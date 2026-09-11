Złożył więcej błędnych podpisów niż prawidłowych. Decyzja komisarz wyborczej

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Decyzja Komisarz Wyborczej w Krakowie Dagmary Daniec-Cisło została ogłoszona w czwartek. Żaden z kandydatów, którzy złożyli odwołania, nie został ostatecznie zarejestrowany w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta

Odrzucone podpisy Banasia i Bocheńczaka

Zgodnie z przepisami osoba startująca w wyborach prezydenta Krakowa była zobowiązana do przedstawienia co najmniej trzech tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę.

Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło wskazała, że w przypadku odwołania złożonego przez komitet reprezentujący Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2745 wyborców, natomiast 2289 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Bartosz Bocheńczak nie złożył wymaganej liczby prawidłowych podpisów Źródło: TVN24

Z kolei zgłoszenie komitetu Mariana Banasia (b. prezes NIK) było poparte prawidłowo przez 2048 wyborców, natomiast 3611 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

W przypadku Banasia najczęstszym powodem był błędny, niepełny lub nieczytelny PESEL (1105). Dużo podpisów odrzucono przez inny adres zamieszkania podany przez wyborcę niż adres ujęcia w CRW w gminie Kraków (680) brak praw wyborczych osoby podpisanej na obszarze gminy Kraków (624) i wielokrotne poparcie (583). 137 podpisów odpadło, bo imię, nazwisko lub PESEL były nieczytelne. 34 popierających było niepełnoletnich, a pięć osób podpisało się bez nazwiska, imienia lub numeru PESEL.

"Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji mojej kandydatury na Prezydenta Krakowa, odrzucając aż 3096 spośród 5648 złożonych podpisów poparcia.

Tak ogromna liczba zakwestionowanych podpisów budzi nasze poważne wątpliwości. Za każdym z nich stoi konkretny mieszkaniec Krakowa, który świadomie udzielił mi swojego poparcia. Nie możemy pozwolić, aby głos tysięcy krakowian został pominięty bez pełnego i przejrzystego wyjaśnienia" - napisał były prezes NIK po pierwszej weryfikacji podpisów.

Kolejne dwa odwołujące się komitety: Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej nie zdołały zebrać po 3 tys. podpisów poparcia. Złożyły one odpowiednio 382 i 80 podpisów.

Zgodnie z przepisami osobie zgłaszającej kandydata na prezydenta miasta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

Daria Gosek-Popiołek o zbiórce podpisów poparcia dla jej kandydatury na prezydenta Krakowa Źródło: TVN24