Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Od gabinetu do gabinetu z płytką i opisem. Radiolodzy: tak nie może być

|
Radiologia prężnie się rozwija
Miesiącami czekają na badania obrazowe. "Często diagnozowani przez lekarzy innych specjalności"
Źródło: TVN24
W Polsce radiolodzy nie mają dostępu do platformy, która gromadziłaby wszystkie wcześniejsze badania obrazowe danej osoby. To utrudnia im pracę i wydłuża czas oczekiwania pacjentów na opis tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Chory chodzi od lekarza do lekarza z płytą i opisem, będąc "nośnikiem swojej informacji medycznej". - Powinniśmy z tym skończyć - apelują specjaliści. Chcieliby też, żeby powstały oddziały radiologii interwencyjnej.
Kluczowe fakty:
  • We współczesnej medycynie nie ma leczenia bez diagnostyki - nie tylko laboratoryjnej, ale też obrazowej. O ważnej roli radiologów w systemie ochrony zdrowia przypomina obchodzony 8 listopada Międzynarodowy Dzień Radiologii.
  • Ta dziedzina medycyny bardzo szybko się rozwija, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wciąż jednak istnieją systemowe problemy, które utrudniają pracę radiologom i odbijają się na pacjentach.
  • Pacjenci długo czekają na opisy, jakość wykonywanych badań pozostawia czasami sporo do życzenia, lekarzom brakuje jednego archiwum, w którym mogliby porównywać to, co widzą u danego pacjenta, z jego poprzednimi skanami. Jak można rozwiązać te problemy?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

- Bez radiologów nie ma funkcjonowania podmiotów leczniczych. Absolutnie jest to nerw, który pomaga pracować całej organizacji - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, podczas debaty z okazji 100-lecia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).

- Jest to jedyna specjalizacja, która zajmuje się człowiekiem od góry do dołu - dodała prof. dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska, prezeska PLTR. - Nie jesteśmy tylko opisywaczami zdjęć w ciemnym pomieszczeniu. Chcemy być bliżej kliniki - podkreślała specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej. Prof. Piotr Czauderna, społeczny doradca Prezydenta RP, podkreślał, że nie ma leczenia bez diagnostyki, w tym także diagnostyki obrazowej.

8 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Radiologii, który upamiętnia odkrycie promieni rentgenowskich w 1895 roku. Dla radiologów to okazja nie tylko do świętowania tego, jak rozwinęła się ich dziedzina, ale też do rozmów o wyzwaniach, z jakimi się obecnie mierzy, tym bardziej, że odbijają się one także na pacjentach.

Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych

Ważna jakość badań, nie tylko liczba

Dziś polski pacjent przeważnie nie ma już problemu z tym, żeby dostać się na badania obrazowe - rezonans czy tomografię komputerową - w publicznym systemie ochrony zdrowia. Kłopot jest jednak z opisami. Jak podkreślała prof. Karmelita-Katulska, zniesienie limitów świadczeń sprawiło, że badań wykonuje się tak dużo, że specjaliści nie nadążają z ich opisywaniem.

W parze z dużą liczbą wykonywanych badań niestety nie zawsze idzie jakość. Prof. Karmelita-Katulska zwróciła uwagę na potrzebę standaryzacji badań i ich opisów. Jasne wytyczne pozwolą też na egzekwowanie lepszej jakości.

Moim marzeniem jest umieszczenie i diagnostyki, i wszystkich elementów leczniczych w twardych wytycznych dla poszczególnych stanów chorobowych.
Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Jak dodał Dzięgielewski, na razie mamy "wolną amerykankę" - czasami wykonuje się badania bez sensu, a czasami pomija się te, których pacjent faktycznie potrzebuje. - Myślę, że tędy jest właśnie droga - poprzez układanie standardów jakościowych, standardów opisu i wprowadzanie tego do metodologii finansowania. To nie jest proste przedsięwzięcie - podkreślił Dzięgielewski.

Pacjent nośnikiem informacji medycznej

Poza potrzebą standaryzacji i określenia wytycznych, podczas obchodów 100-lecia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego podkreślano też konieczność stworzenia jednej platformy, na której byłyby przechowywane wszystkie badania danego pacjenta, a lekarz miałby do nich łatwy dostęp.

Jednym z przykładów tego, jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie platformy, gromadzącej potrzebne wyniki badań, jest mammografia przesiewowa. Podczas obchodów 100-lecia PLTR zwróciła na to uwagę prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz z Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. - Od wielu lat zabiegamy o to, żeby było archiwum zdjęć mammografii przesiewowych - powiedziała specjalistka, podkreślając, że pozwoliłoby to osobom wykonującym i opisującym badanie na sięgnięcie do poprzednich badań, co rozwiązałoby problem z tak zwaną "pozorną pierwszą rundą". Jeśli odczytuje się badanie w zestawieniu z poprzednimi, a nie patrzy się na nie tak jakby było wykonane po raz pierwszy, rzadziej jest potrzeba wzywania pacjentek na pogłębienie diagnostyki.

Kiedy USG, a kiedy mammografia? Samobadanie ważne, ale z rozwagą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedy USG, a kiedy mammografia? Samobadanie ważne, ale z rozwagą

Zuzanna Kuffel

- Powinniśmy docelowo skończyć z sytuacją, w której to pacjent jest nośnikiem swojej informacji medycznej - apelował prof. Piotr Czauderna. Na ten moment pacjent chodzi z wynikami swoich badań - zarówno opisami, jak i płytami ze zdjęciami - od lekarza do lekarza. Zdaniem prof. Czauderny, "wielką rolą Centrum e-Zdrowia" jest wprowadzenie do Internetowego Konta Pacjenta i badań laboratoryjnych, i obrazowych.

Prof. Katarzyna Karmelita-Katulska zgodziła się z jego postulatami, twierdząc, że usprawniłoby to pracę radiologów i wprowadziło oszczędności do systemu. - To jest właściwie to, na co my czekamy. Może wtedy przestaniemy być takim pochyłym drzewem, na które wszyscy skaczą - powiedziała prezeska PLTR.

- Myślę, że wszystko, co ma przed sobą "e-" i rozmowa o cyfryzacji to jest przyszłość i też szansa na to, że postaramy się uporządkować to szybciej - zapowiedziała ministra zdrowia.

Być bliżej pacjenta

Przedstawiciele Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego podkreślali, że radiolodzy chcą być blisko pacjentów. Na ten moment nie wszędzie tak jest. Jak powiedziała prof. Katarzyna Karmelita-Katulska, w dużych szpitalach, klinicznych, takich, które mają dużo specjalności, jest kontakt między radiologami a klinicystami. Przez teleradiologię gorzej jest w mniejszych ośrodkach.

Przykładem tego, jak ważni są radiolodzy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, jest onkologia. Podczas obchodów 100-lecia PLTR opowiedział o tym dr Grzegorz Rosiak, wiceprzewodniczący Sekcji Zabiegowej PLTR z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Przykłady zastosowania radiologii interwencyjnej w onkologii, które podał, to między innymi biopsje w znieczuleniu miejscowym u pacjentów z rakiem płuca, a także zabiegi termoablacji i krioablacji, czyli metody niszczenia guzów za pomocą wysokiej lub niskiej temperatury. - U odpowiednio, dobrze dobranych pacjentów, jesteśmy w stanie uzyskać zbliżone wyniki do chirurgii przy znacznie mniejszych procentach powikłań - powiedział dr Rosiak. Jak dodał, radiolodzy interwencyjni pomagają też pacjentom z krwawieniami, które czasami są powikłaniem chirurgicznego leczenia nowotworów. Radiologia interwencyjna zyskuje też coraz większe znaczenie w medycynie paliatywnej, a konkretnie w leczeniu bólu u chorych onkologicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Zuzanna Kuffel
To częsta, ale mało znana choroba. Nie wie o niej nawet wielu lekarzy

To częsta, ale mało znana choroba. Nie wie o niej nawet wielu lekarzy

Zuzanna Kuffel

W Polsce na ten moment nie funkcjonują oddziały radiologii zabiegowej, co działa już w niektórych krajach. U nas radiolodzy interwencyjni muszą prosić o łóżka dla swoich pacjentów kolegów z różnych oddziałów. - Jeżeli pacjent przychodzi do nas, to my powinniśmy się nim zająć - powiedział dr Rosiak.

- Czyli powinny być oddziały radiologii inwazyjnej - dodała prof. Edyta Szurowska, wiceprezeska Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, wyjaśniając, że to pozwoliłoby na leczenie większej liczby chorych i ułatwiłoby rozwój tej dziedziny. Jej koledzy i koleżanki po fachu poparli to stanowisko oklaskami.

Sztuczna inteligencja? "Nie boimy się"

W dyskusji o sytuacji współczesnej radiologii nie mogło zabraknąć też wątku sztucznej inteligencji. Jak powiedziała prof. Karmelita-Katulska, obawa przed sztuczną inteligencją zniechęca młodych lekarzy do wybierania specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej na Zachodzie. W naszym kraju jednak wciąż zainteresowanych nią jest sporo absolwentów medycyny.

