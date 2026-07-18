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Z receptą czy bez? Gra o lek

Maciej Kuciel
Maciej Kuciel
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Krajowy i wojewódzki konsultant współpracowali z firmą farmaceutyczną w czasie wydawania opinii dotyczących bezpieczeństwa substancji wchodzącej w skład produkowanego przez nią leku. Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o to, czy widzi w tym konflikt interesów. Sprawa dotyczy leków przeciwbólowych zawierających metamizol - składnik w Polsce obecny w lekach bez recepty, a w wielu krajach zakazany. Artykuł dostępny w subskrypcji

Metamizol od lat wzbudza kontrowersje ze względu na istniejące ryzyko wywoływania agranulocytozy - choroby powodującej gwałtowne obniżenie odporności organizmu. Choć objawia się ona niezwykle rzadko, to sprzedaż leków z tą substancją czynną zakazana jest w ponad 30 krajach. W Unii Europejskiej nie sprzedaje się go we Francji, Danii, Szwecji, Irlandii i Finlandii. Poza nią - m.in. w USA, Australii i Wielkiej Brytanii.

Wywoływana przez metamizol agranulocytoza została uznana przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych za tzw. istotne zidentyfikowane ryzyko (significant identified risk). Jest ono niezależne od dawki i może wystąpić nawet po przyjęciu jednej tabletki - wynika z opublikowanego niedawno uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozpoznającego skargę producenta Axonalginu. To lek z metamizolem, którego sprzedaż została w Polsce zawieszona. Producent nie chciał zmienić kategorii sprzedawanego leku z dostępnego bez recepty na przepisywany przez lekarza.

"Prawidłowe monitorowanie terapii metamizolem możliwe jest w sytuacji, gdy produkt leczniczy jest dostępny z przepisu lekarza" - uznał sąd, przyznając rację URPL i podkreślając, że wyrok dotyczy jedynie konkretnego leku - w wersji zawierającej 1000 mg metamizolu - a nie innych leków z tą substancją.

Te słabsze, mające 500 mg, nadal są dostępne bez recepty i sprzedawane w aptekach. W granicach UE - poza Polską - jest to możliwe tylko w Bułgarii i na Węgrzech. W pozostałych krajach Wspólnoty - tam, gdzie nie są one zupełnie zakazane - można je dostać tylko na receptę.

Metamizol w Polsce. Najnowsze zgłoszenia

Polska zajmuje trzecie miejsce (po Niemczech i Hiszpanii) z ponad 1000 zgłoszonych przypadków podejrzeń działań niepożądanych po zażyciu leków z metamizolem - wynika z danych EudraVigilance, unijnej bazy podejrzeń takich działań. W sumie w ciągu ostatnich 20 lat w Europie zgłoszono ich blisko 18 tysięcy. Obejmują one każde podejrzenie działania niepożądanego i nie dotyczą wyłącznie agranulocytozy. Mogą to być np. zmiany skórne. W ciągu dwóch dekad w krajach UE zgłoszono 211 przypadków śmiertelnych. Wśród nich 15 z Polski.

W przekazanej nam w lipcu informacji, obejmującej zgłoszenia z Polski za ostatnie pół roku, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ujawnił, że trafiło do niego 79 zgłoszeń podejrzeń działań niepożądanych dotyczących metamizolu, a 31 z nich zakwalifikowano jako ciężkie. Większość ciężkich zgłoszeń pochodziła ze szpitali, gdzie podawano go drogą dożylną. Nie zgłoszono żadnego przypadku śmiertelnego.

Zgłoszeń dotyczących sprzedawanych w całej Europie innych środków przeciwbólowych - zawierających paracetamol i ibuprofen - jest znacznie więcej niż tych dotyczących metamizolu. W ciągu ostatnich 20 lat dla tych dwóch substancji czynnych to kolejno 94 tysiące i 63 tysiące zgłoszonych podejrzeń działań niepożądanych, a więc znacznie więcej niż 18 tysięcy.

Argumentacja o większym zagrożeniu ze strony innych środków przeciwbólowych pojawiała się również w sprawie zawieszonego w sprzedaży przez polski urząd leku zawierającego metamizol. Tam sąd w pełni jednak poparł stanowisko Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, stwierdzając, że "nie można zrównywać ze sobą różnych substancji czynnych", ponieważ każda z nich wykazuje odmienny wpływ na organizm i wiąże się z innymi profilami ryzyka. Fakt, że inne leki wywołują inne działania niepożądane, nie niweluje specyficznego i groźnego ryzyka agranulocytozy przypisanego metamizolowi – uznał sąd.

Pozostało 76% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała rola ekspertów i konsultantów w procesie opiniowania bezpieczeństwa leku.
Jakie są różnice w regulacjach dotyczących metamizolu w krajach Unii Europejskiej.
Jakie działania edukacyjne mają zostać wprowadzone dla pacjentów i personelu medycznego.
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Tagi:
AptekiLekiSuperwizjerMedycyna
Maciej Kuciel
Maciej Kuciel
Reporter "Superwizjera"
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