Jak poradzić sobie z prokrastynacją? Psycholożka podaje pięć sposobów

Odkładanie obowiązków może być sygnałem kryzysu

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Termin "prokrastynacja" pochodzi od łacińskiego słowa "procrastinatio", oznaczającego odkładanie czegoś do jutra. Choć samo zjawisko nie jest nowe, współcześnie stało się powszechnym problemem. Nadmiar bodźców, szybkie tempo życia, presja oraz łatwy dostęp do cyfrowych rozpraszaczy sprawiają, że wiele osób przesuwa wykonanie obowiązków na później.

Prokrastynacja nie jest jednak jednoznaczna z lenistwem. Osoba odkładająca zadanie często chce je wykonać, ale nie potrafi rozpocząć pracy albo doprowadzić jej do końca.

Dlaczego odkładamy zadania?