Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Madonna skrytykowała Trumpa. Chodzi o zdrowie publiczne

|
Donald Trump
Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie nie ma refundacji PrEP
W tym roku po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił nie wspierać finansowo wydarzenia, jakim jest Światowy Dzień AIDS obchodzony 1 grudnia już od 1988 roku. W związku z tą i wcześniejszymi decyzjami administracji Donalda Trumpa pojawiły się obawy o to, jak jego polityka wpłynie na globalną sytuację pacjentów z HIV/AIDS. - Skutki obcięcia funduszy na różne programy są już odczuwalne, ale nie możemy wszystkiego zrzucać na Trumpa - mówi tvn24.pl Izabela Pazdan, członkini zarządu Społecznego Komitetu ds. AIDS.
Kluczowe fakty:
  • Dziś na świecie z HIV żyje blisko 40 mln osób. Światowy Dzień AIDS ma na celu zarówno zwiększać świadomość na temat HIV/AIDS oraz uczcić pamięć wszystkich, którym ta choroba odebrała życie.
  • Wraz z wyjściem Stanów Zjednoczonych z WHO wiele projektów związanych z HIV/AIDS zostało wstrzymanych, co odczuły również polskie organizacje.
  • Jak radzimy sobie z HIV/AIDS w Polsce? Co zakłada cel "95-95-95" i dlaczego należy dążyć do jego osiągnięcia?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

W tym roku po raz pierwszy Stany Zjednoczone nie upamiętniły Światowego Dnia AIDS w taki sposób, jak robiły to od wielu lat. To decyzja administracji Donalda Trumpa, za którą prezydent i jego urzędnicy zostali szeroko skrytykowani, między innymi przez Madonnę.

"Podejrzewam, że nigdy nie patrzył, jak jego najlepszy przyjaciel umiera na AIDS, nie trzymał go za rękę i nie widział jak z krwawiącą twarzą bierze ostatni oddech w wieku 23 lat" - napisała gwiazda podkreślając, że sama znała i kochała wiele osób, które zmarły z powodu tej choroby. Dodała, że ludzie wciąż umierają na AIDS, dlatego ona zamierza nadal obchodzić Światowy Dzień AIDS i ma nadzieję, że jej fani będą to robić razem z nią.

Trump obciął kasę na HIV/AIDS

Światowy Dzień AIDS to inicjatywa, która wyszła od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a prezydent Stanów Zjednoczonych w tym roku wyprowadził z niej swój kraj. Stany Zjednoczone były największym donatorem WHO - pokrywały aż 18 proc. całego budżetu tej organizacji. Dlatego kiedy Trump zdecydował o jej opuszczeniu, Światowa Organizacja Zdrowia musiała zacisnąć pasa i wstrzymać niektóre projekty.

- My także, w Polsce, w małych organizacjach, to odczuliśmy - mówi w rozmowie z tvn24.pl Izabela Pazdan, prezeska Centrum Medycznego Chex Chmielna Express, członkini zarządu Społecznego Komitetu ds. AIDS oraz doradczyni ds. HIV/AIDS certyfikowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Chodzi o projekt skierowany do migrantów z Ukrainy. Za naszą wschodnią granicą jest nawet 10-krotnie więcej osób żyjących z HIV niż w Polsce. - Uchodźcy z HIV, którzy przemieścili się do Polski, mieli problem z dostępem do leczenia, a zależy nam - dla zdrowia publicznego - aby wszystkie zakażone osoby mogły się leczyć - wyjaśnia Pazdan. W ramach projektu osobom przyjeżdżającym do Polski z Ukrainy proponowano diagnostykę w kierunku HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, a także leczenie kiły. - Mimo podpisanych umów, kiedy Trump obciął fundusze WHO, z dnia na dzień musieliśmy wstrzymać realizację projektu i zwrócić pieniądze z pierwszej transzy, których jeszcze nie zdążyliśmy wykorzystać.

"Nam się wydaje, że problem dotyczy innych". Wielu zakażonych w ogóle o tym nie wie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nam się wydaje, że problem dotyczy innych". Wielu zakażonych w ogóle o tym nie wie

"POLSKA I ŚWIAT"

Program udało się wznowić dzięki funduszom WHO z innych źródeł. Potrwa on jednak tylko do końca grudnia i nie będzie już kontynuowany z powodów finansowych.

