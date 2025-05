Wojciech Konieczny o programie Profilaktyka 40 Plus Źródło: TVN24

Od maja działa w Polsce nowy, bezpłatny program profilaktyczny Moje Zdrowie. Dzięki niemu wszystkie osoby w wieku powyżej 20 lat mogą skorzystać z badań diagnostycznych, porad zdrowotnych i profilaktyki. Jak z niego skorzystać? Podajemy instrukcję krok po kroku.

Krok 1: ankieta

Aby wziąć udział w programie Moje Zdrowie należy najpierw wypełnić ankietę, w której pacjent zostanie zapytany między innymi o wykształcenie i warunki socjalne, wagę, wzrost czy występowanie chorób cywilizacyjnych w rodzinie.

Ankietę można wypełnić przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jeśli pacjent potrzebuje pomocy przy wypełnianiu formularza, to w przychodni może go w tym wesprzeć pracownik medyczny.

Jak wypełnić ankietę poprzez IKP? Jest ona dostępna w zakładce "Profilaktyka". Po przejściu do niej należy wybrać "Program Moje Zdrowie", a potem wejść w zakładkę "Ankieta Moje Zdrowie". Jeśli pacjent korzysta z aplikacji mojeIKP, powinien przejść do zakładki "profilaktyka" i wybrać opcję "Ankieta Moje Zdrowie".

Na wypełnienie formularza należy sobie zarezerwować kilka-kilkanaście minut. To ważne, ponieważ należy go wypełnić jednorazowo. Ankiety nie da się zapisać i dokończyć jej uzupełniania na przykład za kilka dni.

Osoby w wieku 20-49 lat wypełniają ankietę co pięć lat, a te, które ukończyły 50 lat – co trzy lata. Podczas elektronicznego wypełniania formularza pacjent zobaczy dane swojego lekarza POZ lub informację o tym, że go nie wybrał. To kluczowy moment, ponieważ ankieta trafi do placówki, w której ten medyk pracuje, a jeśli wybór nie został dokonany, to nie będzie miał jej kto odebrać i pacjent nie otrzyma zlecenia na badania.

Krok 2: badania

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie zostaną zlecone badania. Skierowanie na nie wystawia pracownik medyczny w POZ. Poinformuje on pacjenta również o możliwości wykonania badań. Placówka ma na takie działanie 30 dni. Zakres podstawowy badań diagnostycznych obejmuje:

morfologię krwi,

glukozę

kreatyninę (z eGFR – pozwala wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy – to kluczowe w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

TSH (hormon tyreotropowy – podstawowe badanie zlecane w diagnostyce chorób tarczycy),

badanie ogólne moczu

W zależności od wieku i wyniku ankiety zakres ten może zostać poszerzony o:

ALAT, ASPAT i GGTP (panel badań pozwalających wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby)

PSA całkowity ( u mężczyzn – diagnostyka raka prostaty),

anty-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C),

lipoproteinę (a) (w ramach programu to badanie jest wykonywane raz w życiu – pozwala wcześnie wykryć dziedziczne choroby metaboliczne, takie jak hipercholesterolemia rodzinna.

Osoby powyżej 60. roku życia będą zbadane również pod kątem zachowania funkcji poznawczych.

Krok 3: wizyta

Po wykonaniu badań pacjent otrzymuje zaproszenie na wizytę podsumowującą. Odbywa się ona w przychodni POZ w ciągu 14 dni od momentu, w którym placówka otrzyma wyniki. Po przeanalizowaniu wyników i zbadaniu parametrów, takich jak ciśnienie, tętno, waga i wzrost pracownik medyczny przygotuje indywidualny plan zdrowotny (IPZ). Może on obejmować zalecenia lekarskie, ale również interwencje profilaktyczne czy planowane w przyszłości badania i szczepienia.

Kto może skorzystać z programu Moje Zdrowie?

Program jest skierowany do każdej osoby, która skończyła 20 lat. Jeśli pacjent korzystał z badań w ramach zakończonego już programu Profilaktyka 40+, to udział w Moim Zdrowiu jest możliwy po roku po ich wykonaniu. Program jest realizowany przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt na realizację świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

