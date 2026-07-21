Zdrowie Ten problem dotyka wielu starszych kobiet. Polscy lekarze znaleźli sposób Marek Nowicki |

Polscy lekarze znaleźli sposób na problem wypadającej macicy Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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68-letnia Rozalia Borys z Chorzowa, chcąc pomóc innym kobietom, zdecydowała się wystąpić przed kamerą i powiedzieć otwarcie, że miała problem. - Uczucie ciężkości, pełności, ucisku w miednicy, rozpierający ból w dolnej części pleców. Wszystko to sprawiało, że trudno mi było chodzić, stać a nawet siedzieć - powiedziała kobieta.

Problem wypadającej macicy to powszechny problem. Dotyczy co trzeciej kobiety w wieku powyżej 50 lat i aż 80 procent kobiet w wieku powyżej 80 lat.

- Bardzo dużo kobiet przychodzi do nas w momencie, kiedy naprawdę mamy całkowite wypadanie narządu rodnego. To są czasami przepukliny, które sięgają do połowy uda - powiedział prof. Rafał Stojko, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

Polskie rozwiązanie

Ratunek jest na wyciągnięcie ręki - w oddziale ginekologii transplantacyjnej w Katowicach w ramach ogromnego grantu Agencji Badań Medycznych lekarze zaczęli wszczepiać siatki zapobiegające wypadaniu macicy.

- Jest to bardzo delikatny materiał przypominający namoczony papier ryżowy. Jest nieprawdopodobnie delikatny w dotyku i jednocześnie nieprawdopodobnie wytrzymały - wskazuje prof. Stojko.

Problem wypadającej macicy dotyczy aż 80 procent kobiet po 80-tce Źródło zdjęcia: Shutterstock

To polski patent, wyjątkowy w skali świata. Siatka jest pozyskiwana ze skóry ludzkich zwłok. To matryca kolagenowa zupełnie obojętna dla biorcy, bo jest pozbawiona komórek dawcy. Po wszczepieniu tej naturalnej siatki, wrastają w nią komórki własne pacjentki, staje się elementem jej ciała.

- U pacjentek w pierwszym stopniu obniżenia narządu generalnie nie ma wskazań do tego typu operacji. Pacjentki w drugim, trzecim i czwartym stopniu jak najbardziej powinny się poddać tego typu zabiegom - stwierdził dr Marcin Sadłocha ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Ginekolog położnik zastrzegł, że wskazanie dotyczy kobiet w wieku co najmniej 45 lat.

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Wyniki pierwszych zabiegów są rewelacyjne. Kobiety wracają do pełnej sprawności i aktywności. - W tym przypadku w ogóle nie ma erozji, nie ma bólu - zwrócił uwagę prof. Stojko.

Rozalia Borys potwierdza i apeluje do kobiet, aby porzuciły tabu i walczyły o swoje zdrowie. - Każdej kobiecie, która się zmaga z tym problemem, radziłabym aby nie zwlekała, ale ufała lekarzom i poddała się tej operacji - zaleciła.

Macica może wypadać z bardzo różnych przyczyn: trudnej ciąży, licznych naturalnych porodów, menopauzy, starzenia się i wrodzonej słabości tkanki łącznej.