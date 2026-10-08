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Wiele chorób, wiele ścieżek. Czy można to zmienić?

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Cukrzyca
Co piąty Polak choruje na otyłość. Wsparcia brakuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Dostęp do diagnostyki znacznie się poprawił, gorzej z dostępem do specjalistów. Badanie przeprowadzone wśród pacjentów z wielochorobowością pokazało, że niemal połowa w ostatnim roku finansowała część badań lub leczenia prywatnie, a 23 procent doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia podczas oczekiwania na świadczenie.
Kluczowe fakty:
  • Wielochorobowość dotyczy coraz większej liczby pacjentów, nie tylko w starszych grupach wiekowych.
  • Brakuje skoordynowanej opieki i systemu wymiany informacji między specjalistami. Czego jeszcze potrzeba?
  • Profilaktyka zdrowotna to zadanie nie tylko lekarza. Co obejmuje self-care?
  • Więcej informacji z dziedziny zdrowia znajdziesz w naszej zakładce. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" w TVN24+.

Wielochorobowość dotyczy około 71 proc. pacjentów w wieku 50—59 lat, 88 proc. procent pacjentów wieku 65–70 lat i 94 proc. pacjentów w wieku powyżej 80 lat. To często osoby z cukrzycą, chorobą sercowo-naczyniową i przewlekłą chorobą nerek.

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– Największym czynnikiem ryzyka jest wiek. Im więcej lat, tym bardziej to ryzyko wzrasta. Rolę odgrywa także płeć. Dlatego, że kobiety dłużej żyją, więc generalnie częściej wypełniają czynnik ryzyka w postaci wieku – mówił dyrektor Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia w kwietniu ub.r podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia.

Pacjenci w labiryncie systemu

Z jakimi problemami borykają się tacy pacjenci? Najczęściej muszą odbyć wiele niezależnych konsultacji. Zwykle zaczyna się od wizyty u lekarza rodzinnego, który zleca niezbędne badania. Jeśli wyniki go zaniepokoją, kieruje pacjenta do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Tam jego ścieżka ulega rozproszeniu. Kardiolodzy leczą serce, diabetolodzy cukrzycę, a nefrolodzy nerki. Brakuje jednego systemu wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym. Poza tym różni specjaliści mogą przepisywać różne leki, co zwiększa ryzyko niekorzystnych interakcji i działań niepożądanych.

Taki pacjent potrzebuje jednej, skoordynowanej opieki – zauważają eksperci Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia Pacjentów EcoSerce i Stowarzyszenia Moje Nerki. I wyliczają: potrzebne są wcześniejsza diagnostyka, silniejsza rola lekarza rodzinnego i koordynatora, lepsza współpraca podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z AOS oraz ograniczenie barier finansowych i logistycznych.

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Wnioski oparli między innymi na drugiej edycji badania "Dostęp do diagnostyki i profilaktyki pacjentów z wielochorobowością". Zostało ono zrealizowane przez Opinia24 na celowej próbie 404 pacjentów ze zdiagnozowanymi co najmniej dwiema chorobami z grupy: cukrzyca typu 2, przewlekła choroba nerek, choroby sercowo-naczyniowe lub nadwaga/otyłość. Większość badanych (371 osób) stanowiły osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą typu-2. Pacjentów cukrzycowo-kardiologicznych było 228.

Wyniki badania pokazują pozorny paradoks. 69 proc. badanych pozytywnie ocenia dostęp do diagnostyki w pobliżu miejsca zamieszkania, ale 66 proc. deklaruje trudności z uzyskaniem konsultacji specjalistycznej. Niemal połowa respondentów w ostatnim roku finansowała część diagnostyki lub leczenia prywatnie, a 23 proc. doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia podczas oczekiwania na świadczenie.

"Wielochorobowość staje się coraz powszechniejsza także w młodszych grupach pacjentów. Potrzebujemy całościowego spojrzenia na chorego i koordynacji opieki. Dobrym przykładem jest KOS-zawał [program rocznej, kompleksowej specjalistycznej opieki kardiologicznej, red.], który pokazuje, jak wiele daje pacjentowi zaplanowana ścieżka wizyt i badań. Koordynator jest w takim modelu kluczowy" - podkreśla dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

Profilaktyka nie jest wyłącznie zadaniem lekarza

W 46 procentach przypadków od momentu pojawienia się pierwszych symptomów cukrzycy typu 2 do jej zdiagnozowania upływało od roku do trzech lat. Natomiast gdy już rozpoczęto diagnostykę, u 70 procent pacjentów cały proces trwał nie dłużej niż trzy miesiące. Sugeruje to, że główne trudności pojawiają się na wczesnym etapie, czyli w zakresie profilaktyki.

