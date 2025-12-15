Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk o mrożeniu pieniędzy na Funduszu Medycznym

Wiceministra zdrowia zaznaczyła, że kontynuacja refundacji nie jest technicznym procesem, ale to nowa decyzja o wysokokosztowych terapiach onkologicznych i chorobach rzadkich. MZ będzie kontynuowało m.in. leczenie SMA nowoczesnymi terapiami. - Będziemy starać się znaleźć balans między wprowadzaniem terapii innowacyjnych i generycznych - mówiła wiceministra zdrowia. Zaznaczyła, że refundacja leków i polityka lekowa pokazują, że system finansowania ochrony zdrowia nie jest w zapaści. MZ podało, że w ostatnich dwóch latach koszt refundacji wzrósł z 8 mld zł do blisko 13 mld zł.

Jakie nowości znalazły się na liście?

Jak poinformowała wiceministra, nowa lista obejmuje 24 terapie, w tym 9 onkologicznych, 15 nieonkologicznych, a 8 dedykowanych chorobom rzadkim. "Część z nich jest bardzo oczekiwana przez pacjentów i organizacje pacjenckie oraz ekspertów klinicznych", mówiła Kacperczyk.

Od 1 stycznia 2026 roku w terapiach onkologicznych pojawią się: epkorytamab – w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka), brentuksymab vedotin – w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) – w leczeniu chorych z rakiem przełyku, gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, erybulina – w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi. W terapiach nieonkologicznych refundowane będą: rysdyplam – stosowany w rdzeniowym zaniku mięśni (nowa postać umożliwiająca wygodne dawkowanie; choroba rzadka), wielosiarczan sodowy pentozanu – w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza, iptakopan – w leczeniu dorosłych pacjentów chorych na nocną napadową hemoglobinurię, rADAMTS13 (lek Adzynma finansowany w ramach Funduszu Medycznego – TLI) – to pierwsza enzymatyczna terapia zastępcza dla dzieci i dorosłych z wrodzoną zakrzepową plamicą małopłytkową (choroba rzadka). Refundowany będzie także berotralstat – druga terapia profilaktyczna stosowana u chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (choroba rzadka), bimekizumab – w leczeniu dorosłych chorych na ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych, deksametazon – w leczeniu obrzęku plamki związanego z zakrzepami żył siatkówki, sotatercept – w terapii o nowym mechanizmie działania stosowanej w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego u pacjentów w klasie czynnościowej III. W terapii aptecznej refundowane będą m.in. nowy rodzaj opatrunku finansowany w leczeniu przewlekłych owrzodzeń i nowa dieta eliminacyjna w fenyloketonurii.

Co z kontynuacją leczenia?

Jak poinformowało MZ, w kolejnych latach kontynuowane będą m.in. terapie: awalglukozydaza alfa – w chorobie Pompego, trastuzumabum emtansinum – w raku piersi, nusinersen – w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), venetoclaxum – w białaczce limfocytowej, ruxolitinibum – w nowotworach mieloproliferacyjnych, enfortumabum vedotini – w raku urotelialnym, givosiranum – w ostrej porfirii wątrobowej, tolvaptanum – w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek, cannabidiolum – w zespole Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet, cannabidiolum – w napadach padaczkowych w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego.

MZ poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. objęto refundacją pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej. Chodzi o midazolam stosowany w przedłużonych, ostrych napadach drgawkowych u dorosłych, bromek glikopironium stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, lewodopę i karbidopę – w chorobie i zespole Parkinsona. Refundowany będzie także denosumab stosowany w osteoporozie, adrenalina – w reakcjach anafilaktycznych, trójtlenek arsenu – w ostrej białaczce promielocytowej, omalizumab – w ciężkiej postaci astmy, przewlekłej pokrzywce spontanicznej, eltrombopag – w leczeniu dzieci i dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną, denosumab – w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym, a także aflibercept – w wysiękowym zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem, cukrzycowym obrzęku plamki żółtej.

Nie będzie ograniczeń w darmowych lekach

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała w poniedziałek, że resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci. Zaznaczyła jednocześnie, że MZ przeanalizuje te listy. W piśmie do Ministerstwa Finansów wysłanym w październiku resort zdrowia zaproponował oszczędności, które zakładały m.in. korekty w wykazie darmowych leków. Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że resort zdrowia nie zamierza ograniczać dostępności bezpłatnych leków z list senioralnych i list dla osób poniżej 18 roku życia.

Zaznaczyła, że program jest obecnie bardzo rozbudowany i w wielu punktach się duplikuje. Poinformowała, że resort zdrowia zamierza przeanalizować te wykazy. - Listy muszą być kształtowane w sposób mądry i sensowny - zaznaczyła. MZ planuje przeprowadzić kampanię, która będzie uwrażliwiać osoby korzystające z darmowych leków na to, aby przyjmowały przepisane preparaty i nie gromadziły ich. Kacperczyk zapowiedziała, że w przyszłym roku MZ przygotuje projekt nowelizacji ustawy o receptach, która uporządkuje także kwestię recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów.