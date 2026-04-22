Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Hamuje apetyt bez skutków ubocznych. I jest naturalny

|
Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży
Pobudza neurony związane z kontrolą apetytu i prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej, bez niepożądanych skutków. Na razie u zwierząt, ale efekty badań są bardzo obiecujące. Peptyd BRP, nowe odkrycie naukowców ze Stanford Medicine, został przez nich nazwany "naturalnym Ozempikiem".

- Żadna substancja, którą wcześniej testowaliśmy, nie dorównywała semaglutydowi pod względem zdolności do zmniejszania apetytu i masy ciała - wskazuje dr hab. Katrin Svensson, główna autorka badania opisanego w czasopiśmie "Nature". Nowo zidentyfikowany peptyd BRP okazał się jednak wyjątkowy.

Jak obniżyć BMI? Dwa proste nawyki, które pomogą
Dowiedz się więcej:

Testy na zwierzętach potwierdziły jego skuteczność w ograniczaniu łaknienia i redukcji masy ciała. Zaobserwowano przy tym, że nie powoduje typowych dla leków opartych na semaglutydzie skutków ubocznych, takich jak nudności, zaparcia czy utrata masy mięśniowej. Naukowcy podkreślają, że odkrycie to może otworzyć drogę do bezpieczniejszych terapii wspomagających kontrolę wagi.

Jak działa semaglutyd?

Semaglutyd to substancja czynna stosowana w niektórych lekach na cukrzycę i otyłość. Działa poprzez naśladowanie hormonu GLP‑1, wpływającego na regulację apetytu i poziomu cukru we krwi (stąd określa je się mianem analogów GLP-1 lub agonistów receptora GLP-1). Ponieważ receptory GLP-1 występują w różnych narządach, m.in. w jelitach i trzustce, stosowanie semaglutydu często wiąże się z dyskomfortem żołądkowym, spowolnieniem pracy układu pokarmowego oraz obniżeniem poziomu cukru we krwi.

Otyłość w tym wieku skraca życie o 70 procent. Naukowcy tłumaczą, dlaczego
Dowiedz się więcej:

- BRP wydaje się działać specyficznie w podwzgórzu, które kontroluje apetyt i metabolizm - wyjaśnia dr hab. Katrin Svensson, adiunkt w dziedzinie patologii, na oficjalnej stronie Stanford Medicine. Jak tłumaczy, dzięki temu mechanizm jest bardziej ukierunkowany, a potencjalne efekty uboczne mogą być znacznie mniejsze.

Sztuczna inteligencja w służbie nauce

Jak podkreślają badacze, całe badanie nie byłoby możliwe bez wykorzystania sztucznej inteligencji. AI pomogła przeanalizować dziesiątki białek z grupy tzw. prohormonów, czyli biologicznie nieaktywnych cząsteczek, które stają się aktywne dopiero po rozkładzie przez inne białka na mniejsze fragmenty zwane peptydami. Niektóre z tych peptydów pełnią następnie funkcję hormonów regulujących złożone procesy biologiczne, w tym metabolizm energetyczny w mózgu i innych narządach.

Zespół dr Svensson musiał wziąć pod lupę ponad 20 tysięcy genów kodujących białka, aby przewidzieć, które z nich mogą być źródłem aktywnych biologicznie peptydów. Zamiast tradycyjnie izolować je z tkanek, co wymaga żmudnych analiz, amerykańscy naukowcy stworzyli własny algorytm komputerowy o nazwie Peptide Predictor. Program przeszukał wspomniane geny, by znaleźć charakterystyczne miejsca, w których "rozcinane" są na mniejsze fragmenty. To właśnie w takich miejscach mogą powstawać nowe, aktywne biologicznie peptydy, działające jak hormony.

Spośród kilku tysięcy potencjalnych cząsteczek najbardziej obiecującą okazała się BRP, czyli krótki peptyd złożony z 12 aminokwasów, silnie pobudzający neurony regulujące apetyt.

Analogi GLP-1 pod lupą. Tajemnicza oporność u części pacjentów
Dowiedz się więcej:

Testy przeprowadzone na myszach i świniach wykazały, że podawanie BRP przed posiłkiem zmniejsza ilość spożywanego pokarmu nawet o połowę. U otyłych myszy po dwóch tygodniach kuracji masa ciała spadła głównie dzięki utracie tkanki tłuszczowej, bez wpływu na mięśnie. Poprawiła się także tolerancja glukozy i insuliny, a zwierzęta nie wykazywały objawów dyskomfortu ani spadku aktywności.

