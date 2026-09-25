Program in vitro traci płynność. Pacjenci już odczuwają skutki

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- Program jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych osiągnięć polityki zdrowotnej ostatnich lat, bo poza efektem terapeutycznym wspiera także dzietność. Pamiętajmy, że w Polsce mamy poważne problemy demograficzne. Nie ma wątpliwości co do tego, że to sukces, i ważne, by program był kontynuowany w sposób dojrzały i przemyślany. Jeden z istotnych problemów polega na tym, że nie starcza pieniędzy na realizację programu - mówi w rozmowie z TVN24+ prof. Rafał Kurzawa, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.