Powstała Barbie, jakiej jeszcze nie było. Chore dziewczynki zobaczą w niej siebie

Michał Figurski o cukrzycy (wideo z 2020 roku) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Firma Mattel wprowadziła na rynek Barbie z cukrzycą typu 1. Lalka powstała we współpracy z globalną organizacją, która prowadzi badania i działania rzecznicze na rzecz społeczności osób z cukrzycą typu 1.

Czym różni się nowa Barbie od innych lalek?

Polską ambasadorką nowej Barbie została Maja Makowska, sportsmenka, u której 25 lat temu zdiagnozowano cukrzycę typu 1.

Więcej o cukrzycy przeczytasz w dziale Zdrowie w TVN24.pl

Lalki Barbie coraz bardziej odchodzą od niedoścignionego ideału, dzięki czemu więcej dziewczynek może zobaczyć w nich siebie. Dostępna jest już m.in. niewidoma Barbie z laską, Barbie na wózku i Barbie z zespołem Downa. Teraz firma Mattel wprowadziła na rynek pierwszą w historii marki Barbie z cukrzycą typu 1. To lalka z popularnej serii Barbie Fashionistas.

Nowa Barbie z cukrzycą typu 1

Cukrzyca typu 1 to przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne, w przebiegu którego trzustka wytwarza bardzo niewielkie ilości insuliny lub nie produkuje jej wcale. Wymaga to codziennej insulinoterapii i niesie ryzyko zarówno krótkoterminowych, jak i długofalowych powikłań zdrowotnych. Aby nowa lalka wiernie oddawała codzienność osób żyjących z tą chorobą, firma Mattel nawiązała współpracę z organizacją Breakthrough T1D (wcześniej JDRF), globalną organizacją, która prowadzi badania i działania rzecznicze na rzecz społeczności osób z cukrzycą typu 1.

Dzięki konsultacjom z ekspertami zadbano o każdy detal - od akcesoriów po elementy garderoby. - Lalka jest ubrana w bluzkę i dopasowaną spódnicę w błękitne grochy, co nie jest przypadkowym wyborem. Błękitne koło to symbol cukrzycy. Na ramieniu Barbie ma CGM, czyli urządzenie do ciągłego monitorowania glikemii. Wyniki odczytuje na swoim telefonie. Ma też pompę insulinową z wkłuciem do brzucha. W zestawie jest też torebka, żeby diabetyczka mogła zawsze nosić przy sobie coś słodkiego na wypadek spadku cukru. To naprawdę idealne odwzorowanie osoby z cukrzycą typu 1 - mówi w rozmowie z tvn24.pl Maja Makowska, znana jako "Sugar Woman", polska ambasadorka nowej Barbie, u której zdiagnozowano cukrzycę typu 1 25 lat temu. Makowska jest edukatorką diabetologiczną, a także sportsmenką, która ma na koncie m.in. ukończenie podwójnego Ironmana.

Maja Makowska, polska ambasadorka Barbie z cukrzycą typu 1 Źródło: Mattel

- Jako dziecko, kiedy dostałam diagnozę, nawet nie pomyślałabym o tym, że postrzeganie cukrzycy w społeczeństwie tak bardzo się zmieni. Nawet mając ponad 30 lat, patrząc na tę lalkę, cieszę, że ktoś dostrzegł nas, diabetyków - mówi Makowska.

System ciągłego monitorowania glikemii na ramieniu lalki ma kształt serca w charakterystycznym dla Barbie odcieniu różu.

Dowiedz się więcej: W Polsce największy wzrost przypadków tej choroby. Alarmujące dane

Codzienność diabetyków widziana i rozumiana

- Kiedy zachorowałam na cukrzycę typu 1, miałam osiem lat. Nie było wtedy bajek, lalek ani książek, w których mogłabym zobaczyć kogoś takiego jak ja - wspomina Maja Makowska. - Teraz każde dziecko z cukrzycą może zobaczyć w lalce swoją historię. Może poczuć, że nie musi niczego ukrywać, że jego codzienność jest widziana, zrozumiana i - po prostu - normalna. To bardzo ważny moment dla całej społeczności osób żyjących z cukrzycą.

Inicjatywę wspiera również Fundacja Dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą - organizacja, która od lat zapewnia edukację, opiekę i realną pomoc osobom z cukrzycą oraz ich rodzinom, a także edukuje na temat tej choroby. Dzięki jej zaangażowaniu 150 lalek z cukrzycą typu 1 od firmy Mattel zostanie przekazanych dzieciom w całej Polsce, żyjącym z tą chorobą.

Barbie wyróżniła również dwie globalne ambasadorki - instruktorkę fitness Robin Arzón ze Stanów Zjednoczonych oraz modelkę Lilę Moss z Wielkiej Brytanii, tworząc dla nich unikatowe lalki, wzorowane na ich wyglądzie i inspirowane historią ich życia z cukrzycą typu 1.

Modelka Lila Moss ma swoją unikatową Barbie z cukrzycą typu 1 Źródło: Mattel

Lalka Barbie z cukrzycą typu 1, będąca częścią kolekcji Barbie Fashionistas 2025, jest dostępna w Polsce od 9 lipca, wyłącznie w sprzedaży internetowej.