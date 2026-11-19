Męskie zdrowie "Nieutuleni". Mężczyźni, którzy boją się zawieść i wstydzą się prosić Oprac. Agata Daniluk |

"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: 21 procent badanych mężczyzn obawia się, że nie sprawdzi się podczas kontaktów seksualnych - wynika z najnowszego ogólnopolskiego badania POLARES dotyczącego zdrowia seksualnego i prokreacyjnego Polaków.

Tylko 11 procent mężczyzn szukało pomocy lekarza z powodu problemów w życiu seksualnym. Dlaczego tak niewielu?

Dla 63 procent Polaków przytulanie jest ważniejsze niż seks. Dlaczego mężczyźni wstydzą się prosić o czułość?

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Dobry wygląd, udana kariera, pieniądze, powodzenie u kobiet. Wciąż pokutuje stereotyp mężczyzny, który ma być zawsze silny, pewny siebie i niezawodny także w łóżku. Wielu panów próbuje sprostać tym oczekiwaniom, choć presja może odbierać przyjemność z seksu. POLARES, największe w Polsce badanie poświęcone zdrowiu seksualnemu i prokreacyjnemu Polaków, prowadzone pod kierownictwem prof. Zbigniewa Izdebskiego, pokazuje, że lęk przed seksualnym niepowodzeniem wśród mężczyzn narasta.

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Lęk przed seksem. Co piąty mężczyzna boi się porażki w łóżku

Kobiety coraz lepiej znają swoje potrzeby, prawa i oczekiwania dotyczące życia intymnego, tymczasem wiedza wielu mężczyzn nie rozwija się w takim samym tempie. Pojawia się lęk, czy sprostają oczekiwaniom partnerki. Dodatkową presję wywiera pornografia, która kreuje nierealistyczny obraz seksu.

- Wielu mężczyzn ogląda materiały pornograficzne, a następnie, świadomie lub nie, porównuje z nimi własne ciało i sprawność seksualną. Tymczasem pornografia przedstawia wykreowaną rzeczywistość, a nie wszyscy mężczyźni wyglądają tak jak aktorzy pornograficzni, nie mają takich samych genitaliów ani nie funkcjonują seksualnie w sposób prezentowany na ekranie - wyjaśnia prof. Izdebski.

Porównywanie się z takim wzorcem może podważać poczucie własnej atrakcyjności i sprawności. W badaniu 13 procent mężczyzn zadeklarowało również obawę przed wystąpieniem problemów w trakcie współżycia. Seks zamiast przyjemności staje się dla części z nich sytuacją, w której trzeba zdać egzamin.

Problemy seksualne mężczyzn. Dlaczego tak rzadko szukają pomocy?

"Nie płacz", "przestań się mazać", "nie bądź babą". Takie słowa słyszane od dzieciństwa zostają z mężczyznami na lata. - Chłopak ma być silny i samodzielny. Ma sobie poradzić. A kiedy dorasta, trudno mu nagle zmienić sposób myślenia o sobie i zacząć otwarcie mówić o lęku, smutku czy poczuciu bezradności - tłumaczy prof. Izdebski.

Dotyczy to również zdrowia. W związku z problemami dotyczącymi życia seksualnego z pomocy lekarza korzystało zaledwie 11 procent badanych mężczyzn i 15 procent kobiet. - W poradnictwie rodzinnym spotykam mężczyzn, których do specjalisty przyprowadza partnerka. Ona opowiada o problemach, a on przekonuje, że właściwie nic się nie dzieje. Nie zawsze wynika to ze złej woli. Czasami człowiek przez całe życie uczył się zaprzeczać własnym trudnościom i naprawdę nie potrafi inaczej reagować - mówi profesor.

Z analiz wynika również, że 66 procent mężczyzn w ciągu ostatnich pięciu lat nie wykonywało badań prostaty, a 40 procent nigdy nie przeprowadzało samobadania jąder. Choć zakres profilaktyki zależy od wieku i indywidualnych wskazań medycznych, seksuolog zwraca uwagę na szerszy problem. - Mężczyźni często unikają kontaktu z lekarzem, ponieważ nie chcą myśleć o tym, że mogą być chorzy - podkreśla.

Zdrowie psychiczne mężczyzn. Najwięcej problemów zgłaszają młodzi

Czy młodsze pokolenia lepiej radzą sobie z emocjami? Problemy ze zdrowiem psychicznym deklaruje 23 procent mężczyzn w wieku 18-29 lat, w grupie 50-59 lat - 17 procent, a po sześćdziesiątce - 11 procent. Chodzi między innymi o objawy depresyjne, zaburzenia lękowe, trudności w relacjach i problemy ze snem. Część młodych ludzi szuka schronienia w internecie, gdzie czuje się bezpieczniej niż w bezpośrednich kontaktach z innymi.

Jeszcze bardziej alarmują statystyki samobójstw. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku każdego dnia życie odbierało sobie średnio niemal 11 mężczyzn i nieco ponad dwie kobiety. Mężczyźni stanowili ponad 83 procent wszystkich osób, które zmarły w wyniku samobójstwa. - Nie można oczywiście wyjaśniać tak dramatycznego zjawiska jednym czynnikiem, ale brak umiejętności proszenia o pomoc i mówienia o własnych emocjach z pewnością jest problemem, którym musimy się zajmować - zaznacza prof. Izdebski.

Dlatego tak ważne jest, by już od najmłodszych lat uczyć chłopców rozpoznawania emocji i szukania wsparcia. Seksuolog podkreśla tu rolę szkoły i edukacji zdrowotnej. - Dziecko powinno wiedzieć, że kiedy jest mu źle, może zwrócić się do dorosłego. Że płacz nie jest powodem do wstydu, a prośba o wsparcie nie oznacza porażki - mówi.

"Polski mężczyzna jest nieutulony". Bo kot ważniejszy?

Przytulanie i bliskość cielesna ważniejsze niż seks? Tak odpowiedziało 63 procent Polaków uczestniczących w badaniu. Odsetek kobiet i mężczyzn udzielających takiej odpowiedzi był zbliżony. - Powiedziałbym nawet, że polski mężczyzna jest trochę niedopieszczony - mówi prof. Izdebski. A wręcz "nieutulony".

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Jak zauważa seksuolog, niektórzy mężczyźni zazdroszczą czułości nawet domowym kotom. - Zdarza się, że przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mówią: "Wie pan, ja wracam z roboty i bym tak chciał po prostu położyć głowę na kolanach żony". Pytam wtedy: "A co panu przeszkadza?". I słyszę: "Bo żona ma na kolanach kota. Głaszcze go, przytula, a kiedy próbuję podejść, mówi, żebym jej nie przeszkadzał".

Jak tłumaczy, za tą z pozoru zabawną sytuacją stoi potrzeba czułości, uwagi i dotyku, której nie zawsze udaje się zaspokoić nawet w wieloletnim związku. Podobny niedosyt mogą odczuwać również kobiety.

- Musimy wreszcie zrozumieć, że przytulanie nie musi być zaproszeniem do seksu. Można chcieć położyć głowę na czyichś kolanach, zostać pogłaskanym czy po prostu pobyć blisko, nie oczekując niczego więcej. Chodzi o bezpieczeństwo, ukojenie, poczucie więzi - podkreśla profesor.

Samotność w związku. Dlaczego mężczyźni nie mówią o swoich potrzebach?

O tym, że brak seksu i brak więzi nie są tym samym, pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, opisując badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego nad niezamierzonym celibatem.

W trzech badaniach uczestniczyło łącznie 2341 mężczyzn. Okazało się, że presja związana z niespełnianiem społecznych oczekiwań wobec męskości wiąże się z frustracją z powodu braku seksu, ale nie z samotnością romantyczną. Ta dotyczy przede wszystkim braku intymnej więzi.

Samotność można jednak odczuwać także w wieloletnim związku. Prof. Izdebski zwraca uwagę na mężczyzn, którzy świetnie radzą sobie z komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów w pracy, "ale kiedy wracają do domu i odwieszają torbę na haczyk, to tak, jakby razem z nią odwieszali całą zdobytą wiedzę". - Nagle okazuje się, że nie potrafią rozmawiać o swoich potrzebach, rozwiązywać konfliktów czy radzić sobie z napięciem w rodzinie - mówi seksuolog.

Zdrowie mężczyzn. Kiedy i gdzie szukać pomocy?

Kto powinien zadbać o zdrowie mężczyzny? Niektórzy z nich trafiają do lekarza dopiero za namową partnerki. Ale czy troska o własne zdrowie powinna zależeć od jej inicjatywy?

- Nie jestem jednak zwolennikiem przerzucania odpowiedzialności za zdrowie mężczyzny na jego partnerkę. Często słyszymy, że to żona powinna przypominać mężowi o badaniach, umówić go do lekarza, dopilnować leczenia. Oczywiście dobrze, kiedy partnerzy się wspierają, ale dorosły mężczyzna musi również sam odpowiadać za swoje zdrowie - zaznacza seksuolog.

Z przewlekłym lękiem, obniżonym nastrojem czy trudnościami w relacjach nie trzeba zostawać samemu. Pomocy można szukać u odpowiednio przygotowanego psychologa lub psychoterapeuty, a w przypadku poważniejszych objawów także u psychiatry. W Polsce do tego specjalisty nie potrzeba skierowania. - Chciałbym jednak szczególnie podkreślić jedną rzecz: szukanie pomocy w kryzysie jest dowodem dojrzałości. To przejaw odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie i relacje z bliskimi - to nie słabość, lecz odpowiedzialność - mówi prof. Izdebski.

A co z "nieutuleniem"?

- Nawet kiedy bardzo potrzebują czułości, wydaje im się, że nie wypada o nią poprosić - mówi prof. Izdebski.

Panowie, wypada.