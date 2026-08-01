"Ja bym tej pani nie zoperował". Dobry chirurg plastyczny nie zawsze mówi "zapraszam"?

Deep plane facelift nie jest kolejną wariacją na temat "liftingu", a poważną operacją

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Sprawa "nieudanego" liftingu twarzy 29-letniej Julii von Stein, o którym opowiedziała kilka dni temu w publicznym nagraniu, obiegła internet i wywołała lawinę komentarzy. Głos zabrali fani celebrytki znanej z programów telewizyjnych, krytycy, lekarze, psycholodzy i prawnicy. Dla jednych to kolejne reality show, dla innych poruszająca historia pacjentki, która rok po operacji mówi o rozczarowaniu i ostrzega inne kobiety. Influencerka przeszła właśnie operację wtórną.

Czy korekta przyniesie efekt, na który liczy? Czas pokaże. Nie wiemy też, czy za pierwszym razem zawiodła technika, kwalifikacja, a może oczekiwania. Jedno jest pewne: deep plane facelift (czyli głęboki lifting twarzy) jest poważną operacją. Może dać spektakularny efekt odmłodzenia, ale nie jest dla każdego.

Dr n. med. Piotr Osuch, chirurg plastyczny, zaznacza w rozmowie z TVN24+, że operacja wtórna to nie jest przycisk "cofnij". Wyjaśnia też, dlaczego zoperował 26-latkę, a Julii von Stein powiedziałby "nie", jak wygląda bezpieczna kwalifikacja, co może być czerwoną flagą niezależnie od wieku pacjentki i dlaczego poprawianie liftingu po innym chirurgu przypomina pracę sapera.

Julia von Stein o swojej "nieudanej" operacji twarzy opowiedziała w prawie godzinnym filmie "Spowiedź" Źródło zdjęcia: youtube.com/@julia_von_stein

Agata Daniluk: Julia von Stein w swoim nagraniu mówi, że nie zoperowałby Pan jej twarzy ze względu na wiek. Ma rację?

dr Piotr Osuch: Nie konsultowała się ze mną, więc nie znam jej motywacji. Patrząc jednak na wygląd tej osoby sprzed liftingu, rzeczywiście bym jej nie zakwalifikował. Nie wiem, czego oczekiwała, co obiecywał lekarz i jak obie strony rozumiały planowany efekt. To sytuacja frustrująca dla pacjentki, ale zapewne także dla chirurga. Rezultat najwyraźniej rozminął się z jej wyobrażeniami.

Pana najmłodsza pacjentka miała 26 lat. Dlaczego w jej przypadku zdecydował się Pan na operację, a 29-letniej Julii by Pan odmówił?