Trzy promile kierowcy ciężarówki, wjechał w bariery na A4

Do zdarzenia doszło na odcinku autostrady A4 w kierunku Zgorzelca na Dolnym Śląsku.

"Kierujący zespołem pojazdów iveco z naczepą najpierw uderzył w barierę energochłonną, po czym zatrzymał się w zatoce awaryjnej. Później, włączając się ponownie do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zahaczył lewym lusterkiem o tył naczepy pojazdu ciężarowego jadącego prawym pasem" - informuje legnicka policja.

Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany na A4 Źródło: Policja Legnica

Miał trzy promile alkoholu

Okazało się, że mężczyzna miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Jak wynika z ustaleń policjantów, całą trasę pokonywał z włączonymi światłami awaryjnymi.

Kierowca został natychmiast zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. 52-letni obywatel Rumunii zostanie doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

