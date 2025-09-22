Dzieci porzucane po leczeniu psychiatrycznym. "Ma to fatalne skutki na przyszłość"

Dr n. med. Cezary Żechowski o sytuacji w psychiatrii i psychologii dziecięcej Źródło: materiały Fundacji PKO Banku Polskiego

Kluczowe fakty: Nawet jedna trzecia łóżek na dziecięcym oddziale psychiatrycznym bywa w Polsce zajęta przez dzieci nieodebrane przez rodziców po zakończeniu leczenia. Problem narasta od lat.

Jak wyjaśnia tvn24.pl psycholożka i terapeutka, odrzucenie przez rodziców jest dla dziecka po kryzysie psychicznym sytuacją traumatyczną, mogącą rzutować na całe jego późniejsze życie. Czym może skutkować?

Problem jest wielowątkowy. Zdarza się, że dziecko nieodbierane jest przez osoby, które zbyt pochopnie podjęły decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej.

Jak informuje Anna Brzezińska z zarządu województwa mazowieckiego w jednym ze szpitali psychiatrycznych na Mazowszu na 10 z 30 łóżek dziecięcych przebywają dzieci nieodebrane przez rodziców po zakończonym leczeniu. Podkreśla, że jest to problem szpitali w całej Polsce. Jak dodaje dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, problem ten narasta od lat.

"Rodzice nie są zainteresowani dalszym wychowaniem"

Dzieci trafiają na oddziały do szpitali psychiatrycznych w kryzysie emocjonalnym, np. po próbach samobójczych.- Obserwujemy, że w procesie leczenia nie uczestniczą rodzice. Zdarzają się sytuacje, że po zakończonej już terapii, hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym dzieci są porzucane przez rodziców niezainteresowanych ich dalszym wychowywaniem - mówi Brzezińska. Podkreśla, że dyrekcje szpitali zgłaszają takie sytuacje do sądów rodzinnych. - Niestety, czas oczekiwania na wyrok trwa długo. To około dwóch lat. Dzieci po leczeniu psychiatrycznym, w oczekiwaniu na wyrok i na to, jaki będzie ich dalszy los, mają kolejny kryzys emocjonalny - zaznacza. Jak dodaje, dzieci mają w szpitalu zapewnioną opiekę psychiatryczną, edukacyjną i wychowawczą, ale bez wyroku sądu nie mogą trafić do rodziny zastępczej. - Jeżeli dziecko jest wyleczone, to nie powinno tkwić w szpitalu, nie powinno być obserwatorem kryzysów emocjonalnych innych - dodaje.

Tak niszczy się psychikę dziecka

O to, jakie motywacje mogą powodować rodzicami rezygnującymi w taki sposób z rodzicielstwa i z czym musi się mierzyć porzucone dziecko zapytaliśmy Elżbietę Grabarczyk-Ponimasz, psycholożkę, terapeutkę, psychotraumatolożkę z Pracowni Pomocy Psychologicznej Salamandra.

- Myślę, że rodzice, którzy porzucają dziecko w taki sposób, rzadko kierują się brakiem uczuć. Jak podejrzewam, częściej jest to dramatyczny wyraz bezradności czy ich wypalenia lub nieumiejętności odnalezienia się w tej sytuacji. Oni jednak są dorośli, a dla dziecka jest to doświadczenie głębokiej traumy, opuszczenia – powiedziała w rozmowie z tvn24.pl.

Ta trauma ma swoje konsekwencje w przyszłym życiu tak skrzywdzonego dziecka. – Ono nie wie, co się tak naprawdę stało. Nie rozumie tego. Odbiera zachowanie rodziców jako odrzucenie i ma to fatalne skutki na przyszłość. Niszczy to u dziecka poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa. To skutki, które stoją w sprzeczności z tym, po co to dziecko w ogóle się znalazło w tym szpitalu – mówi.

A dzieje się to wszystko w momencie zakończenia leczenia, czyli na etapie który mógłby stanowić dobry punkt wyjścia do tego, by młody człowiek zaczynał sobie radzić i odbudowywał swoje zdrowie psychiczne po kryzysie.

- Właśnie wtedy, kiedy szczególnie powinno być to wsparcie od rodziny, spotyka się z odrzuceniem. Psychologicznie rzecz ujmując uderza to w fundamenty rozwoju emocjonalnego i poznawczego, w wizję siebie jako osoby, która zasługuje na miłość. Może to poskutkować późniejszymi zaburzeniami lękowymi, próbami samobójczymi czy trudnościami w budowaniu zdrowych relacji już w życiu dorosłym - dodaje terapeutka.

"Ofiary systemu"

Krajowa konsultantka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Lewandowska informuje natomiast, że dzieci zostają na oddziale psychiatrycznym nawet na kilka lub kilkanaście miesięcy po zakończeniu leczenia. - Mówimy o dzieciach w wieku siedmiu lat i starszych, nastolatkach - mówi. Dr Lewandowska pracuje w zawodzie 20 lat. Kieruje oddziałem stacjonarnym dla dzieci. - W ostatnich kilku latach, czyli po pandemii, ten problem narasta – zauważa.

W ocenie konsultant krajowej problem wynika nie tylko z przedłużających się spraw sądowych, ale także z kryzysu rodzicielstwa. Zaznacza, że dzieci są ofiarami dorosłych, trudnych spraw okołorozwodowych. Dodaje też, że zdarza się, iż jest decyzja sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej ze względu na przemoc w domu, ale nie ma miejsca, gdzie dziecko mogłoby trafić, więc pozostaje w szpitalu.

Jednocześnie widoczny staje się inny problem. Niektóre dzieci są oddawane do rodzin zastępczych wyłanianych zbyt szybko. - Dzieci porzucane przez rodziny zastępcze mierzą się z wtórną traumą, są ofiarami systemu – podkreśla Lewandowska. Jak mówi, zdarzają się sytuacje, w których rodzina zastępcza tłumaczy się tym, że nie miała pełnej wiedzy o takim dziecku, że jest ono zbyt trudne, a rodzina nie daje sobie rady. - Dziecko jest przywożone i zostawiane ze spakowanymi rzeczami pod drzwiami domu dziecka. Tam sobie nie radzi i znów trafia do szpitala. To błędne koło - dodaje. Wprowadzone w czerwcu 2022 r. przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich powodują, że na oddziały psychiatryczne kierowana jest młodzież, która ma pewne problemy ze zdrowiem psychicznym, ale bardzo często przejawia oznaki niedostosowania społecznego. - Wobec tej grupy pacjentów powinny być podejmowane zupełnie inne formy oddziaływań. Tymczasem są oni na jednym oddziale z dzieckiem lękowym, z dzieckiem depresyjnym, z pacjentem z diagnozą schizofrenii. To jest niebezpieczne dla tych pacjentów i dla personelu, który pracuje z tymi pacjentami - powiedziała. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka zadeklarowała podczas Kongresu Szpitali Psychiatrycznych, że podejmie działania w tej sprawie.

Osoby wymagające wsparcia mogą skorzystać siedem dni w tygodniu z całodobowego telefonu 800-70-22-22 w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Podobnie działa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – całodobowo, siedem dni w tygodniu, tel. 800-12-12-12. Jeśli ktoś ma informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia, może zadzwonić też pod numer alarmowy 112.