Rząd przyjął ważny projekt. Zmiany dla zadłużonych szpitali, ułatwienia dla pacjentów

Kluczowe fakty: Rząd przyjął przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie rozwiązań dla zadłużonych lecznic: planów naprawczych, możliwości łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego czy zmiany trybu pracy z pełnej hospitalizacji na przykład na leczenie jednodniowe.

Nowelizacja przewiduje też zniesienie konieczności uzyskiwania skierowań do psychologa, optometrysty czy lekarza medycyny sportowej.

Jak informuje resort zdrowia w informacji opublikowanej po posiedzeniu Rady Ministrów, projekt przewiduje racjonalizację i uelastycznienie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Dzięki zmianom, oferta szpitali zostanie dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych.

Ratunek dla zadłużonych lecznic: łączenie szpitali i plany naprawcze

Projekt zakłada, że szpital w tak zwanej sieci będzie mógł, za zgodą prezesa NFZ, w ramach danego profilu, zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe albo na udzielanie świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej. Szpitale pediatryczne będą mogły ograniczyć udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki do osób niepełnoletnich.

Kolejne rozwiązanie zakłada, że związki jednostek samorządu terytorialnego (jst) będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Projekt przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dowiedz się więcej: Reforma szpitalnictwa coraz bliżej. Mają być pakiety finansowe i plany naprawcze

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych SP ZOZ-ów, w których wystąpiła strata netto. Sporządzenie programu miałaby poprzedzić analiza efektywności szpitala i jego poszczególnych jednostek. Analogiczne przepisy zaproponowano dla instytutów badawczych i spółek kapitałowych z udziałem co najmniej 51 procent Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), na zlecenie ministra zdrowia, będzie analizować programy naprawcze i ich realizację, w tym sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów leczniczych i jakość zarządzania. Ponadto przy kształtowaniu taryf AOTMiT będzie analizować udział świadczeń w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym.

Zmiany ważne dla pacjentów - tu skierowania nie będą już potrzebne

Projekt wprowadza też nową kategorię świadczeń gwarantowanych - chodzi o te, które będą udzielane w powiatowym centrum zdrowia. Mają to być całodobowe świadczenia specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych oraz transport sanitarny.. Projekt zakłada też, że skierowanie nie będzie potrzebne do lekarza medycyny sportowej, optometrysty i psychologa. Optometrysta będzie mógł wystawić skierowanie do okulisty.

Autopoprawka MZ do projektu pozostawia możliwość wykonywania zawodu lekarza w tak zwanym trybie uproszczonym przez lekarzy spoza Unii Europejskiej, czyli na podstawie decyzji ministra zdrowia, a bez prawa wykonywania zawodu (PWZ) wydawanego przez okręgowe izby lekarskie.

Projekt MZ reformy szpitalnictwa, w wersji skierowanej pod obrady Rady Ministrów w kwietniu, zakładał dodatkowo usunięcie przepisu o tzw. trybie uproszczonym. Rządowe Centrum Legislacji poinformowało wtedy, że był to powód przekazania projektu reformy szpitalnictwa do ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Reforma szpitalnictwa jest "kamieniem milowym " w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), czyli od jej realizacji jest uzależniona wypłata pieniędzy z KPO. Jak zapewnia resort zdrowia, dzięki zmianom oferta szpitali ma być dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych: spadającej liczby urodzeń i starzejącego się społeczeństwa. Efektywniej mają być wykorzystywane kadry medyczne, sprzęt i infrastruktura. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów otwiera drogę do dalszego procedowania w Sejmie.