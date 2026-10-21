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W Sejmie debata o zdrowiu. "Nie finanse, nie budżet, nie debet"

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Michał Sutkowski
Arkadiusz Iwaniak (prezes KRUS): to będzie pierwsza narodowa debata poświęcona zdrowiu
Źródło zdj. gł.: PAP
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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiedzieli na 30 października debatę poświęconą przyszłości ochrony zdrowia. Organizatorzy przedstawiają ją jako oddolną i ponadpartyjną inicjatywę, której efektem ma być długofalowy plan reform skoncentrowany na potrzebach pacjenta, a nie na interesach ugrupowań.

- Sejm powinien do wielu spraw nie podchodzić tylko i wyłącznie w sposób polityczny, tylko bez względu na to, kto jest w jakiej partii, kto, jakie reprezentuje interesy - powiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Debata o reformie ochrony zdrowia na wzór holenderskiej Komisji Dekkera?

O tym, że w planach jest taka debata marszałek mówił już podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu. Dziś podkreślał, że nie jest to spotkanie zwoływane przez polityków, przez partie czy resorty, lecz środowisko lekarzy i reprezentacje pacjentów.

- Efektem tej debaty za miesiąc, za dwa, może za rok, może za półtora, a może nawet jak się władze zmienią, ma być wielki plan dobrego funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Takie debaty odbyły się w wielu krajach, w różnym czasie, m.in. w Holandii - powiedział Czarzasty.

Chodzi o tzw. Komisję Dekkera - powołany w latach 80. w Holandii zespół ekspertów, którego prace dały podwaliny pod założenia gruntownej reformy tamtejszego systemu ochrony zdrowia. Komisji przewodniczył biznesmen Wisse Dekker. O powołanie podobnego ciała wielokrotnie apelował w rozmowach z mediami czy podczas paneli eksperckich dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

- To nie ma być kolejna debata. To ma być coś, co będzie początkiem działań, które skończą się reformami. Pacjent niewątpliwie powinien słuchać swojego lekarza rodzinnego, korzystać z wiedzy medyków wszelkich profesji. Ale żeby tak się stało, żebyśmy byli wiarygodni, żebyśmy mogli zacząć coś nowego, to dzisiaj trzeba pacjentowi w imieniu medyków, pewnie także polityków za zaniedbania powiedzieć "przepraszam" - powiedział Sutkowski.

Kryzys finansowy NFZ i najważniejsze problemy polskiej ochrony zdrowia

O tym, że system ochrony zdrowia wymaga gruntownej przebudowy, eksperci mówią już od dłuższego czasu, m.in. podczas lipcowego Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia w Sejmie.

- Ten system był dobry na czasy, w których powstawał, ale świat się zmienił. System szpitalnictwa był dostosowany do takich warunków, jakie były w latach 60., ale byliśmy też zabezpieczeniem medycznym dla Układu Warszawskiego. W tej chwili mamy zupełnie inne wyzwania i musimy o tym pamiętać - przyznawał podczas tamtego spotkania wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Mówiliśmy też o tym w poświęconej systemowi ochrony zdrowia Debacie w TVN24+.

- Zróbmy reset i usiądźmy do poważnej dyskusji o przyszłości systemu ochrony zdrowia, bo te reguły, które teraz funkcjonują, tego modelu finansowania, tego modelu funkcjonowanie płatnika publicznego, tego modelu odpowiedzialności zarówno obywateli jak i personelu medycznego, kontynuować nie możemy, bo on się zużył - przekonywała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego.

Jak dodała, w Polsce wciąż kod zamieszkania może rozstrzygać o szansach na zdrowie i życie.

