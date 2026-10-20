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Nie boli i długo nie daje objawów. Czy osteoporozie można zapobiec?

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Tysiące Polek szuka odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje. "Pacjentki z menopauzą błądzą"
Źródło wideo: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ta przewlekła choroba długo może być utajona. Nie daje wtedy o sobie znać bólem czy widocznymi zmianami, ale osłabia kości i wymaga leczenia. Osteoporoza to problem nawet 2,3 miliona osób w Polsce, głównie kobiet po menopauzie. Mniej niż co czwarta osoba ma rozpoznanie choroby.
Kluczowe fakty:
  • Ostaeoporoza polega na stopniowym zaniku tkanki kostnej, co sprawia, że kości stają się kruche i podatne na złamania.
  • W Polsce diagnoza osteoporozy często stawiana jest zbyt późno. Dlaczego?
  • Jak można wzmocnić kości? Kluczowe są dwa elementy.
  • 20 października obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy.

Nazywana jest czasem "cichym złodziejem kości". Ta choroba polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej, aż struktura kości staje się podobna do gąbki. "Taka kość jest słaba i jeśli dojdzie do niewielkiego nawet urazu, ulega złamaniu" - wyjaśniają eksperci na stronie Ministerstwa Zdrowia. Właśnie dopiero wtedy wiele osób słyszy diagnozę "osteoporoza".

Osteoporoza przyspiesza po menopauzie

- Osteoporoza to choroba, której skutki nasilają się po menopauzie z powodu utraty ochronnego wpływu estrogenów na kości - tłumaczył w październiku ub.r. prof. Przemysław Kotyla, kierownik Klinicznego Oddziału Reumatologii i Immunologii Klinicznej.

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Chodzi o to, że w trzeciej, czwartej dekadzie życia demineralizacja kości zaczyna stopniowo przeważać nad mineralizacją. To procesy, którym tkanka kostna ulega przez całe życie. O ile jednak w okresie wzrostu mineralizacja przeważa nad procesem odwrotnym, a w młodości procesy te wzajemnie się równoważą, to po 50. r.ż dochodzi do utraty masy i gęstości mineralnej kości. Utrata masy kostnej może rozpocząć się już podczas perimenopauzy, czyli jeszcze przed ostatnią miesiączką.

- U kobiet po menopauzie proces ten przyspiesza, co zwiększa ryzyko złamań. U mężczyzn zmiany przebiegają wolniej, ale również prowadzą do osteoporozy starczej w podeszłym wieku – mówił specjalista.

"Nie oznacza to jednak, że osoby młode nie chorują na osteoporozę, zwłaszcza jeśli nie dostarczają organizmowi dostatecznych ilości wapnia w posiłkach i mają problemy hormonalne" – zauważają eksperci na gov.pl.

Osteoporoza: jakie badania należy wykonać?

Niektórzy pacjenci są świadomi zagrożenia i sami zabiegają o skierowanie na densytometrię - nieinwazyjne badanie rentgenowskie, które służy do pomiaru gęstości mineralnej kości. Jest bezbolesne i trwa około 15-20 minut. Zgodnie z zaleceniami, powinno zostać wykonane u każdej kobiety po 50 r.ż. i u mężczyzn po 65 r.ż.

- Pierwszy raz densytometrię wykonałam jakieś 10 lat temu - w busie w ramach lokalnej akcji profilaktycznej. Wynik wskazywał na osteopenię [stan, w którym gęstość mineralna kości jest niższa niż norma, ale nie tak niska, jak w przypadku osteoporozy]. Zgłosiłam się do lekarza rodzinnego i otrzymałam skierowanie do ortopedy. Na wizytę w ramach NFZ musiałam jednak czekać kilka miesięcy - mówi w rozmowie z tvn24.pl 79-letnia Marianna z Łodzi.

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Jak opisuje, po badaniach densytometrii specjalista zlecił terapię kwasem ibandronowym oraz suplementację witaminy D3 i wapnia. - Ten lek zażywałam na czczo raz na miesiąc przez pięć lat. W międzyczasie w poradni zmienił się lekarz - kolejny zlecił densytometrię kręgosłupa. Okazało się, że rozwój osteopenii się zatrzymał i leczenie nie było już konieczne. Obecnie zalecenia obejmują ruch i dalszą suplementację wapnia i D3. Kontrolę mam raz w roku, przed każdą wizytą zgodnie z zaleceniami wykonuję badania krwi, w tym oznaczenie poziomu witaminy D, wapnia, fosforu oraz densytometrię - opowiada pacjentka.

Diagnoza osteoporozy stawiana jest zbyt późno

Jednak w większości przypadków osteoporoza jest rozpoznawana zbyt rzadko, bo na poziomie zaledwie 23 procent. Mówił o tym m.in. prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. zdrowia osób starszych we wrześniu ub.r.

