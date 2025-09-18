Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Braki leków w Europie to coraz większy problem. "Poważne konsekwencje dla pacjentów"

|
apteka, leki
"Takie objawy towarzyszą nam w banalnych infekcjach"
Źródło: TVN24
Od antybiotyków, przez leki przeciwbólowe i generyczne, aż po szczepionki czy nowoczesne terapie - ze sprawozdania z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) wynika, że krytyczne braki takich leków najczęściej zgłaszały w ostatnich kilku latach państwa Unii Europejskiej. Problem się nasila, a apogeum przypadło na lata 2023-2024. Autorzy raportu mówią o przyczynach i możliwych konsekwencjach - te drugie dotyczą przede wszystkim pacjentów.
Kluczowe fakty:
  • Problem krytycznych braków leków jest coraz bardziej dostrzegany, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. W latach 2022-2024 zgłoszono ponad 130 takich sytuacji.
  • U źródeł kłopotów z dostępnością leków w Europie leży przede wszystkim uzależnienie rynku od importu z krajów azjatyckich.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), niedobory mogą dotyczyć wszystkich kategorii leków, w tym innowacyjnych leków objętych ochroną patentową, leków generycznych (niechronionych patentem) oraz szczepionek. Stają się one krytyczne, gdy w danym państwie nie są dostępne odpowiednie leki alternatywne i aby rozwiązać ten problem, konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na poziomie Wspólnoty. Kontrola wykazała, że w okresie od stycznia 2022 r. do października 2024 r. w państwach UE zgłoszono krytyczne niedobory 136 leków, a najwyższy poziom niedoborów odnotowano w 2023 i 2024 roku.

U źródeł problemu import z Azji

- Niedobory leków mogą mieć poważne konsekwencje dla pacjentów, nadwyrężać systemy zdrowia publicznego i stanowić duże wyzwanie dla lekarzy, aptek i krajów - stwierdził Klaus-Heiner Lehne, członek Trybunału odpowiedzialny za tę kontrolę. – Unia Europejska potrzebuje skutecznego rozwiązania, aby zaradzić krytycznym niedoborom. Musi wyeliminować ich przyczyny, co pozwoli jej wzmocnić strategiczną autonomię – dodał.

Komisja Europejska zidentyfikowała przyczyny problemu. To między innymi przeniesienie dużej części produkcji poza Europę, głównie do Azji. O tym problemie, który przekłada się bezpośrednio na sytuację związaną z bezpieczeństwem lekowym w Polsce pisaliśmy w tvn24.pl na początku września, po tym jak został opublikowany raport "Bezpieczni w czasie kryzysu. Jak zadbać o zdrowie obywateli i żołnierzy, kiedy świat się chwieje?".

Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Dowiedz się więcej:

Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja

Z publikacji wynikało, że rodzima produkcja pokrywa w Polsce zaledwie 30-40 procent zapotrzebowania na leki. Co gorsza, w przypadku leków z tak zwanej listy krytycznej (czyli kluczowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego) samowystarczalność wynosi poniżej 20 procent. Nieciekawie przedstawiała się też sytuacja z produkcją substancji czynnych (API), kluczowych dla osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ponad 70 procent tych, które są wykorzystywane do produkcji leków w Europie, dostarczają Chiny i Indie. W przypadku niektórych grup terapeutycznych uzależnienie to sięga 90 procent. W Polsce ponad 80 procent API pochodzi z importu, głównie z Azji.  U źródeł problemu leżą przede wszystkim względy ekonomiczne.

- To, że leki czy substancje czynne są produkowane w Azji, w Chinach, w Indiach, wynika z tego, że tamta produkcja jest dużo tańsza niż w Europie. Dlatego ona tam została przeniesiona. Musimy jednak wrócić i produkować leki tu, w Polsce – komentował dla nas ówczesny wiceminister zdrowia Marek Kos.

Zabrakło ważnego antybiotyku

Jeden z najbardziej jaskrawych przypadków wystąpienia krytycznej sytuacji związanej z brakiem leków dotyczył amoksycykliny, będącej jednym z najczęściej przepisywanych antybiotyków. Jesienią 2022 r. około 50 przedstawicieli branży farmaceutycznej zgłosiło do właściwych organów krajowych niedobory tego leku. Okazało się, że niedobory występowały w 28 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 14 z nich uznano je za krytyczne. Wynikały one z wielu przyczyn, w tym ze zwiększonego popytu, opóźnień w produkcji, ograniczonej zdolności produkcyjnej i rosnących kosztów energii.

