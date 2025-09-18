Braki leków w Europie to coraz większy problem. "Poważne konsekwencje dla pacjentów"

"Takie objawy towarzyszą nam w banalnych infekcjach" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Problem krytycznych braków leków jest coraz bardziej dostrzegany, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. W latach 2022-2024 zgłoszono ponad 130 takich sytuacji.

U źródeł kłopotów z dostępnością leków w Europie leży przede wszystkim uzależnienie rynku od importu z krajów azjatyckich.

Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), niedobory mogą dotyczyć wszystkich kategorii leków, w tym innowacyjnych leków objętych ochroną patentową, leków generycznych (niechronionych patentem) oraz szczepionek. Stają się one krytyczne, gdy w danym państwie nie są dostępne odpowiednie leki alternatywne i aby rozwiązać ten problem, konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań na poziomie Wspólnoty. Kontrola wykazała, że w okresie od stycznia 2022 r. do października 2024 r. w państwach UE zgłoszono krytyczne niedobory 136 leków, a najwyższy poziom niedoborów odnotowano w 2023 i 2024 roku.

U źródeł problemu import z Azji

- Niedobory leków mogą mieć poważne konsekwencje dla pacjentów, nadwyrężać systemy zdrowia publicznego i stanowić duże wyzwanie dla lekarzy, aptek i krajów - stwierdził Klaus-Heiner Lehne, członek Trybunału odpowiedzialny za tę kontrolę. – Unia Europejska potrzebuje skutecznego rozwiązania, aby zaradzić krytycznym niedoborom. Musi wyeliminować ich przyczyny, co pozwoli jej wzmocnić strategiczną autonomię – dodał.

Komisja Europejska zidentyfikowała przyczyny problemu. To między innymi przeniesienie dużej części produkcji poza Europę, głównie do Azji. O tym problemie, który przekłada się bezpośrednio na sytuację związaną z bezpieczeństwem lekowym w Polsce pisaliśmy w tvn24.pl na początku września, po tym jak został opublikowany raport "Bezpieczni w czasie kryzysu. Jak zadbać o zdrowie obywateli i żołnierzy, kiedy świat się chwieje?".

Z publikacji wynikało, że rodzima produkcja pokrywa w Polsce zaledwie 30-40 procent zapotrzebowania na leki. Co gorsza, w przypadku leków z tak zwanej listy krytycznej (czyli kluczowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego) samowystarczalność wynosi poniżej 20 procent. Nieciekawie przedstawiała się też sytuacja z produkcją substancji czynnych (API), kluczowych dla osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ponad 70 procent tych, które są wykorzystywane do produkcji leków w Europie, dostarczają Chiny i Indie. W przypadku niektórych grup terapeutycznych uzależnienie to sięga 90 procent. W Polsce ponad 80 procent API pochodzi z importu, głównie z Azji. U źródeł problemu leżą przede wszystkim względy ekonomiczne.

- To, że leki czy substancje czynne są produkowane w Azji, w Chinach, w Indiach, wynika z tego, że tamta produkcja jest dużo tańsza niż w Europie. Dlatego ona tam została przeniesiona. Musimy jednak wrócić i produkować leki tu, w Polsce – komentował dla nas ówczesny wiceminister zdrowia Marek Kos.

Zabrakło ważnego antybiotyku

Jeden z najbardziej jaskrawych przypadków wystąpienia krytycznej sytuacji związanej z brakiem leków dotyczył amoksycykliny, będącej jednym z najczęściej przepisywanych antybiotyków. Jesienią 2022 r. około 50 przedstawicieli branży farmaceutycznej zgłosiło do właściwych organów krajowych niedobory tego leku. Okazało się, że niedobory występowały w 28 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 14 z nich uznano je za krytyczne. Wynikały one z wielu przyczyn, w tym ze zwiększonego popytu, opóźnień w produkcji, ograniczonej zdolności produkcyjnej i rosnących kosztów energii.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił w swoim sprawozdaniu uwagę na to, że na producentach leków spoczywa obowiązek zapewnienia ciągłości. W praktyce nie jest on jednak skutecznie egzekwowany. Dlatego część państw UE zaczęła gromadzić zapasy na własną rękę, bez koordynacji z innymi krajami, co zdaniem ETO może pogłębiać problem.

Trybunał zwraca też w raporcie uwagę na rozdrobnienie unijnego rynku leków. Część produktów dopuszczonych do obrotu w UE w ramach współpracy miedzy państwami nie trafia na wszystkie rynki krajowe, a różnice w opakowaniach i barierach handlowych utrudniają redystrybucję w sytuacjach kryzysowych. Do tego różnice cen leków między krajami są znaczące.

Co na to Komisja Europejska?

Komisja Europejska odniosła się w środę do raportu. W opublikowany stanowisku przypomniała, że zaproponowała szereg inicjatyw legislacyjnych, w tym reformę prawa farmaceutycznego i tzw. Akt o Lekach Krytycznych, które – jej zdaniem – pozwolą rozwiązać wiele problemów wskazanych przez Trybunał. Bruksela zaznaczyła, że przedstawione propozycje uzupełniają już wdrożone działania, takie jak unijna lista leków krytycznych czy europejska platforma monitorowania niedoborów.