Radiolodzy podkreślali przede wszystkim, żeby nie boją się sztucznej inteligencji.

 Trzeba ją traktować jako zawodowego partnera i współpracować z nią, a nie ją demonizować.
prof. Jerzy Walecki, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Prof. Piotr Czauderna przytoczył dane, że co trzeci amerykański radiolog korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji w swojej pracy, a FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) zarejestrowało już blisko 200 różnego rodzaju programów opartych na sztucznej inteligencji.

Według prof. Karmelity-Katulskiej sztuczna inteligencja będzie jedynie narzędziem pomocnym człowiekowi. - Sztuczna inteligencja tak jest stworzona, że ona uczy się od nas, ale my też od niej się uczymy. Natomiast, nie możemy się przy niej rozleniwić - powiedziała prezeska PLTR.

Ministra zdrowia przyjęła te słowa z zadowoleniem. - My się wszyscy musimy zmierzyć ze sztuczną inteligencją, nie tylko w radiologii. (...) Cieszę się, że padają takie słowa, że się nie boimy. Natomiast, przygotujmy się na spotkanie tego, co przed nami. W systemie ochrony zdrowia mamy tendencję do wzbudzania niepokojów i demonizowania różnych procesów - apelowała Jolanta Sobierańska-Grenda.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePacjentOchrona zdrowiaResort zdrowia
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
To oni pierwsi ruszą po olimpijskie medale
EUROSPORT
Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger
"Obraz, który nie odpowiada rzeczywistości". Ambasador o słowach Kaczyńskiego
Świat
imageTitle
Wielki finał sezonu. O której dzisiaj mecz Sabalenka - Rybakina?
EUROSPORT
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Przez Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana przeszło tornado
Tornado zdewastowało miasto. Ofiary śmiertelne i ranni w stanie krytycznym
METEO
imageTitle
Mistrzyni poważnie kontuzjowana. Igrzyska ważniejsze niż operacja
EUROSPORT
James D. Watson
Zmarł "jeden z najważniejszych naukowców XX wieku"
Świat
imageTitle
Poważny problem Rybakiny przed finałem w Rijadzie
EUROSPORT
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
METEO
Altin Gun
Startuje Inside Seaside. Muzyka z całego świata, orkiestra filharmoników i dużo różnorodnej sztuki
Martyna Nowosielska-Krassowska
Donald Trump
Trump interweniuje. "Nie powinni opuszczać miasta"
Świat
Katarzyna Mroczkowska była pod wrażeniem Angkor Wat w Kambodży
Użądliła ją płaszczka, ratowała tabletka za grosze
Dariusz Szarmach
Tradycyjne kioski znikają z polskich miast
Znikają z ulic polskich miast jeden po drugim. "Zjadły mnie opłaty"
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Sochan pudłował na potęgę. Mimo to Spurs górą na otwarcie NBA Cup
EUROSPORT
Maria Florinda Rios Perez
Pomyliła adres. Została zastrzelona na oczach męża
Świat
Andrzej Duda
"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą
Marcin Złotkowski
Mglista aura
Widzialność jest bardzo słaba. Ostrzeżenia
METEO
Ziobro republika
Fundusz w medialnej służbie PiS. Tak sięgano po miliony
Polska
imageTitle
Francuzi zatrudnili swoją legendę. "Tęsknię za byciem na boisku"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?
Polska
Karol Nawrocki
Kolejne weta Nawrockiego
Polska
Donald Trump
"Absolutna hańba". USA chcą zbojkotować szczyt
Świat
"Silniejsza niż hejt. Historia Anastasii". Reportaż Katarzyny Czupryńskiej-Chabors do obejrzenia w TVN24+
Anastasia, "Jeszcze Polska..." i Wywiad medyczny. Taki będzie weekend w TVN24+
Polska
Zbigniew Ziobro
Decyzja w sprawie Ziobry, spór premiera z prezydentem, pożegnanie Hołowni
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
METEO
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Orban ogłosił sukces po spotkaniu z Trumpem
Świat
Zbigniew Ziobro
Błyskawiczny ruch prokuratury w sprawie Ziobry. "Dobranoc"
Polska
imageTitle
Pechowa dogrywka. Polacy bez drugiej wygranej w Pucharze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny błąd bramkarza. Świetna seria lidera przerwana
EUROSPORT
imageTitle
Kto ostatnim uczestnikiem ATP Finals? Zadecyduje jeden mecz
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica