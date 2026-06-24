"Wybadać" długowieczność. Co jest stratą czasu, a co warto zrobić?

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Longevity - rozumiana jako długie życie w zdrowiu i dobrej kondycji - staje się coraz popularniejszym trendem zdrowotnym i społecznym. Choć w dużej mierze dotyczy stylu życia, coraz więcej klinik medycznych zaczyna się specjalizować w zagadnieniach długowieczności. Ich oferta opiera się głównie na dokładnym przeglądzie zdrowia i prewencji, a badanie "od stóp do głów" może kosztować 20 tysięcy złotych lub więcej. Czy rzeczywiście pozwala przewidzieć lub wcześnie wykryć choroby?