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"Cieszy, że u części pacjentów choroby zostały wykryte podczas badań profilaktycznych. Musimy jednak jeszcze mocniej postawić na edukację i aktywne poszukiwanie stanu przedcukrzycowego. Lekarz rodzinny może prowadzić profilaktykę nie tylko pojedynczego pacjenta, ale całej rodziny, obejmując nią kolejne pokolenia" - wskazuje dr n. med. Alicja Milczarczyk z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, członkini Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

Profesor Grzegorz Dzida, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwraca uwagę, że kluczowym elementem profilaktyki jest świadomość podstawowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi, poziom cukru oraz cholesterolu. Podkreśla, że badania diagnostyczne powinny być wykonywane nie dopiero w momencie pojawienia się dolegliwości, ale przede wszystkim w celu upewnienia się, że zdrowie nie budzi niepokoju.

Eksperci wskazują jednocześnie, że pacjent powinien przejąć większą odpowiedzialność za swoje zdrowie. Aby tak się stało potrzebne są edukacja i tzw. self-care, czyli troska o własne samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. W praktyce oznacza m.in. dbanie o zdrową dietę, odpowiednią ilość snu, regularną aktywność fizyczną, regularne badania i monitorowanie parametrów zdrowotnych. W tym coraz częściej pomagają aplikacje i urządzenia elektroniczne do noszenia na ciele, tzw. wearables.

POZ i AOS muszą działać jak jeden system

Pacjent z wielochorobowością nie powinien sam uzgadniać zaleceń diabetologa, kardiologa czy nefrologa i decydować, jak połączyć kilka planów leczenia - twierdzą eksperci i przedstawiciele organizacji pacjenckich. Dlatego sugerują wzmocnienie roli lekarza rodzinnego jako specjalisty przygotowanego do prowadzenia pacjenta z wielochorobowością oraz rozwijanie funkcji koordynatora opieki.

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"Pacjent potrzebuje jednej osoby, która spojrzy na nie całościowo. Jednocześnie musimy lepiej dostosować AOS do realnego życia pacjentów. Osoby aktywne zawodowo często nie mogą dostać się do poradni w godzinach swojej pracy i w efekcie finansują badania z własnej kieszeni" -podkreśla dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza z Centrum Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Eksperci przypomnieli również, że wielochorobowość nie jest wyłącznie problemem seniorów. Wśród respondentów poniżej 40. roku życia 88 proc. zgłaszało trudności z dostępem do specjalistów, a 71 proc. korzystało z prywatnie finansowanej diagnostyki lub leczenia.

"Choroby przewlekłe, w tym cukrzyca oraz choroby sercowo-naczyniowe i nerek, mogą funkcjonować jako "niewidzialne niepełnosprawności" i prowadzić do wykluczania pracowników z rynku pracy. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Jednym z rozwiązań może być dodatkowy dzień wolny na wykonanie badań profilaktycznych. Są już instytucje, które takie rozwiązanie stosują" - zauważa Emilia Szczukowska, koordynatorka projektu "Każdy talent na wagę złota – Inkluzywni w zatrudnianiu" ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jasna ścieżka i ciągłość leczenia

Aż 90 proc. osób, którym zalecono terapię zmniejszającą ryzyko powikłań, potwierdza jej stosowanie. Jednocześnie 25 proc. pacjentów zgłasza trudności z dostępem do takiego leczenia lub jego stosowaniem.

Zdaniem ekspertów wysoka adherencja jest efektem nie tylko dostępu do terapii, ale również rozmowy z pacjentem i wyjaśnienia mu celu leczenia – zapobiegania powikłaniom i utrzymaniu dłuższego życia w zdrowiu. Równie ważne jest wytłumaczenia pacjentowi, dlaczego przy wielochorobowości konieczne może być jednoczesne stosowanie kilku leków.

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"Pacjent potrzebuje jasnej ścieżki, stabilności i ciągłości leczenia" – podkreśla Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, zwracając uwagę, że o tym, czy otrzyma właściwą diagnostykę i leczenie zgodne z aktualnymi standardami nie powinny decydować ani kod pocztowy czy zasobność portfela.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaChoroby cywilizacyjneSeniorzyCukrzycaKardiologiaPacjent
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