Jeszcze większy problem spowodowało to, że również krótko po swoim zaprzysiężeniu Donald Trump podpisał dekret całkowicie wstrzymujący amerykańską pomoc rozwojową, czyli program USAID, na 90 dni. Powód? Ewaluacja trwających programów pomocowych w taki sposób, aby upewnić się, że Ameryka na nich nie traci.

- Stany Zjednoczone przez lata bardzo silnie wspierały leczenie HIV w krajach afrykańskich tak zwanymi lekami generycznymi po to, żeby były tańsze i łatwiej dostępne dla jak największej grupy pacjentów. Kraje afrykańskie bardzo mocno odczuły zamrożenie funduszy na ten program - komentuje Izabela Pazdan.

Zamrożenie finansowania USAID wiązało się bowiem również z czasowym wstrzymaniem programu PEPFAR, który jest inicjatywą amerykańskiego rządu, realizowaną w ponad 50 krajach i skupiającą się na leczeniu, profilaktyce i badaniach nad HIV/AIDS. To największe w historii zobowiązanie jednego państwa do walki z pojedynczą chorobą na świecie. Program PEPFAR uruchomił w 2003 roku prezydent George W. Bush. Chociaż 1 lutego administracja Trumpa pozwoliła na częściową kontynuację PEPFAR, a potem całkowicie go reaktywowała, aktywiści i organizacje zajmujące się HIV/AIDS już wtedy alarmowały, że nawet krótkotrwałe przerwy w realizacji programu mogą mieć bardzo poważne skutki i niszczyć ich podejmowane od lat wysiłki.

Jednak w listopadzie, informując o tym, że zrezygnowano z finansowania obchodów Światowego Dnia AIDS, przedstawiciele administracji Trumpa zapewniali o współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania HIV/AIDS. Zapowiadali jednak przeniesienie większej odpowiedzialności za działania w tym zakresie na inne państwa.

W seksie chroni jak kask na rowerze. Czy będzie refundowana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W seksie chroni jak kask na rowerze. Czy będzie refundowana?

Zuzanna Kuffel

Pieniądze to jedno, a działania na rzecz zwiększania świadomości na temat HIV/AIDS - drugie. - Odbieram decyzję administracji Trumpa o tym, żeby nie obchodzić oficjalnie Światowego Dnia AIDS, jako sygnał, że ten temat przestaje być dla nich ważny. Na pewno ma to też związek z konserwatywnymi poglądami obecnego amerykańskiego prezydenta, ponieważ część pacjentów żyjących z HIV albo bardziej narażonych na zakażenie to mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami - mówi Izabela Pazdan, dodając, że różne organizacje pozarządowe są zmartwione podejściem administracji Trumpa do zdrowia publicznego w myśl "America First", czyli stawiając USA na pierwszym miejscu.

Pazdan dostrzega jednak w działaniach Trumpa także pewne plusy. - Nie możemy oddawać naszego bezpieczeństwa w cudze ręce i nie inwestować w to własnych pieniędzy. Rządy i instytucje, które korzystały ze wsparcia Stanów Zjednoczonych w zakresie HIV/AIDS, mogą być zmuszone inaczej zarządzać środkami i wypracować inne mechanizmy po to, aby zadbać o swoich obywateli. W krajach, które są wybitnie biedne, będzie to trudne, ale w długofalowej perspektywie zapewni im to większą niezależność - mówi doradczyni ds. HIV/AIDS.

"95-95-95"? Jeszcze nie u nas

A jak my w Polsce radzimy sobie z HIV/AIDS? Wciąż daleko nam do realizacji globalnego zobowiązania UNAIDS, znanego jako cel "95-95-95". Zakłada on, że do 2030 roku 95 proc. osób żyjących z HIV będzie świadomych swojego statusu, 95 proc. z nich zostanie objętych terapią, a u 95 proc. leczonych pacjentów wirus stanie się niewykrywalny - to ważne, bo jeżeli u osoby z HIV wirus jest niewykrywalny, to znaczy, że jej partner lub partnerka seksualna się nim nie zakazi.

Polski system ochrony zdrowia stara się usuwać bariery w dostępie do diagnostyki. W dużych miastach funkcjonuje sieć około 30 anonimowych Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, gdzie można przebadać się bezpłatnie. Od maja tego roku test na HIV można wykonać także u lekarza POZ.

