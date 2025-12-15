Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

15 1120 min zdrowia foty-0008
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk o mrożeniu pieniędzy na Funduszu Medycznym
Dwadzieścia cztery nowe terapie, w tym dziewięć onkologicznych, trafiło na nową listę leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Ministerstwo Zdrowia wydało 585 decyzji o kontynuacji refundacji - poinformowała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Odniosła się również do doniesień o korekcie w wykazie darmowych leków.

Wiceministra zdrowia zaznaczyła, że kontynuacja refundacji nie jest technicznym procesem, ale to nowa decyzja o wysokokosztowych terapiach onkologicznych i chorobach rzadkich. MZ będzie kontynuowało m.in. leczenie SMA nowoczesnymi terapiami. - Będziemy starać się znaleźć balans między wprowadzaniem terapii innowacyjnych i generycznych - mówiła wiceministra zdrowia. Zaznaczyła, że refundacja leków i polityka lekowa pokazują, że system finansowania ochrony zdrowia nie jest w zapaści. MZ podało, że w ostatnich dwóch latach koszt refundacji wzrósł z 8 mld zł do blisko 13 mld zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna

Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna

Zuzanna Kuffel
Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia

Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia

Zdrowie

Jakie nowości znalazły się na liście?

Jak poinformowała wiceministra, nowa lista obejmuje 24 terapie, w tym 9 onkologicznych, 15 nieonkologicznych, a 8 dedykowanych chorobom rzadkim. "Część z nich jest bardzo oczekiwana przez pacjentów i organizacje pacjenckie oraz ekspertów klinicznych", mówiła Kacperczyk.

Od 1 stycznia 2026 roku w terapiach onkologicznych pojawią się: epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka), brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych z rakiem przełyku, gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, erybulina – w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi. W terapiach nieonkologicznych refundowane będą: rysdyplam – stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni (nowa postać umożliwiająca wygodne dawkowanie; choroba rzadka), wielosiarczan sodowy pentozanu – w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza, iptakopan – w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na nocną napadową hemoglobinurię, rADAMTS13 (lek Adzynma finansowany w ramach Funduszu Medycznego – TLI) – to pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza dla dzieci i dorosłych z wrodzoną zakrzepową plamicą małopłytkową (choroba rzadka). Refundowany będzie także berotralstat – druga terapia profilaktyczna stosowana u chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (choroba rzadka), bimekizumab – w leczeniu dorosłych chorych na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, deksametazon – w leczeniu obrzęku plamki związanego z zakrzepami żył siatkówki, sotatercept – w terapii o nowym mechanizmie działania stosowanej w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego u pacjentów w klasie czynnościowej III. W terapii aptecznej refundowane będą m.in. nowy rodzaj opatrunku finansowany w leczeniu przewlekłych owrzodzeń i nowa dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

Co z kontynuacją leczenia?

Jak poinformowało MZ, w kolejnych latach kontynuowane będą m.in. terapie: awalglukozydaza alfa – w chorobie Pompego, trastuzumabum emtansinum – w raku piersi, nusinersen – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), venetoclaxum – w białaczce limfocytowej, ruxolitinibum – w nowotworach mieloproliferacyjnych, enfortumabum vedotini – w raku urotelialnym, givosiranum – w ostrej porfirii wątrobowej, tolvaptanum – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek, cannabidiolum – w zespole Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet, cannabidiolum – w napadach padaczkowych w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego.

MZ poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. objęto refundacją pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej. Chodzi o midazolam stosowany w przedłużonych, ostrych napadach drgawkowych u dorosłych, bromek glikopironium stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lewodopę i karbidopę – w chorobie i zespole Parkinsona. Refundowany będzie także denosumab stosowany w osteoporozie, adrenalina – w reakcjach anafilaktycznych, trójtlenek arsenu – w ostrej białaczce promielocytowej, omalizumab – w ciężkiej postaci astmy, przewlekłej pokrzywce spontanicznej, eltrombopag – w leczeniu dzieci i dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną, denosumab – w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym, a także aflibercept – w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem, cukrzycowym obrzęku plamki żółtej.

Nie będzie ograniczeń w darmowych lekach

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała w poniedziałek, że resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci. Zaznaczyła jednocześnie, że MZ przeanalizuje te listy. W piśmie do Ministerstwa Finansów wysłanym w październiku resort zdrowia zaproponował oszczędności, które zakładały m.in. korekty w wykazie darmowych leków. Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że resort zdrowia nie zamierza ograniczać dostępności bezpłatnych leków z list senioralnych i list dla osób poniżej 18 roku życia.

Zaznaczyła, że program jest obecnie bardzo rozbudowany i w wielu punktach się duplikuje. Poinformowała, że resort zdrowia zamierza przeanalizować te wykazy. - Listy muszą być kształtowane w sposób mądry i sensowny - zaznaczyła. MZ planuje przeprowadzić kampanię, która będzie uwrażliwiać osoby korzystające z darmowych leków na to, aby przyjmowały przepisane preparaty i nie gromadziły ich. Kacperczyk zapowiedziała, że w przyszłym roku MZ przygotuje projekt nowelizacji ustawy o receptach, która uporządkuje także kwestię recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów.

Autorka/Autor: ap/zk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekiResort zdrowia
Czytaj także:
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
15-miesięczna dziewczynka zmarła w punkcie opieki. Śledczy o nowych ustaleniach
Szczecin
Cliff Richard
Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka
Maciej Wacławik
Lech Kaczyński podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Koniec z tradycją w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Polska
Kieszonkowiec w oku kamery monitoringu
Pomogli zatrzymać kieszonkowca, z autobusu pojechał do aresztu
Trójmiasto
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
METEO
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
BIZNES
Protestujący na ulicach Brazylii
Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty
Świat
Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie
Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć
Trójmiasto
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
imageTitle
Topór wojenny w Realu zakopany. Wymowne zachowanie Alonso i Viniciusa
EUROSPORT
Donald Tusk
"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"
Polska
Chris Minns odwiedził w szpitalu rannego Ahmeda al-Ahmeda, który obezwładnił napastnika strzelaniny
Wiadomo, kim jest bohater w białej koszulce, który rozbroił terrorystę
Świat
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
BIZNES
Sydney. Ludzie składają kwiaty na miejscu masakry
Rabin, 10-latka, piłkarz, biznesmen. Co wiadomo o ofiarach ataku w Sydney
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
METEO
Magda Umer
Syn Magdy Umer o ostatnich miesiącach artystki
Maciej Wacławik
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Zabił psy byłej partnerki, próbował wysadzić budynek. Jest akt oskarżenia
Opole
imageTitle
Jest skład polskich skoczków na Engelberg
EUROSPORT
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
BIZNES
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Kraków
Andriej Babisz
Babisz znów premierem Czech
Świat
Zabójca księdza z Kłobucka stanął przed sądem
Bracia zamordowanego księdza: nie możemy powiedzieć, że wybaczymy
Katowice
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy
Polska
Auto wylądowało w lesie pod drzewami
Ściął dwa świerki, auto dachowało. Pięć osób w szpitalu
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo Curry'ego. Kolejny rekord Jordana pobity
EUROSPORT
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
BIZNES
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja z udziałem prokuratora. Są zarzuty
Poznań
Przedlacki
"Strach to taka materia, z którą można pracować". Nagrodzeni dziennikarze TVN24 o swojej pracy
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica