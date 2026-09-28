Tak głosowali młodzi, a tak seniorzy. Różnicę widać gołym okiem

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W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, Monika Piątkowska 29,91 proc. - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,50 proc.

Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października. W tę niedzielę na Gibałę zagłosowały 93 042 osoby, a na Piątkowską 76 514 osób.

Wybory w Krakowie. Frekwencja wśród młodych

Ankieterzy pracowni Ipsos zebrali w sondażu szczegółowe dane dotyczące tego, jak głosowały poszczególne grupy wyborców. Jednym z elementów badania był wiek wyborców.