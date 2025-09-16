Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"

Diabetolożka dr. Olga Turowska o cukrzycy Źródło: TVN24

Cukrzyca ciążowa jest efektem zmian hormonalnych u przyszłych mam. W ich wyniku dochodzi do zaburzenia wytwarzania i działania insuliny, co powoduje zwiększony poziom glukozy we krwi. Z reguły diagnozuje się ją między 24. a 28. tygodniem ciąży. Chociaż choroba ta często ustępuje po porodzie, wyniki nowej, szeroko zakrojonej analizy potwierdzają, że może mieć negatywny wpływ zarówno na matkę, jak i na dziecko.

Wyższe ryzyko ADHD i nie tylko

Naukowcy pod kierunkiem dr Ling-Jun Li z National University of Singapore przenalizowali dane zebrane wśród 9 mln ciężarnych z 20 różnych krajów świata, w tym z Singapuru. Na tej podstawie doszli do wniosku, że kobiety z historią cukrzycy ciążowej uzyskiwały średnio o 2,47 punktu mniej w testach oceniających sprawność umysłową niż rówieśniczki, które nie przebyły cukrzycy ciążowej. Z kolei dzieci mam, u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową, miały średnio o 4 punkty niższy wskaźnik inteligencji (IQ), o 36 proc. wyższe ryzyko ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi), o 56 proc. wyższe ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz o 45 proc. wyższe ryzyko opóźnień rozwojowych.

Naukowcy zwrócili uwagę, że ryzyko cukrzycy ciążowej rośnie wraz z wiekiem i otyłością przyszłej mamy. Wiadomo, że kobiety z cukrzycą ciążową rodzą duże dzieci, a to zwiększa ryzyko urazów okołoporodowych. W przyszłości dzieci te są też bardziej zagrożone zaburzeniami metabolicznymi, w tym otyłością brzuszną, zaburzeniami poziomu lipidów i glukozy we krwi.

Swoje odkrycia badacze zaprezentowali na kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą, odbywającym się w dniach 15-19 września w Wiedniu. - Nasze wyniki są potwierdzeniem, że istnieje pilna potrzeba wczesnego wykrywania i starannego leczenia cukrzycy ciążowej, nie tylko w celu zapobiegania bezpośrednim powikłaniom ciąży, ale także w celu długofalowej ochrony ich funkcji poznawczych - oceniła Li.

Co robić w przypadku cukrzycy ciążowej?

Jak informuje portal pacjent.gov.pl, rozwojowi cukrzycy ciążowej sprzyjają między innymi: obciążenia rodzinne - cukrzyca typu 2 w bliskiej rodzinie, otyłość - BMI (Body Mass Index) przed ciążą większe lub równe 30 kg/m2, cukrzyca ciążowa w poprzedniej ciąży, urodzenie dziecka o masie 4 kg lub większej.

Jeśli lekarz stwierdził, że masz cukrzycę ciążową - przede wszystkim zleci zmianę diety na taką, której podstawą będą pełnowartościowe i nieprzetworzone produkty spożywcze. Tu ważne jest regularne odżywianie, jedzenie 5-6 posiłków dziennie, w tym 3 głównych i 2-3 o mniejszej objętości. Zbyt duże przerwy pomiędzy posiłkami mogą powodować gwałtowny spadek poziomu glukozy we krwi (hipoglikemię), a następnie duży jej wzrost po posiłku (hiperglikemię). Należy też zastąpić węglowodany proste złożonymi, które dzięki dłuższemu trawieniu i wchłanianiu nie powodują gwałtownych wzrostów poziomu glukozy we krwi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. na portalu MZ.

Jeśli mimo trzymania się zasad zdrowej diety, zbyt wysoki poziom glukozy we krwi będzie się utrzymywał - lekarz może zalecić przyjmowanie insuliny.