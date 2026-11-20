Zdrowie Dobre oceny, żadnych problemów. A dziecko może cierpieć

Wojciechowska: chcemy ustanowić 3 listopada dniem "Dzięki, że jesteś" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Co siódme dziecko na świecie zmaga się z problemami psychicznymi. W Polsce aż 630 tys. dzieci potrzebuje stałego wsparcia specjalistów - sygnalizują eksperci Unicef.

Co ósme dziecko w grupie wiekowej 7-17 lat cierpi z powodu zaburzeń psychicznych - to wnioski z badania EZOP II, realizowanego w latach 2018-2020 na próbie losowej 15 tys. osób.

Wynika z niego także, że u dzieci w wieku 7-11 lat najczęściej diagnozuje się zaburzenia lękowe, w tym fobie (8,1 proc). U młodzieży w wieku 12-17 lat dominują zaburzenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (4,2 proc.), zaburzenia odżywiania (2,6 proc.) oraz zaburzenia nastroju (2,4 proc.).

Zdrowie psychiczne najmłodszych - o tym trzeba mówić

Temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powrócił w debacie publicznej m.in. po niedawnych atakach w polskich szkołach i głośnej sprawie zabójstwa 11-letniej Danusi. Zwracają na niego uwagę nie tylko eksperci, lecz także znane osoby, takie jak Iga Świątek, która właśnie przekazała 200 tys. złotych na rzecz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka.

- Październik był miesiącem, w którym szczególnie dużo mówiliśmy o zdrowiu psychicznym. 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ale myślę, że jest to temat, o którym powinniśmy mówić przez cały rok - mówi tenisistka w nagraniu opublikowanym w piątek na Instagramie.

Już wcześniej podkreślała, jak ogromne znaczenie ma powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej w związku z "wyzwaniami, z jakimi mierzymy się obecnie w Polsce". "Równie istotne jest budowanie świadomości społecznej oraz edukacja w tym obszarze - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, a także ich rodziców nauczycieli i trenerów" - napisała w zeszłym miesiącu na Instagramie.

Jakie dzieci trafiają do psychologa?

Pomoc psychologa czy psychiatry jest bez wątpienia potrzebna, jednak najczęściej do takich specjalistów trafiają nastolatki, które zachowują się agresywnie, łamią zasady, buntują się albo przestają chodzić do szkoły. Jak wyjaśnia dr hab. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, takie zachowanie niepokoi otoczenie i zmusza dorosłych do reakcji.

Tymczasem z problemami mogą też mierzyć się dzieci "grzeczne", czyli takie, które bezkrytycznie wykonują polecenia, nie protestują, spełniają wszystkie oczekiwania. - Tyle że takie dziecko może jednocześnie tłumić własne emocje, potrzeby i pragnienia - zauważa dr hab. Aleksandra Lewandowska.

Ekspertka zauważa, że spokojne, wycofane, przynoszące dobre oceny dzieci mogą cierpieć z powodu lęku, obniżonego nastroju czy silnego napięcia psychicznego, nie wzbudzając niczyjego niepokoju. - Dorośli widzą dziecko, które świetnie sobie radzi, choć ono może bardzo cierpieć - podkreśliła psychiatra. Dotyczy to również części dziewczynek z ADHD lub w spektrum autyzmu, których trudności bywają rozpoznawane dopiero po wielu latach, ponieważ nie odpowiadają stereotypowemu wyobrażeniu dziecka wymagającego specjalistycznej pomocy.

Niepokojące sygnały to nie tylko bunt i agresja

Zdaniem Lewandowskiej rodzice powinni zwracać uwagę nie tylko na oceny, lecz także na relacje dziecka z rówieśnikami, jego zainteresowania i umiejętność wyrażania własnego zdania. Sygnałem ostrzegawczym może być nadmierny perfekcjonizm, kiedy uczeń reaguje rozpaczą na piątkę zamiast szóstki, obwinia się za każde niepowodzenie i nieustannie próbuje sprostać oczekiwaniom otoczenia. - Proszę sobie wyobrazić trzynastolatka, który na wszystko się zgadza, nawet jeśli nie ma na coś ochoty. Nigdy nie protestuje, nie odmawia, nie mówi, że coś mu nie odpowiada. Z czasem okazuje się, że właściwie nie wiadomo, czego on sam chce - zauważyła.

- Zachęcam rodziców do tego, żeby objęli refleksją to, jak ze swoim dzieckiem rozmawiają - czy ta relacja jest zbudowana, czy, kiedy dziecko wraca do domu ze szkoły, to słyszy: "Hej! Jak było w szkole?". To jest najgorsze pytanie, jakie możemy zadać. Pytanie, które niczego nie otwiera - mówiła niedawno we "Wstajesz i wiesz" Martyna Wojciechowska, której Fundacja UNAWEZA realizuje projekt "Młode Głowy", koncentrując się na badaniach, edukacji i profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce.

- Z badań wiemy, że dzieci czują się bardzo osamotnione. Z badań i rozmów wiemy, że rodzice interesują się ich wynikami w szkole i czy byli grzeczni, cokolwiek to znaczy, a nie interesują się bogactwem życia wewnętrznego i tym, czego oni rzeczywiście pragną - zauważyła.

Dr Lewandowska zwróciła uwagę, że rodzice zaczynają interesować się stanem psychicznym dziecka często dopiero wtedy, gdy tłumione emocje zaczynają objawiać się nawracającymi bólami brzucha czy głowy, dla których lekarze nie znajdują przyczyn somatycznych.

Najczęstsze błędy w wychowanie dzieci

Lewandowska podkreśliła, że ogromną rolę odgrywa wychowanie oparte na bezwzględnym posłuszeństwie. Komunikaty w rodzaju "dzieci i ryby głosu nie mają" czy "masz mnie słuchać, bo jestem twoim rodzicem" uczą najmłodszych, że ich potrzeby są mniej ważne niż oczekiwania dorosłych. Konsekwencje mogą ujawnić się szczególnie silnie w okresie dorastania, kiedy młody człowiek zaczyna budować własną tożsamość i dążyć do samodzielności. U części nastolatków pojawiają się zaburzenia lękowe, objawy depresyjne, zachowania autodestrukcyjne, w tym próby samobójcze. Inni, po wyjeździe do internatu lub na studia, zaczynają eksperymentować z używkami i podejmować ryzykowne decyzje. - Rodzice przychodzą wtedy do specjalisty i mówią: nie poznajemy naszego dziecka. Przecież zawsze było takie grzeczne, miłe, uśmiechnięte. Nigdy nie mieliśmy z nim problemów - zrelacjonowała.

Psychiatra zaznaczyła, że warto interesować się ich emocjami, relacjami i codziennymi przeżyciami. Dziecko powinno mieć prawo do złości, smutku i sprzeciwu, co nie oznacza przyzwolenia na agresję czy przekraczanie granic innych ludzi. Szczególnie niebezpieczne, jej zdaniem, jest wychowywanie dziewczynek w przekonaniu, że muszą być zawsze miłe, uśmiechnięte i nikomu nie sprawiać przykrości. - Taka dziewczynka może czuć, że ktoś zachowuje się wobec niej niewłaściwie, że narusza jej intymność albo robi coś, na co ona nie ma ochoty. Ale nie potrafi powiedzieć "nie", ponieważ nigdy nie nauczono jej, że ma do tego prawo - ostrzegła Lewandowska. Jak podsumowała, dobrze wychowane dziecko to nie takie, które nigdy się nie sprzeciwia, lecz takie, które potrafi rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, zna własne granice i szanuje granice innych.