Groźny grzyb atakuje w USA Źródło: TVN24

Amerykańskie badania wskazują na rosnącą liczbę przypadków Candida auris, czyli wyjątkowo niebezpiecznego gatunku grzyba. Atakuje w warunkach szpitalnych osoby z osłabionym układem odpornościowym.

Media informują o "szybko rosnącej" liczbie przypadków Candida auris. To wyjątkowo niebezpieczny gatunek drożdżaka wywołujący zakażenia o stosunkowo ciężkim przebiegu klinicznym i wysokiej śmiertelności. Szybko rozprzestrzenia się w warunkach szpitalnych, dodatkowo jest oporny na większość leków.

W ostatnich dniach "American Journal of Infection Control" przedstawił wyniki badań naukowców, którzy przyjrzeli się przypadkom zakażenia Candida auris rejestrowanych przez niepubliczny system ochrony zdrowia w Miami na Florydzie. Jak zauważają badacze, liczba przypadków rośnie co rok - w 2019 odnotowano ich 5, tymczasem w 2023 było już 115 przypadków.

O coraz większej liczbie zakażeń w stanie Georgia informowała w ostatnich dniach stacja WJCL (należąca do sieci ABC). "W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy po cztery zarażone osoby naraz, tymczasem w latach ubiegłych rzadkością było, by w naszym szpitalu przebywała jedna czy dwie osoby z Candida auris" - WJCL cytuje doktora Timothy'ego Connelly'ego ze szpitala Memorial Health w Savannah. Jak dodaje stacja, do końca lutego w stanie odnotowano ponad 1300 przypadków Candida auris.

ZOBACZ TEŻ: Grzyb Candida auris atakuje pacjentów w amerykańskich szpitalach. Komentarze ekspertów

Czym jest Candida auris

Candida auris to grzyb, pierwszy raz wykryty w 2009 roku w Japonii. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się w różnych krajach, patogen uznawany jest za zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali globalnej. W USA pierwsze przypadki zakażeń stwierdzono w 2016 roku. Jednak ich liczba rosła na tyle szybko, że dwa lata temu amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) uznało grzyba za "pilne zagrożenie".

Candida auris jest szczególnie groźny w placówkach opieki zdrowotnej, gdyż - jak zauważa WJCL - jest oporny na tradycyjne szpitalne środki dezynfekujące. Może tam trafić na osoby z chorobami przewlekłymi, osłabiającymi układ odpornościowy, dla których jest szczególnie niebezpieczny. Śmiertelność wśród takich osób dwa lata temu szacowano na od 30 do 60 proc., należy podkreślić jednak, że osoby te cierpiały również na inne poważne choroby.

Zakażenia Candida auris są ​​niezwykle trudne do leczenia, ponieważ grzyb jest oporny na większość leków przeciwgrzybiczych. Najczęściej powoduje infekcje krwi, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego oraz podrażnienia skóry. Grzyb, ogłoszony już mianem supergrzyba, nie zagraża jednak zdrowym osobom.

ZOBACZ TEŻ: Grzyb wywołujący "przerażającą i wyniszczającą" chorobę może zwiększyć swój zasięg. Przez zmiany klimatu