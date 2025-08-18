Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz rezygnuje ze stanowiska

Jolanta Sobierańska-Grenda zreformuje szpitale? "To jej konik" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

18 sierpnia doszło do pierwszych zmian w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia po objęciu urzędu przez nową minister Jolantę Sobierańską-Grendę. MZ poinformowało dziś, że „wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r.” Podkreślono, że ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała Szafranowiczowi za dotychczasowy wkład podsekretarza stanu w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia.

Szafranowicz był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia (MZ) od lipca 2024 r. Na stanowisko wiceministra zdrowia powołała go ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Czym zajmował się Szafranowicz w resorcie zdrowia?

Szafranowicz brał udział w pracach nad wdrożeniem reformy szpitalnictwa. Dwa tygodnie temu parlament przyjął ustawę dotyczącą szpitali, która czeka obecnie na podpis prezydenta. Wiceminister zapowiadał też drugą część reformy dotyczącą wprowadzenia mechanizmu pomocy finansowej zadłużonym szpitalom. W MZ odpowiadał za Departament Dialogu Społecznego i Departament Lecznictwa z wyłączeniem spraw dotyczących chorób rzadkich. Nadzorował działalność m.in. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Specjalista ortopedii i menedżer zdrowia

Odchodzący wiceminister jest lekarzem, specjalistą II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, menedżerem zdrowia i doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Skończył też studia MBA z zarządzania w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Dowiedz się więcej: Niepewna przyszłość projektu reformy szpitali. Lewica wstrzyma się od głosu

Był m.in. prezesem Centrum Rehabilitacji w Chorzowie, dyrektorem Lecznicy Lekarzy Specjalistów Sanomed w Katowicach i dyrektorem katowickiego oddziału Medycyny Rodzinnej Warszawa. W latach 2009 - 2015 był też dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Od lutego 2015 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, odpowiedzialnego m.in. za zdrowie. W latach 2016 - 2019 pełnił funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Od 2019 r. był dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.