Administracja Trumpa stoi po stronie kobiet? Zachęca do tego, czego długo się bano
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Administracja Trumpa stoi po stronie kobiet? Zachęca do tego, czego długo się bano

Zuzanna Kuffel

Sama diagnostyka jednak nie wystarczy. - Problemem pozostaje dostęp do profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP). Jest to metoda zapobiegania zakażeniu HIV, polegająca na przyjmowaniu leków przed potencjalnym kontaktem z wirusem. W Polsce preparaty te są dostępne na receptę, jednak PrEP nie jest refundowany, a pacjenci mogą napotykać trudności z ich zakupem ze względu na niewystarczające dostawy do aptek. Nad kwestią refundacji trwają obecnie prace komisji sejmowej, chociaż, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową NFZ, szanse na jej szybkie wprowadzenie są raczej niewielkie - mówi Izabela Pazdan.

W czerwcu tego roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lenakapawir, czyli profilaktykę przedekspozycyjną w formie zastrzyków, które przyjmuje się jedynie co sześć miesięcy. Europejska Agencja Leków zatwierdziła ten preparat w sierpniu. W Europie pozostaje on jednak na razie niedostępny.

- Afryka jest jedynym kontynentem, gdzie liczba zakażeń HIV spada. W Polsce i w innych - bogatszych - państwach zakażeń przybywa. Działania systemowe są oczywiście potrzebne, ale ludzie muszą też zacząć brać odpowiedzialność za swoje zdrowie. Profilaktyka HIV jest prosta. Po pierwsze, należy stosować prezerwatywy, a po drugie - PrEP, czyli profilaktykę przedekspozycyjną, a w razie potrzeby - profilaktykę poekspozycyjną. Nie za wszystko w zakresie HIV/AIDS możemy winić politykę Trumpa - podkreśla Izabela Pazdan.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / CNP POOL

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieAIDS / HIVDonald Trump
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony
BIZNES
imageTitle
15-latek nie został wpuszczony na mecz. Skomentował go z nietypowego miejsca
EUROSPORT
Sopot, 20.08.2025. Kazik Staszewski podczas koncertu "Słowa mają moc" w Operze Leśnej w Sopocie w trzecim dniu Top of The Top Sopot Festival 2025
Kazik w szpitalu, co z koncertem? "Postanowiliśmy podjąć wyzwanie". Kto zaśpiewa?
Kultura i styl
Szczyt zdrowotny u prezydenta
Karol Nawrocki zapowiada weto. Trwa szczyt medyczny u prezydenta
Zdrowie
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
METEO
KACZYŃSKI (TUSK I PLAN ROZMYTY)
Posłowie wysłuchali premiera. Co dalej?
Polska
Ledwo nie doszło do stłuczki
Kamera podgląda kierowców. Policja pokazuje nagranie
Lublin
Jarosław Kaczyński
Koniec tajnego posiedzenia. Kaczyński: Nie wyciągniecie ze mnie niczego
Polska
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
BIZNES
imageTitle
Odrobił straty w imponującym stylu. "Jedno z najlepszych zwycięstw"
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ładował makulaturę, nie żyje
Poznań
Rustem Umierow
Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca
Świat
Nie sądził, że rozmawia z policjantką
Ukradł telefon, żądał pieniędzy. Nie wiedział, że rozmawia z policjantką
Białystok
Cary-Hiroyuki Tagawa
Był dumny z grania złoczyńców. Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa
Kultura i styl
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
BIZNES
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Karol Nawrocki
Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę
Zdrowie
Ciało kobiety znalezione na S5. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety na drodze ekspresowej
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Kraj mniejszy niż Bytom. Sprawili, że popularny koktajl będzie bić rekordy
EUROSPORT
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. Prokuratura sprawdza
Łódź
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
BIZNES
Moment ataku na rosyjski MiG-29
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
Świat
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Nowy architekt sali balowej Trumpa. Poprzednia firma "zbyt mała"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"
Zdrowie
Kaczyński
Kaczyński zdecydował w sprawie kryptowalut
Polska
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
PiS razem z PSL. Nowa koalicja odwołała starostę. To były poseł
Michał Malinowski
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
BIZNES
pap_20250628_1KA
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek
Polska
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Świat
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica