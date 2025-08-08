SOR to nie przychodnia, NFZ apeluje

NFZ apeluje, by na SOR trafiali ci naprawdę potrzebujący

Lekarze apelują, aby z sytuacjami, które tego nie wymagają nie przychodzić na Szpitalny Oddział Ratunkowy. - SOR służy ratowaniu życia. To miejsce, w którym często toczy się walka na granicy życia i śmierci, by pomóc pacjentowi. Powinny tam trafiać tylko te osoby, których stan zdrowia jest bardzo poważnie zagrożony, których życie jest zagrożone, m.in. osoby po wypadkach, z wielonarządowymi urazami, osoby z niewydolnością krążeniową albo oddechową, osoby z udarami i zawałami. Te osoby zawsze będą traktowane priorytetowo na oddziałach SOR. Zgłaszając się na SOR nie liczy się godzina, kiedy znajdziemy się na oddziale, ale to jaki jest nasz stan zdrowia, z jakimi dolegliwościami zgłosiliśmy się do SOR-u - tłumaczy Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

A zdarzają się osoby, które na SOR zgłaszają się po receptę, czasem na receptę po medyczną marihuanę, z objawami grypy, przeziębienia czy z kleszczem. - Było takich przypadków stosunkowo dużo, trudno je zliczyć, ale takie które zdarzały się bardzo często i powodują niemałą frustrację, to np. pacjent, który zjawia się w środku nocy z przewlekłym bólem, który trwa od kilku miesięcy, i który postanowił się nagle przediagnozować albo postanowił usunąć kleszcza, dlatego, że odmówiono mu tej procedury w opiece zdrowotnej czy w przychodni. Nawet do 70-80 proc. pacjentów, których tu przyjmujemy w ogóle nie powinno się tu znaleźć. Są to pacjenci, którzy już wcześniej powinni zostać zaopiekowani, np. u lekarza pierwszego kontaktu ambulatoryjnie - podała lekarka z małopolskiego szpitala.

Gdzie zgłosić się z przeziębieniem na wyjeździe?

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w ramach NFZ, możemy skorzystać z innego lekarza rodzinnego w innej miejscowości w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Możemy wówczas wybrać taką przychodnię dowolnie. Jeżeli mamy problemy zdrowotne w godzinach nocnych bądź w weekend, wtedy możemy zgłosić się do placówek, które świadczą nocną i świąteczną opiekę medyczną. Tam uzyskamy pomoc np. w przypadku grypy.

Szpitalne oddziały ratunkowe mają ratować życie, a ratują w 30 proc. przypadków, pozostali pacjenci to pacjenci, którzy powinni być zaopiekowani przez lekarzy rodzinnych.