Nadzieja na nową terapię otyłości

-  Z niecierpliwością czekamy, by sprawdzić, czy nowo odkryty mechanizm jest bezpieczny i skuteczny u ludzi - podkreśla Svensson, która podjęła już działania, by w najbliższej przyszłości rozpocząć badania kliniczne tej cząsteczki.

"Im dłużej trwa ta choroba, tym trudniej zajść w ciążę". O tym mówi się wciąż za mało
Dowiedz się więcej:

Analizy potwierdziły, że BRP działa poprzez zupełnie inne szlaki biologiczne niż semaglutyd i nie wpływa na receptor leptyny, tzw. hormonu sytości. Zespół badawczy planuje teraz ustalić, z jakimi receptorami powierzchni komórek wiąże się BRP oraz szczegółowo poznać jego mechanizm działania. Naukowcy pracują też nad  tym, jak wydłużyć czas działania peptydu w organizmie, by umożliwić wygodniejsze dawkowanie, jeśli okaże się skuteczny w regulowaniu masy ciała u ludzi.

Źródło: tvn24.pl, Stanford Medicine

Źródło zdjęcia głównego: Daria/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOtyłośćDietaBadania naukowe
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Mateusz Morawiecki w czasie konwencji PiS
"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej
Polska
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
METEO
Żużlowcy Falubazu na torze
Chcieli wtargnąć do parku maszyn żużlowców. "To skandaliczne wydarzenia"
Lubuskie
Bang Si-hyuk
Twórca sukcesu zespołu BTS objęty policyjnym dochodzeniem
Kultura i styl
GettyImages-2272580779
Niewiadoma-Phinney otarła się o podium słynnego klasyku
EUROSPORT
Bakterie coli w wodociągu
Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody. Alert RCB
Wrocław
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
BIZNES
Pożar w składowisku makulatury, Gdynia
Czarny dym nad miastem. Płonie hala z makulaturą
Trójmiasto
Powołanie Rady Klimatu i Środowiska przy prezydencie RP
Kolejna rada Nawrockiego. Prezydentowi będzie doradzał były mistrz świata
Polska
Papież Franciszek
Niespełnione życzenie Franciszka. Brak zgody władz
Świat
Muzeum Literatury w Warszawie
Piszą o destabilizacji w muzeum, ostrzegają przed jego marginalizacją
WARSZAWA
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
BIZNES
imageTitle
Nie żyje jedna z najwybitniejszych postaci polskiej piłki ręcznej
EUROSPORT
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Nastolatka potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Potrąciła 16-latkę na pasach i uciekła. Prawo jazdy miała od kilku dni
Katowice
Osiem osób zatrzymanych po starciu w Sandomierzu
W kominiarkach wybierali się na ustawkę. Osiem osób zatrzymanych
Kielce
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Zdemolował bariery, zablokował estakadę. Był kompletnie pijany
WARSZAWA
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
WARSZAWA
Rafineria w Tuapse, zdjęcie z 21 kwietnia
Rosyjska rafineria pod ostrzałem. Skalę widać z kosmosu
Świat
imageTitle
Genialny nastolatek napisał historię na morderczej ścianie
Najnowsze
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Ksiądz zatankował i nie zapłacił, miał zakaz prowadzenia. Stanie przed sądem
Białystok
AdobeStock_562936171
W sobotę zapraszamy do Kazimierza Dolnego. Co przyniesie pogoda
METEO
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
WARSZAWA
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
BIZNES
imageTitle
Wielka kraksa w Alpach. Leżało ponad trzydziestu zawodników
Najnowsze
30 min
pc
Kto jest dziś bliżej księżycowego celu - Elon Musk czy Jeff Bezos?
KIJEK W KOSMOSIE
imageTitle
Wszystko już jasne. Świątek poznała godzinę pierwszego meczu w Madrycie
EUROSPORT
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
BIZNES
Psy wróciły do właściciela
Akt oskarżenia po głośnej kradzieży psów w Szwajcarii
Szczecin
Wypadek pod Goleniowem
Tragiczny wypadek. Pociąg potrącił dwie nastolatki
Szczecin
