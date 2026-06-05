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Rak piersi z przerzutami, ale leczenie bez chemii? Jest mocne potwierdzenie

Agata Daniluk
Agata Daniluk
W Polsce co roku około 12 tysięcy kobiet słyszy diagnozę wczesnego, hormonozależnego raka piersi HER2
W Polsce co roku około 12 tysięcy kobiet słyszy diagnozę wczesnego, hormonozależnego raka piersi HER2
Źródło zdj. gł.: wutzkohphoto/Shutterstock
Utrata włosów, wyczerpanie, nudności, lęk przed tym, czy organizm wytrzyma leczenie. Dla wielu kobiet z rakiem piersi chemioterapia jest drugim ciosem po diagnozie. W najnowszym międzynarodowym badaniu blisko 70 procent pacjentek z wczesnym rakiem piersi i zajętymi węzłami mogło jej jednak bezpiecznie uniknąć. Czy to koniec chemii podawanej "na wszelki wypadek"?Artykuł dostępny w subskrypcji

Przez lata u pacjentek z rakiem piersi i zajętymi węzłami chłonnymi chemioterapia była niemal automatycznym elementem leczenia. Miała zmniejszyć ryzyko nawrotu, ale u części kobiet oznaczała obciążającą terapię bez pewnej korzyści.

Badanie OPTIMA, zaprezentowane podczas kongresu ASCO 2026 w Chicago, pokazuje, że wielu pacjentkom z wczesnym rakiem piersi i zajętymi węzłami chłonnymi można oszczędzić chemioterapii bez pogorszenia rokowań. Jedna z uczestniczek badania w rozmowie z dziennikiem "The Guardian" powiedziała, że wiadomość o możliwości rezygnacji z chemioterapii była dla niej "jak święta Bożego Narodzenia". Niemal dekadę po diagnozie jest w dobrej formie i prowadzi aktywne życie.

"Rak to nie wyrok", a onkolog "leczy, nie walczy"
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"Rak to nie wyrok", a onkolog "leczy, nie walczy"

- Dostajemy mocne potwierdzenie kierunku, w którym leczenie raka piersi zmierza od kilkunastu lat i że przyszłość należy do medycyny precyzyjnej, a nie do podejścia "jedno leczenie dla wszystkich" - mówi Kamil Karpowicz, onkolog pracujący w Szwecji. I tłumaczy w rozmowie z TVN24+, dlaczego zajęte węzły chłonne nie zawsze muszą oznaczać agresywne leczenie oraz jaka dostępna diagnostyka guza może dziś zdecydować o rezygnacji z chemioterapii.

Chemia nie zawsze daje przewagę

- Moim zdaniem znaczenie tego doniesienia nie polega na odkryciu zupełnie nowych mechanizmów. To raczej rzetelne, naukowe potwierdzenie kierunku, w którym podążamy: odchodzenia od decyzji opartych wyłącznie na wielkości guza i liczbie zajętych węzłów chłonnych na rzecz głębokiej analizy biologii nowotworu - tłumaczy onkolog Kamil Karpowicz.

Badanie OPTIMA pokazuje, że testy wielogenowe mogą bezpiecznie ograniczyć stosowanie chemioterapii także u pacjentek wcześniej uznawanych za grupę podwyższonego ryzyka. 
Kamil Karpowicz, onkolog
Pozostało 76% artykułu
Źródło: TVN24+
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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