Kryteria diagnostyczne osteoporozy według WHO:
  • prawidłowa gęstość kości: T-score (wynik porównujący gęstość twojej kości z gęstością kości młodej, zdrowej osoby dorosłej tej samej płci) wyższy lub równy -1,0
  • osteopenia: T-score od -1,0 do -2,5
  • osteoporoza: T-score niższy lub równy -2,5

Zwykle diagnozę stawia się dopiero wtedy, kiedy dochodzi do najbardziej dramatycznych następstw postępującej demineralizacji kości. - Nie może być tak, że w osteoporozie rozpoznanie jest dopiero, jak się złamie kręgosłup albo kończyna, i ta szkoda już jest gigantyczna - mówiła na wspomnianym posiedzeniu prof. Alicja Chybicka, przewodnicząca podkomisji stałej do spraw zdrowia osób starszych.

Jednak wielu chorych pozostaje niezdiagnozowanych nawet pomimo złamania. - Ogromna większość chorych po złamaniach nie otrzymuje nawet informacji, że może to być osteoporoza – alarmował profesor Głuszko. Jego zdaniem pacjenta po złamaniu na dalszą diagnostykę powinni kierować zatrudnieni w szpitalach konsultanci - fizjoterapeuci. - To działa wszędzie w Europie, z wyjątkiem naszego kraju - powiedział profesor. Tymczasem u nas takich specjalistów brakuje.

Mniejsza wytrzymałość kości znacząco zwiększa ryzyko złamania zwłaszcza nadgarstka, kręgów lub stawu biodrowego. "W bardzo zaawansowanej postaci nawet kichnięcie może spowodować złamanie kręgu. Szczególnie niebezpieczne są złamania kości szyjki udowej" - zauważają autorzy publikacji na gov.pl. Ostrzegają również, że ten uraz bywa śmiertelny bo pacjent często cierpiący z powodu chorób przewlekłych w wyniku złamania zostaje unieruchomiony na długi czas. To zaostrza problemy z oddychaniem i wydolnością krążeniową oraz osłabia odporność. "W ciągu roku po złamaniu szyjki kości udowej umiera 20 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn, którzy doświadczają takiego urazu" - podają.

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Eksperci uważają, że w przypadku każdego złamania niskoenergetycznego lekarz ortopeda powinien mieć obowiązek wystawiania skierowania do poradni osteoporozy.

Problemem pozostaje też dostępność diagnostyki osteoporozy. Według portalu branżowego światprzychodni.pl średni przewidywany czas oczekiwania na pierwszą wizytę w poradni osteoporozy to 102 dni. Część samorządów organizuje lokalne programy profilaktyczne (dla seniorów), które obejmują bezpłatne badania densytometryczne.

Objawy osteoporozy

"Większość osób nie wierzy, że kiedykolwiek przytrafi im się złamanie, ale u mniej więcej jednej na trzy kobiety i jednego na pięciu mężczyzn po 70. roku życia w pozostałym okresie życia wystąpi złamanie związane z osteoporozą" - zauważa na swojej stronie Koalicja "Zmierz się z osteoporozą", organizacja promująca świadomość zdrowotną i wiedzę o osteoporozie.

Jakie symptomy poza złamaniem mogą świadczyć o rozwoju choroby? Obniżenie wzrostu i zniekształcenie sylwetki, czyli tak zwany garb wdowi. Osteoporoza może objawiać się także bólami głowy, karku, brzucha, brakiem apetytu, wzdętym brzuchem, zaparciami, zaburzeniami równowagi, ogólnym pogorszeniem sprawności.

Eksperci przypominają, że im lepszy "stan wyjściowy" kości, tym są one mocniejsze w zaawansowanym wieku. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, obejmująca przede wszystkim właściwą dietę i ruch.

Na czym polega profilaktyka osteoporozy?

"Każdy z nas rodzi się z określonym, indywidualnym potencjałem do osiągnięcia maksymalnej gęstości kości, którą uzyskujemy we wczesnej dorosłości. Niewłaściwe odżywianie i niedobory witaminy D3 mogą jednak sprawić, że ta maksymalna gęstość będzie niższa niż zakładał nasz naturalny potencjał" - ostrzegają eksperci MZ. W Polsce witamina D3 wymaga zazwyczaj suplementacji ze względu na to, że przez większą część roku synteza skórna jest bardzo ograniczona lub wręcz niemożliwa (witamina D powstaje w skórze pod wpływem promieniowania UVB ze słońca).

Zdrowa dieta powinna zawierać ok. 1200 mg jonów wapnia, którego głównym źródłem jest nabiał. Ważna jest też odpowiednia podaż białka. Bezpłatny plan żywieniowy dostępny jest na stronie NFZ.

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Poza prawidłową dietą, na dobry stan kości wpływa regularna aktywność fizyczna. "Masę kości zwiększają ćwiczenia z obciążeniem, oporowe (ćwiczenia siłowe). Regularny trening, bieganie lub chodzenie wpływa na sprawność, poprawia równowagę, zmniejszając ryzyko upadku" - czytamy na stronie Koalicji "Zmierz się z osteoporozą". Jej eksperci zalecają też unikanie alkoholu, który wpływa niekorzystnie na gęstość mineralną kości i zwiększa ryzyko upadków oraz rezygnację z palenia papierosów. Jak tłumaczą specjaliści, ten nałóg hamuje czynność osteoblastów (komórki budujące kość) oraz zaburza procesy wchłaniania wapnia.

Źródło: tvn24.pl
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