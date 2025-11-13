Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji

Prezes NRL Łukasz Jankowski: Ministerstwo idzie wyłącznie ścieżką oszczędności

Resort zdrowia utrudnia udział samorządu lekarskiego w pracach Zespołu Trójstronnego - oceniła Naczelna Izba Lekarska w komunikacie przekazanym PAP. Samorząd zabiega o uczestnictwo w rozmowach dotyczących zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach personelu medycznego, które toczą się w zespole.

Samorząd prosi, ministerstwo odmawia

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, które do końca bieżącego roku przewodniczy obradom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z prośbą o umożliwienie uczestnictwa przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w obradach tego zespołu. Na ostatnim spotkaniu pod koniec października MZ przedstawiło propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Na 18 listopada zaplanowano kontynuację rozmów na ten temat.

Samorząd lekarski przekazał, że w odpowiedzi na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia poinformowało NRL o braku takiej możliwości. Wskazano, że jedyną dopuszczoną regulaminem formą obecności jest zgłoszenie eksperta przez uprawnione organizacje.

W piśmie z 5 listopada 2025 r., którego treść poznała PAP, wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przypomniała, że członkami zespołu są wyłącznie przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców uznanych za reprezentatywne oraz że w 2021 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej uczestniczyli w obradach jako eksperci strony pracodawców.

Wiceminister Kęcka zaznaczyła też, że NRL powinna zwrócić się do którejś z organizacji tworzących zespół o możliwość delegowania eksperta. Według Naczelnej Rady Lekarskiej dobrym zwyczajem panującym w poprzednich latach było, że przedstawiciele organizacji niewchodzących z mocy prawa do Zespołu Trójstronnego byli zapraszani do udziału w pracach zespołu z inicjatywy przewodniczącego, przy braku sprzeciwu innych uczestników.

"Resort wyszukuje kruczki"

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, ocenił, że kiedy "ochrona zdrowia wymaga współpracy i otwartego dialogu, ograniczanie możliwości zabrania głosu przez samorząd lekarski budzi głęboki niepokój". - Resort nie tylko nie podejmuje dialogu z Naczelną Radą Lekarską, ale wyszukuje kruczki prawne uniemożliwiające konstruktywną dyskusję zaangażowanych stron. Wiemy o tym, że na zaproszenie ministerstwa, nawet bardzo niedawno, w pracach prezydium Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia uczestniczyli rozmaici eksperci. Dlaczego odmawia się tego samorządowi lekarskiemu? Nie znajduję logicznej odpowiedzi. W rozwiązaniu sytuacji finansów polskiej ochrony zdrowia powinny dominować fakty i logika, nie emocje - skomentował prezes NRL.

NRL podkreśliła, że samorząd lekarski apeluje o otwartość i gotowość do konstruktywnej rozmowy. "Wierzymy, że dialog powinien opierać się nie na barierach proceduralnych, lecz na woli wspólnego wypracowania rozwiązań poprawiających system opieki zdrowotnej w Polsce. W dniu 4 listopada NRL powtórnie wysłała do MZ pytania dotyczące kierunku planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Do dziś pytania te pozostały bez odpowiedzi" - poinformował samorząd lekarski.

Jego szef ub. tygodniu także apelował do MZ o współpracę. – Jesteśmy gotowi do dialogu, jednak nasze próby podjęcia rozmów są konsekwentnie odrzucane – stwierdził podczas konferencji prasowej Łukasz Jankowski.

Czym zajmuje się zespół?

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia to dialog trójstronny z udziałem organizacji pracowników (związków zawodowych), organizacji pracodawców i strony rządowej. Skład zespołu to reprezentatywne organizacje (tożsame ze składem Rady Dialogu Społecznego).

W posiedzeniach prezydium Zespołu po stronie społecznej bierze udział po jednym przedstawicielu każdej z reprezentowanych w zespole organizacji pracodawców i każdego ze związków zawodowych (sześć reprezentatywnych organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich i trzy związki zawodowe: Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ "Solidarność").

Przedmiotem prac Zespołu Trójstronnego są m.in. propozycje przedstawione przez resort zdrowia.

Takie propozycje znalazły się na negocjacyjnym stole

Jedną z nich jest określenie maksymalnego wynagrodzenia dla osób udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli tzw. kontraktu. Obecnie przepisy nie określają takiego maksimum. Zgodnie z propozycją byłoby to ok. 40 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na etat. Możliwe byłoby podniesienie stawki godzinowej w wyjątkowych sytuacjach – wynagrodzenie maksymalne nie mogłoby jednak być wyższe niż 48 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na etat.

Pozostałe propozycje MZ to m.in.: zmiana mechanizmu waloryzacji najniższych wynagrodzeń zasadniczych; podwyższenie współczynników pracy dla grupy piątej i szóstej, obejmujących pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją lub ze średnim wykształceniem i specjalizacją oraz pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem, które nie posiadają specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; dostosowanie terminów podwyżek najniższych wynagrodzeń do kalendarza planowania budżetu państwa, NFZ, podmiotów leczniczych oraz do terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń z ustawy; wprowadzenie przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy do przypisania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku uzyskania przez niego wyższych kwalifikacji zawodowych, jeśli zostały one zdobyte na polecenie lub za zgodą pracodawcy; wprowadzenie zmian dotyczących zasad zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W ubiegłym tygodniu MZ przekazało, że rozwiązania zaczerpnięto m.in. z obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, stanowiska z 22 września 2025 r. w sprawie zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Zarządu Związku Województw RP, raportu "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027" przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, jak też projektu obywatelskiego OZZPiP dotyczącego doregulowania kwestii kwalifikacji do wyższej grupy w związku z podwyższeniem kwalifikacji przez pracownika podmiotu leczniczego.

