o premierze i ministrze na budynku sądu
Łódź
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pobili go, bo nie chciał podać ręki nieznajomemu. Jest akt oskarżenia
Olsztyn
imageTitle
Wysokie loty Wisły nagrodzone przez europejską federację
EUROSPORT
Ulewny deszcz
Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO
Rafał Trzaskowski
Nocna prohibicja tylko w dwóch dzielnicach. Prezydent Warszawy reaguje
WARSZAWA
Nocna prohibicja. W Warszawie nie ma, a gdzie już jest?
Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?
Michał Istel
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie karetki i busa, są ranni
Opole
Ćwiczenia Zapad-2025
"Putin testuje determinację Zachodu". Naruszona przestrzeń kolejnego kraju
Świat
shutterstock_2299610383
Mają lek, ale czekają na badania. Czego potrzebują pacjenci z ALS?
Piotr Wójcik
Mukowozczik 2
Łukaszenka wymienił jego nazwisko. Kim jest Andriej Mukowozczik
Świat
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
METEO
Policja zatrzymała dwóch strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała dwóch strażaków. Są podejrzewani o zgwałcenie kobiety
Białystok
haker spyware pegasus AdobeStock_216060817
W darknecie powstał portal dla brytyjskich szpiegów
Świat
Warszawa. Policja zatrzymała recydywistę
Zrywał kobietom łańcuszki w tramwajach
WARSZAWA
shutterstock_1562072044
Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców
Anna Bielecka
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper ma ściągnąć reklamę. Wcześniej pozwał społecznika, który zarzucił mu, że jest nielegalna
Poznań
wypadek myjnia
Spokojnie mył szyby w swoim aucie. Nagle znalazł się w niebezpieczeństwie
Świat
shutterstock_2478291917
NIK: przekazanie pieniędzy państwowej spółce niezgodnie z prawem
BIZNES
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego od czterech lat mężczyznę
Był poszukiwany od czterech lat. Siedział w aucie stojącym na parkingu
Trójmiasto
Proces Serhija S. ws. współpracy z rosyjskim wywiadem
Skazany za szpiegostwo chciał wyjść na wolność. Decyzja sądu
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Konferencja Kaczyńskiego. Padło pytanie o "miękkich polityków"
Polska
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem RS
Zakażenie wirusem RSV grozi niedotlenieniem u niemowlęcia. Jak chronić dziecko przed wirusem?
Anna Bielecka
Odnalezione fragmenty żuka
Biżuteria z chrząszczy w urnie dziecka. "Unikatowe znalezisko"
Wrocław
Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
Od siedmiu lat ukrywał się za granicą, trafił do Polski
Łódź
Funkcjonariusze hiszpańskiej policji
Ludzie mieli być wypychani za burtę. 50 osób uznanych za zaginione
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica