Więcej godzin dla psychologów szkolnych. Rząd przyjął oczekiwany projekt

Kluczowe fakty: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przygotowało projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, którego celem jest zwiększenie dostępności w szkołach do psychologów, pedagogów i logopedów.

Projekt został przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Zmiany będą jednym ze sposobów na poprawę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na jakich zasadach będą zatrudniani specjaliści?

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został przygotowany przez MEN jako jeden z projektów deregulacyjnych. Chodzi w nim o zniesienie ograniczenia do 4 godzin tygodniowo możliwości zatrudnienia nauczycieli specjalistów na podstawie innej niż umowa o pracę w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Większy dostęp do wsparcia

"Celem propozycji deregulacyjnej jest umożliwienie łatwiejszego zatrudniania nauczycieli specjalistów w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (…)", czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Zmiany mają dotyczyć psychologów, pedagogów szkolnych i logopedów. Jak informują autorzy nowelizacji, zwiększona liczba nauczycieli specjalistów oznacza zwiększony dostęp uczniów do wsparcia w przedszkolu i szkole, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak opinia czy orzeczenie.

"Niepubliczne jednostki systemu oświaty (…) w niewielkim stopniu realizują standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów (…). Odsetek szkół i placówek niepublicznych spełniających standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów wynosi obecnie jedynie 24,03 procent", dowiadujemy się z OSR.

Kryzys zdrowia psychicznego - dane są alarmujące

- To jest rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw potrzebie walki z narastającym kryzysem zdrowia psychicznego - powiedział podczas briefingu prasowego po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.

Z danych opublikowanych w raporcie przygotowanym przez Fundację GrowSpace wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 w Polsce brakowało 23,9 procent psychologów szkolnych. W 308 gminach nie było ani jednego obsadzonego stanowiska dla takich specjalistów.

Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia, zaburzenia zdrowia psychicznego dotykać mogą nawet 20 procent dzieci. Z badania przeprowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka wynika natomiast, że jedynie 6 na 10 dzieci i młodzieży postrzega swoje życie jako pełne radości. Odsetek ten jest zdecydowanie mniejszy w najstarszej badanej grupie (2 klasy szkoły ponadpodstawowej) i wynosi 45 procent. Jednocześnie co piąty badany uczeń w tym wieku stwierdza, że wcale nie odczuwa radości w życiu lub odczuwa ją tylko trochę. Nie jest z siebie zadowolony co dziesiąty drugoklasista ze szkoły podstawowej i aż co trzeci licealista i uczeń technikum.