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Zdrowie

"Lex szarlatan" coraz bliżej. Będzie podkomisja

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Propagator pseudomedycyny oskarżony o sprzedaż leków bez zezwolenia (zdj. ilustracyjne)
Katarzyna Kęcka: a niech [nas piekło - red.] pochłonie, ale wprowadźmy tę ustawę
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Projekt ustawy wymierzonej w pseudomedyczne praktyki trafi do specjalnej sejmowej podkomisji. Posłowie zgadzają się, że potrzeba narzędzi do walki szarlatanami, wątpliwości dotyczą nieprecyzyjnych przepisów. Podczas pierwszego czytania projektu emocji nie brakowało. - Czytam komentarze "niech nas piekło pochłonie". A niech pochłonie, ale wprowadźmy tę ustawę - mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka
Kluczowe fakty:
  • Projekt ustawy zwanej 'lex szarlatan', mającej na celu walkę z pseudomedycznymi praktykami, został skierowany do specjalnej sejmowej podkomisji.
  • Nowelizacja przewiduje między innymi nakładanie kar do miliona złotych. Co jeszcze?
  • Podczas debaty parlamentarnej większość uczestników zgadzała się co do potrzeby zmian. Pojawiły się jednak wątpliwości. Czego dotyczyły?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tzw. lex szarlatan.

"Potrzeba zmian"

Ustawa ma wprowadzić narzędzia, dzięki którym Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Chodzi między innymi o możliwość nakładania kar - nawet do miliona złotych. Te mogłyby być zarządzane wskutek decyzji uznającej naruszenie zbiorowych praw pacjentów (obecnie możliwe jest to dopiero za brak zaniechania działalności po takiej decyzji). Rzecznik będzie mógł karać osoby wznawiające zakazaną praktykę, a także kierownika podmiotu, który dopuści do naruszenia zbiorowych praw pacjenta. W myśl zapisów projektu ustawy, aby można było uznać praktykę za pseudomedyczną, musi ona być powiązana z celem polegającym na osiągnięciu korzyści majątkowej lub osobistej.

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- Obecne uregulowania prawne nie pozwalają instytucji rzecznika zajmować się oszustami i szarlatanami, bo może podejmować działania tylko wobec podmiotów leczniczych. Stąd potrzeba zmian. To, co teraz możemy robić i co robimy, to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Niestety, nie do końca jest to skuteczne - tłumaczył w maju rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

"Już się nie będą liczyć opinie konsultantów"

Podczas debaty nad projektem ustawy, głównie posłowie opozycji, zgłaszali wątpliwości dotyczące tego, że nowe prawo jest z jednej strony mocno niedoprecyzowane, a z drugiej - daje Rzecznikowi Praw Pacjenta dużą przestrzeń dla uznaniowości wydawanych decyzji.

- Lubię pana rzecznika, ale ubrał się w [szaty - red.] papieża, który orzeka o wszystkim. Już się nie będą liczyć opinie konsultantów - twierdził Bolesław Piecha z PiS.

Wątpliwości co do tego już w maju wyjaśniał jednak sam Bartłomiej Chmielowiec, podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi ustawy. - Za każdym razem w ramach naszych działań będziemy współpracować z ekspertami i instytucjami związanymi z ochroną zdrowia. Za każdym razem będzie to oparte o aktualną wiedzę merytoryczną - zapewniał. Wyjaśnił też, że nie sposób z góry określić katalogu usług pseudomedycznych, będących obiektem działań.

- Sam kierunek tego projektu jest słuszny, ale zasługuje na szeroką analizę - mówiła Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości, była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

- Tak dużo ogólników, tak dużo niedoprecyzowanych zapisów dawno już nie widziałem. Ustawa jest zbyt szeroka i nieprecyzyjna. Zamiast tworzyć restrykcje czy nie warto zadbać o edukację zdrowotną? - oceniał poseł Grzegorz Lorek z PiS.

- Doktor Zygmunt Pawlicki to lokalny lekarz z Radoliszek, znany z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza "Znachor". Reprezentuje on tradycyjną, sceptyczną medycynę. Ale to nie był pozytywny bohater - dodawał Lorek.

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- Ta ustawa, niestety, jest wylaniem dziecka z kąpielą - oceniał Janusz Cieszyński, w rządzie Morawieckiego pełniący funkcję wiceministra zdrowia. - Od samego początku postulujemy, by nad tą ustawa była szersza dyskusja. Obecne rozwiązania są zbyt daleko idące - dodawał i zapowiedział złożenie wniosku o to, by pracami nad przyjęciem nowelizacji zajęła się specjalnie do tego powołana podkomisja.

Przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Marta Golbik uznała powołanie podkomisji za dobry pomysł i rzeczywiście, komisja zdrowia podczas głosowania zadecydowała, że taka (dziewięcioosobowa) podkomisja ma zostać utworzona.

"Cierpnie mi skóra"

Krytycy ustawy podnosili, że jej projekt uderza nie tylko w szarlatanerię, ale i legalnie działające podmioty. Bardziej zradykalizowana w poglądach część krytyków ustawy przekonywała podczas debaty, że uderza ona w prawo pacjenta do decydowania o własnym zdrowiu. Pojawiły się też argumenty związane z obroną homeopatii czy wspierania kondycji pacjentów onkologicznych wlewami z witaminy C, rzekomo szeroko stosowanymi szeroko i z powodzeniem w innych krajach. Na tego typu głosy w sposób zdecydowany odpowiedział prof. Jacek Jassem, onkolog z ponad 50-letnim doświadczeniem zawodowym.

- Słyszę tu wiele głosów, od których cierpnie mi skóra - zaprotestował. - Nikt z państwa nie widział tylu nieszczęść, ile ja widziałem. Chorzy onkologicznie to najłatwiejszy łup. W rozpaczy, czasem złudnej nadziei, próbują wszystkiego. Taki chory w poszukiwaniu nadziei chwyci się każdej metody. Jako lekarze czasem nie mamy wystarczająco dużo czasu, by im wszystko wytłumaczyć i wyprowadzić z błędu. To są naprawdę ogromne nieszczęścia i nie możemy tego relatywizować - dodawał, podając kilka przykładów, które obserwował w czasie swojej praktyki.

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- Kilkuletnie dziecko trafia do znachora, który go leczy witaminą B17. Nie ma takiej witaminy. To chore dziecko ma ostrą białaczkę limfoblastyczną i ponad 90 procent szans na wyleczenie, ale z powodu tej terapii umiera... A co powiedzą państwo o mojej pacjentce chorej na chłoniaka Hodgkina, którą można było wyleczyć, a przychodzi do mnie w skrajnej kacheksji, bo ktoś leczył ją głodówką? To nie jest rozmowa o wolności ani ustawa wymierzona przeciwko pacjentom - przekonywał.

Podobne zdanie wyrażała Dorota Korycińska, prezeska Polskiej Federacji Onkologicznej. - Chorym na raka proponuje się odejście od klasycznego leczenia na rzecz niesprawdzonych w żaden sposób metod. Oni wracają, ale bardziej chorzy, z zaawansowanymi stanami nowotworowymi. Szczególnie narażeni są jednak pacjenci z chorobami rzadkimi, dla których często nie ma żadnych leków - podkreślała.

"'Niech nas piekło pochłonie'. A niech pochłonie, ale wprowadźmy tę ustawę"

O tym, że ustawa jest ważna i oczekiwana przekonywała też przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Marta Golbik. - Jesteśmy w takim momencie powszechnej dezinformacji, że to jedna z najważniejszych ustaw, jakie będziemy przyjmować. Musimy zadbać o to, by społeczeństwo było prawidłowo poinformowane - mówiła.

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- Nie ma dnia, żebyśmy nie byli informowani o substancjach chemicznych, zarejestrowanych niby do badań klinicznych w krajach trzeciego świata, które są sprzedawane przez polskie portale internetowe. Są one bezkarne, bo prokuratura nie do końca rozumie specyfikę tych przestępstw. Bardzo ważnym jest to, abyśmy zwrócili uwagę, że w tej chwili nie mamy żadnego skutecznego narzędzia, jeśli chodzi o szarlatanów. Dlatego rzecznik zostanie wyposażony w najskuteczniejsze narzędzia wobec nienadzorowanego rynku.

Na koniec posiedzenia głos zabrała wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, odnosząc się do części zarzutów, pojawiających się zarówno podczas posiedzenia, jak i w przestrzeni portali społecznościowych. - Czytam komentarze na Facebooku "niech nas piekło pochłonie". A niech pochłonie, ale wprowadźmy tę ustawę. W literaturze mieliśmy już doniesienia, to były na przykład słynne "trzy zdrowaśki w piecu". Prus o tym pisał. Może lepiej skupmy się na tym, co jest obecnie - ripostowała Kęcka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowiePacjentOchrona zdrowiaSejmMedycynaChoroby rzadkieOnkologia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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