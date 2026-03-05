Logo strona główna
Zdrowie

Estrogen chroni przed nadciśnieniem? Naukowcy potwierdzili

Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Na co umieramy najczęściej? Zbadał to Eurostat
Źródło: Justyna Zuber | Fakty o Świecie TVN24 BiS
Wykorzystując matematyczny model układu sercowo-naczyniowego i nerkowego naukowcy przeanalizowali, na czym polega ochronne działanie estrogenu przed nadciśnieniem. Badanie przyczynić się do opracowania skutecznych terapii dla kobiet po menopauzie. Co dokładnie wykazało?

Nadciśnienie tętnicze dotyka ponad miliarda ludzi na całym świecie i jest główną przyczyną chorób serca oraz udaru. Często bezobjawowo przez wiele lat. Nieleczone prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, i przez to zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu oraz przewlekłej choroby nerek. Częstość występowania nadciśnienia różni się w zależności od płci i wieku.

Dlaczego Polacy przegrywają walkę z nadciśnieniem? Lekarze biją na alarm
Dlaczego Polacy przegrywają walkę z nadciśnieniem? Lekarze biją na alarm

Okazuje się, że:

  • kobiety przed menopauzą rzadziej mają podwyższone ciśnienie krwi
  • po menopauzie ryzyko nadciśnienia gwałtownie rośnie
  • w starszym wieku częstość choroby u kobiet i mężczyzn wyrównuje się

Te obserwacje od lat sugerowały, że kluczową rolę w ochronie układu krążenia może odgrywać właśnie estrogen, kojarzony najczęściej z funkcjami reprodukcyjnymi organizmu kobiety. Wiadomo było między innymi, że ten hormon działa ochronnie na neurony i wspiera funkcje poznawcze, wpływając na hipokamp i korę przedczołową, czyli te obszary w mózgu, które odpowiadają za pamięć roboczą i koncentrację. Kiedy jego poziom się obniża, może pojawić się mgła mózgowa. Mówiła o tym w rozmowie z tvn24.pl neurolożka Joanna Piotrowska.

Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"

Dokładny sposób dobroczynnego działania estrogenu na układ krążenia pozostawał jednak niejasny. Badacze z Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie w ramach programu Health Futures pochylili się nad tym właśnie zagadnieniem.

"Estrogen wpływa na reakcję naczyń krwionośnych"

Kanadyjscy naukowcy opracowali szczegółowy model matematyczny układu sercowo-naczyniowego i nerek, który pozwala analizować wpływ różnych procesów biologicznych na regulację ciśnienia krwi. W ten sposób rozpoznali i ocenili, które mechanizmy działania estrogenu odgrywają największą rolę w ochronie przed nadciśnieniem. Ich wyniki sugerują, że kluczowym czynnikiem jest zdolność estrogenu do rozluźniania i poszerzania mięśni gładkich ściany naczyń krwionośnych, znane jako rozszerzenie naczyń. W konsekwencji prowadzi to do:

  • zmniejszenia oporu przepływu krwi
  • spadku ciśnienia tętniczego
  • poprawy przepływ krwi w całym organizmie

Właśnie dzięki temu estrogen pomaga utrzymywać prawidłowe ciśnienie krwi u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Gdy naturalnie spada u kobiet po menopauzie, nie zapewnia już takiej równowagi. Dlatego wzrasta wtedy ryzyko nadciśnienia, rośnie ryzyko chorób układu krążenia i zwiększa się podatność na udary mózgu

Zrozumienie mechanizmów działania estrogenu może przyczynić się do opracowania skutecznych terapii dla kobiet po menopauzie.

Wielkie badanie z Danii obala wieloletni mit na temat menopauzy i terapii hormonalnej
Wielkie badanie z Danii obala wieloletni mit na temat menopauzy i terapii hormonalnej

- Estrogen często postrzegany jest wyłącznie w kontekście zdrowia reprodukcyjnego, ale odgrywa znacznie szerszą rolę w funkcjonowaniu organizmu. Wpływa na reakcję naczyń krwionośnych, regulację płynów przez nerki oraz komunikację różnych układów. Okazało się, że jego wpływ na naczynia krwionośne jest szczególnie istotny dla regulacji ciśnienia krwi- komentuje Anita Layton, laureatka katedry badawczej Canada 150 w dziedzinie biologii matematycznej i medycyny oraz profesor matematyki stosowanej, cytowana w artykule w "News Medical Life Science".

Model przewidział, które leki są skuteczniejsze

Zespół naukowczyni od lat pracuje nad swoim nagradzanym modelem matematycznym nerek kobiet i układu sercowo-naczyniowego. Ten model pozwala na znacznie większą elastyczność i precyzję niż metody możliwe do zastosowania w laboratorium czy w badaniach z ludźmi. "Możemy włączyć jeden efekt, potem drugi, i dokładnie zobaczyć, jak każdy z nich wpływa na ciało", tłumaczy Layton. Chociaż żaden model matematyczny nie jest doskonały, ten opiera się na istniejących danych laboratoryjnych, a jego wyniki są stale weryfikowane w porównaniu z rzeczywistymi obserwacjami, co sugeruje jego dokładność i wiarygodność.

Model przewidział na przykład, że w leczeniu kobiet z nadciśnieniem, nawet po spadku poziomu estrogenu po menopauzie, skuteczniejsze będą blokery receptorów angiotensynowych (czyli tzw. sartany) niż inhibitory enzymów konwertujących angiotensynę (ACEI). A to wskazuje, że leczenie nadciśnienia powinno uwzględniać różnice biologiczne między kobietami i mężczyznami.

Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku

Chorować może co drugi dorosły Polak

"Zbyt długo zdrowie kobiet, zwłaszcza starszych kobiet, było pomijane przez medycynę", uważa Layton. "Zrozumienie, jak wiek i płeć wpływają na ciało, a tym samym na leczenie, to kwestia równości", dodaje.

Badania pokazują również, jak ważna jest współpraca ekspertów z dziedzin takich jak matematyka, inżynieria i nauki o zdrowiu. Może ona posłużyć opracowaniu nowych narzędzi analitycznych i technologii medycznych i lepszemu zrozumieniu złożonych procesów biologicznych.

Opracowała Agnieszka Pióro/annabie

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

