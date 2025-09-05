Korzystasz ze smartfona w toalecie? Narażasz się na hemoroidy

Barbara Nowacka o zakazie używania smartfonów w szkołach

Hemoroidy to obrzęknięte żyły w okolicy odbytu lub odbytnicy, które mogą powodować ból i krwawienie. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie PLOS One potwierdzono, że korzystanie z telefonu podczas wypróżniania znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia hemoroidów.

Czy to bolesne schorzenie jest częste?

W samych tylko Stanach Zjednoczonych hemoroidy co roku prowadzą do niemal 4 mln. wizyt lekarskich, a związane z nimi koszty opieki zdrowotnej przekraczają 800 mln. dolarów. W Polsce według różnych źródeł z powodu hemoroidów na pewnym etapie życia cierpi 30-50 proc. dorosłej populacji.

Naukowcy od dawna podejrzewali, że wydłużone siedzenie w toalecie sprzyja rozwojowi choroby, ale brakowało mocnych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. Aby ją zweryfikować, zespół kierowany przez dr. Chethana Ramprasada z Beth Israel Deaconess Medical Center przebadał 125 dorosłych pacjentów poddawanych kolonoskopii. Uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące stylu życia i nawyków toaletowych, a lekarze oceniali, czy mają hemoroidy.

Dłuższe siedzenie to większe ryzyko

Okazało się, że 66 proc. badanych korzystało ze smartfona w toalecie. Młodsi uczestnicy robili to wyraźnie częściej niż starsi. Po uwzględnieniu takich czynników, jak wiek, dieta czy aktywność fizyczna, naukowcy ustalili, że osoby korzystające z telefonu miały o 46 proc. wyższe ryzyko hemoroidów. Różnica dotyczyła także czasu spędzanego w toalecie. U 37 proc. użytkowników smartfonów było to ponad 5 minut, podczas gdy wśród osób niekorzystających z telefonu tylko 7 proc. Ankietowani przyznawali, że najczęściej na sedesie czytają wiadomości i przeglądają media społecznościowe.

Autorzy zauważyli, że w przeciwieństwie do tego, co sugerowały wcześniejsze badania, samo parcie podczas wypróżniania nie miało istotnego związku z ryzykiem hemoroidów. Sugerują oni, że to właśnie sztucznie wydłużany czas na sedesie, obecnie - głównie za sprawą smartfonów, jest najważniejszą przyczyną rozwoju choroby.