Co na wypadek wojny? Brakuje przygotowania, specjalistów i zabezpieczenia lekowego
Dowiedz się więcej:

Co na wypadek wojny? Brakuje przygotowania, specjalistów i zabezpieczenia lekowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił w swoim sprawozdaniu uwagę na to, że na producentach leków spoczywa obowiązek zapewnienia ciągłości. W praktyce nie jest on jednak skutecznie egzekwowany. Dlatego część państw UE zaczęła gromadzić zapasy na własną rękę, bez koordynacji z innymi krajami, co zdaniem ETO może pogłębiać problem.

Trybunał zwraca też w raporcie uwagę na rozdrobnienie unijnego rynku leków. Część produktów dopuszczonych do obrotu w UE w ramach współpracy miedzy państwami nie trafia na wszystkie rynki krajowe, a różnice w opakowaniach i barierach handlowych utrudniają redystrybucję w sytuacjach kryzysowych. Do tego różnice cen leków między krajami są znaczące.

Co na to Komisja Europejska?

Komisja Europejska odniosła się w środę do raportu. W opublikowany stanowisku przypomniała, że zaproponowała szereg inicjatyw legislacyjnych, w tym reformę prawa farmaceutycznego i tzw. Akt o Lekach Krytycznych, które – jej zdaniem – pozwolą rozwiązać wiele problemów wskazanych przez Trybunał. Bruksela zaznaczyła, że przedstawione propozycje uzupełniają już wdrożone działania, takie jak unijna lista leków krytycznych czy europejska platforma monitorowania niedoborów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLekiEuropa
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dmitrij Kozak. Zdjęcie z września 2019 roku
Bliski współpracownik Putina "podał się do dymisji"
pap_20250609_0CU
Intel dostaje drugą szansę. Nvidia kupuje udziały
BIZNES
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Chciał popisać się przed pasażerką, wylądował w rowie
WARSZAWA
imageTitle
Polska - Kanada w 1/8 finału MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
METEO
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
WARSZAWA
imageTitle
Szok w siatkarskim mundialu. Mistrzowie olimpijscy wracają do domu
EUROSPORT
Barbara Nowacka
mObywatel z nową funkcją. Cyfrowa legitymacja już wkrótce
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal
"Trzy ważne porozumienia" Polski z Ukrainą w sprawie dronów
Szczecinek. Nielegalne papierosy
Kilkaset tysięcy sztuk papierosów mieli trzymać w pudełkach na pizzę. Siedmiu zatrzymanych
Szczecin
Jacek Wiśnicki
Wiceprezydent Warszawy zrezygnował ze stanowiska. Powodem prohibicja
WARSZAWA
Schron pod jedną ze szkół w Poznaniu
Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą
Poznań
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
WARSZAWA
Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Uderzył pięścią, zaatakował maczetą i okradł. Akt oskarżenia po brutalnym rozboju
Wrocław
Waldemar Żurek
Żurek zaskoczony oświadczeniem Nawrockiego. "Zadziwiające, co słyszę"
Polska
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Keir Starmer i Donald Trump
Ostatni dzień Trumpa w Wielkiej Brytanii. Melania ma osobny program
imageTitle
Koszmar Polaka wrócił. "Byłem bez szans. Dziury w rozbiegu, że szok"
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Koalicja Obywatelska przeciw nocnej prohibicji. Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
WARSZAWA
Brigitte i Emmanuel Macron
Przedstawią dowody, że Brigitte Macron jest kobietą. Prawnik o szczegółach
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Sieć fikcyjnych kanałów na YouTube tworzonych przez sztuczną inteligencję może służyć jako poligon do testowania naszych emocji
"Nawrocki spojrzał Putinowi prosto w oczy". Fikcja, która zdobywa zasięg
Jan Kunert
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Śmierć na A4. 39-latek prawdopodobnie zasłabł za kierownicą
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Radni głosowali nad losem ostatniej porodówki w Bieszczadach
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
e-papieros
Pojawił się nowy narkotyk. Po zażyciu jest się jak "robak, który został już niemal zabity"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica