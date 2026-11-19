"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym"
Źródło wideo: TVN24
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Ma być silny, zaradny, pewny siebie i niezawodny w łóżku. A co, jeśli nie daje rady? Co piąty mężczyzna boi się, że nie sprawdzi się podczas seksu. Wielu nie potrafi też przyznać, że potrzebuje pomocy albo zwykłego przytulenia. Seksuolog prof. Zbigniew Izdebski mówi o mężczyznach "nieutulonych". Skąd bierze się ten głód bliskości?
Kluczowe fakty:
21 procent badanych mężczyzn obawia się, że nie sprawdzi się podczas kontaktów seksualnych - wynika z najnowszego ogólnopolskiego badania POLARES dotyczącego zdrowia seksualnego i prokreacyjnego Polaków. Tylko 11 procent mężczyzn szukało pomocy lekarza z powodu problemów w życiu seksualnym. Dlaczego tak niewielu? Dla 63 procent Polaków przytulanie jest ważniejsze niż seks. Dlaczego mężczyźni wstydzą się prosić o czułość? Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie".
Dobry wygląd, udana kariera, pieniądze, powodzenie u kobiet. Wciąż pokutuje stereotyp mężczyzny, który ma być zawsze silny, pewny siebie i niezawodny także w łóżku. Wielu panów próbuje sprostać tym oczekiwaniom, choć presja może odbierać przyjemność z seksu. POLARES, największe w Polsce badanie poświęcone zdrowiu seksualnemu i prokreacyjnemu Polaków, prowadzone pod kierownictwem prof. Zbigniewa Izdebskiego, pokazuje, że lęk przed seksualnym niepowodzeniem wśród mężczyzn narasta.
19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. O czym nie mówią?
Lęk przed seksem. Co piąty mężczyzna boi się porażki w łóżku
Kobiety coraz lepiej znają swoje potrzeby, prawa i oczekiwania dotyczące życia intymnego, tymczasem wiedza wielu mężczyzn nie rozwija się w takim samym tempie. Pojawia się lęk, czy sprostają oczekiwaniom partnerki. Dodatkową presję wywiera pornografia, która kreuje nierealistyczny obraz seksu.
- Wielu mężczyzn ogląda materiały pornograficzne, a następnie, świadomie lub nie, porównuje z nimi własne ciało i sprawność seksualną. Tymczasem pornografia przedstawia wykreowaną rzeczywistość, a nie wszyscy mężczyźni wyglądają tak jak aktorzy pornograficzni, nie mają takich samych genitaliów ani nie funkcjonują seksualnie w sposób prezentowany na ekranie - wyjaśnia prof. Izdebski.
Porównywanie się z takim wzorcem może podważać poczucie własnej atrakcyjności i sprawności. W badaniu 13 procent mężczyzn zadeklarowało również obawę przed wystąpieniem problemów w trakcie współżycia. Seks zamiast przyjemności staje się dla części z nich sytuacją, w której trzeba zdać egzamin.
Problemy seksualne mężczyzn. Dlaczego tak rzadko szukają pomocy?
"Nie płacz", "przestań się mazać", "nie bądź babą". Takie słowa słyszane od dzieciństwa zostają z mężczyznami na lata. - Chłopak ma być silny i samodzielny. Ma sobie poradzić. A kiedy dorasta, trudno mu nagle zmienić sposób myślenia o sobie i zacząć otwarcie mówić o lęku, smutku czy poczuciu bezradności - tłumaczy prof. Izdebski.
Dotyczy to również zdrowia. W związku z problemami dotyczącymi życia seksualnego z pomocy lekarza korzystało zaledwie 11 procent badanych mężczyzn i 15 procent kobiet. - W poradnictwie rodzinnym spotykam mężczyzn, których do specjalisty przyprowadza partnerka. Ona opowiada o problemach, a on przekonuje, że właściwie nic się nie dzieje. Nie zawsze wynika to ze złej woli. Czasami człowiek przez całe życie uczył się zaprzeczać własnym trudnościom i naprawdę nie potrafi inaczej reagować - mówi profesor.
Z analiz wynika również, że 66 procent mężczyzn w ciągu ostatnich pięciu lat nie wykonywało badań prostaty, a 40 procent nigdy nie przeprowadzało samobadania jąder. Choć zakres profilaktyki zależy od wieku i indywidualnych wskazań medycznych, seksuolog zwraca uwagę na szerszy problem. - Mężczyźni często unikają kontaktu z lekarzem, ponieważ nie chcą myśleć o tym, że mogą być chorzy - podkreśla.
Zdrowie psychiczne mężczyzn. Najwięcej problemów zgłaszają młodzi
Czy młodsze pokolenia lepiej radzą sobie z emocjami? Problemy ze zdrowiem psychicznym deklaruje 23 procent mężczyzn w wieku 18-29 lat, w grupie 50-59 lat - 17 procent, a po sześćdziesiątce - 11 procent. Chodzi między innymi o objawy depresyjne, zaburzenia lękowe, trudności w relacjach i problemy ze snem. Część młodych ludzi szuka schronienia w internecie, gdzie czuje się bezpieczniej niż w bezpośrednich kontaktach z innymi.
Jeszcze bardziej alarmują statystyki samobójstw. Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 roku każdego dnia życie odbierało sobie średnio niemal 11 mężczyzn i nieco ponad dwie kobiety. Mężczyźni stanowili ponad 83 procent wszystkich osób, które zmarły w wyniku samobójstwa. - Nie można oczywiście wyjaśniać tak dramatycznego zjawiska jednym czynnikiem, ale brak umiejętności proszenia o pomoc i mówienia o własnych emocjach z pewnością jest problemem, którym musimy się zajmować - zaznacza prof. Izdebski.
Dlatego tak ważne jest, by już od najmłodszych lat uczyć chłopców rozpoznawania emocji i szukania wsparcia. Seksuolog podkreśla tu rolę szkoły i edukacji zdrowotnej. - Dziecko powinno wiedzieć, że kiedy jest mu źle, może zwrócić się do dorosłego. Że płacz nie jest powodem do wstydu, a prośba o wsparcie nie oznacza porażki - mówi.
"Polski mężczyzna jest nieutulony". Bo kot ważniejszy?
Przytulanie i bliskość cielesna ważniejsze niż seks? Tak odpowiedziało 63 procent Polaków uczestniczących w badaniu. Odsetek kobiet i mężczyzn udzielających takiej odpowiedzi był zbliżony. - Powiedziałbym nawet, że polski mężczyzna jest trochę niedopieszczony - mówi prof. Izdebski. A wręcz "nieutulony".
Jak zauważa seksuolog, niektórzy mężczyźni zazdroszczą czułości nawet domowym kotom. - Zdarza się, że przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mówią: "Wie pan, ja wracam z roboty i bym tak chciał po prostu położyć głowę na kolanach żony". Pytam wtedy: "A co panu przeszkadza?". I słyszę: "Bo żona ma na kolanach kota. Głaszcze go, przytula, a kiedy próbuję podejść, mówi, żebym jej nie przeszkadzał".
Jak tłumaczy, za tą z pozoru zabawną sytuacją stoi potrzeba czułości, uwagi i dotyku, której nie zawsze udaje się zaspokoić nawet w wieloletnim związku. Podobny niedosyt mogą odczuwać również kobiety.
- Musimy wreszcie zrozumieć, że przytulanie nie musi być zaproszeniem do seksu. Można chcieć położyć głowę na czyichś kolanach, zostać pogłaskanym czy po prostu pobyć blisko, nie oczekując niczego więcej. Chodzi o bezpieczeństwo, ukojenie, poczucie więzi - podkreśla profesor.
Samotność w związku. Dlaczego mężczyźni nie mówią o swoich potrzebach? O tym, że brak seksu i brak więzi nie są tym samym, pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, opisując badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego nad niezamierzonym celibatem.
W trzech badaniach uczestniczyło łącznie 2341 mężczyzn. Okazało się, że presja związana z niespełnianiem społecznych oczekiwań wobec męskości wiąże się z frustracją z powodu braku seksu, ale nie z samotnością romantyczną. Ta dotyczy przede wszystkim braku intymnej więzi.
Samotność można jednak odczuwać także w wieloletnim związku. Prof. Izdebski zwraca uwagę na mężczyzn, którzy świetnie radzą sobie z komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów w pracy, "ale kiedy wracają do domu i odwieszają torbę na haczyk, to tak, jakby razem z nią odwieszali całą zdobytą wiedzę". - Nagle okazuje się, że nie potrafią rozmawiać o swoich potrzebach, rozwiązywać konfliktów czy radzić sobie z napięciem w rodzinie - mówi seksuolog.
Zdrowie mężczyzn. Kiedy i gdzie szukać pomocy?
Kto powinien zadbać o zdrowie mężczyzny? Niektórzy z nich trafiają do lekarza dopiero za namową partnerki. Ale czy troska o własne zdrowie powinna zależeć od jej inicjatywy?
- Nie jestem jednak zwolennikiem przerzucania odpowiedzialności za zdrowie mężczyzny na jego partnerkę. Często słyszymy, że to żona powinna przypominać mężowi o badaniach, umówić go do lekarza, dopilnować leczenia. Oczywiście dobrze, kiedy partnerzy się wspierają, ale dorosły mężczyzna musi również sam odpowiadać za swoje zdrowie - zaznacza seksuolog.
Z przewlekłym lękiem, obniżonym nastrojem czy trudnościami w relacjach nie trzeba zostawać samemu. Pomocy można szukać u odpowiednio przygotowanego psychologa lub psychoterapeuty, a w przypadku poważniejszych objawów także u psychiatry. W Polsce do tego specjalisty nie potrzeba skierowania. - Chciałbym jednak szczególnie podkreślić jedną rzecz: szukanie pomocy w kryzysie jest dowodem dojrzałości. To przejaw odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie i relacje z bliskimi - to nie słabość, lecz odpowiedzialność - mówi prof. Izdebski.
A co z "nieutuleniem"?
- Nawet kiedy bardzo potrzebują czułości, wydaje im się, że nie wypada o nią poprosić - mówi prof. Izdebski.
Panowie, wypada.
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