OGLĄDAJ: Pacjent kontra system. Czy da się wygrać tę walkę?
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Skalę problemów, z jakimi mierzy się ochrona zdrowia, obrazuje m.in. trwała i rosnąca nierównowaga po stronie przychodów i wydatków publicznej ochrony zdrowia. Składka zdrowotna już w coraz mniejszym stopniu pokrywa zapotrzebowanie płatnika publicznego. Wciąż jest więc on zasilany dodatkowymi zastrzykami, m.in. z budżetu państwa, a i tak do zbilansowania budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia wciąż brakuje w tym roku 14 miliardów złotych.

Kolejne decyzje mające poprawić płynność finansową Funduszu skutkują ograniczeniem w dostępności świadczeń dla pacjentów. W tvn24.pl pisaliśmy już m.in. o wydłużających się kolejkach do badań takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

To pokłosie zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego ścięcia nawet o połowę stawek za nadwykonania i zmiany rozliczenia z kwartalnego na roczny. Do przyszłego roku na płatność za część świadczeń zaczeka też ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy rehabilitacja medyczna osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

- Widzimy, jak wiele potrzeb systemu trzeba dzisiaj omówić. Nie jest tajemnicą, że gremia, które spotkają się na tej debacie, już pracują nad zarysem reformy. A pomysłem debaty i dalej grup roboczych, które, mam nadzieję, z tej debaty się wyłonią, jest to, żebyśmy mogli przedstawić zarys takiej reformy, która na lata pozwoli nam myśleć do przodu, strategicznie o tym, jak system działa - mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pacjent w centrum debaty o przyszłości systemu ochrony zdrowia

O ochronie zdrowia w ostatnich miesiącach odbyło się już kilka "debat ponad podziałami". Oprócz wspomnianego Okrągłego Stołu w Sejmie wiele emocji wzbudziły dwie debaty, zorganizowane pod koniec ubiegłego roku przez premiera i prezydenta. W TVN24+ pisaliśmy o tym, że część ekspertów nie kryło po nich rozczarowania, a inni przyznawali, że i tak nie oczekiwali zbyt wiele. Wszyscy natomiast zgodzili się co do tego, że był to ważny krok, bo o zdrowiu naprawdę trzeba rozmawiać, najlepiej na twardych danych i rzeczywiście ponad podziałami.

Po obu szczytach nie było jednak wspólnego projektu zmian, za to trzy partie polityczne (Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica) przedstawiły swoje projekty ustaw. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej?

- To będzie wydarzenie tak naprawdę bez precedensu. A dlaczego? Bo nie zwołują tego politycy dla samych polityków, nie jest to debata reaktywna jako reakcja na protesty środowiska, protesty lekarzy, protesty środowisk medycznych. To jest debata zupełnie oddolna. Środowisko medyczne, środowisko pacjenckie doszło do wniosku, że Sejm jest tym miejscem, w którym należy porozmawiać o tym, co dla ochrony zdrowia jest najważniejsze - powiedział prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Arkadiusz Iwaniak.

Jak wyjaśnił, tym najważniejszym podmiotem ma być pacjent. - Nie finanse, nie budżet, nie struktura, nie debet w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko właśnie pacjent - zapewnił.

Debatę ma rozpocząć marszałek Sejmu, po czym głos zabiorą przedstawiciele środowisk lekarskich i pacjenckich. Zaplanowane są cztery panele dyskusyjne.

- Porozmawiamy o tym, jak ten system powinien być zbudowany. I tam będą eksperci z prawa, ekonomii, będą przedstawiciele grup pacjenckich, ale również będą politycy. W kolejnej części, w części trzeciej, przejdziemy do wolnych wypowiedzi, to będzie tzw. Hyde Park. Będzie możliwość zabrania głosu, wypowiedzenia się, więc wszyscy uczestnicy będą mogli powiedzieć, po co przyszli, jak chcą, żeby system ochrony zdrowia dalej wyglądał - zapowiedział prezes KRUS.

OGLĄDAJ: "Z dyskusji o ochronie zdrowia trzeba wyłączyć słowo: wybory"
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Źródło: tvn24.pl, TVN24+
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaSejmWłodzimierz CzarzastyLekarzePacjent
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