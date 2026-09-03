18-latek pod wpływem narkotyków, auto z podmienionymi tablicami
Policjanci ze Zgorzelca chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę osobowego Audi. Wydali mu polecenia, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten je jednak zignorował i odjechał. Zaczął się pościg. Kierowca został zatrzymany na terenie gminy Węgliniec. Szybko wyszło na jaw, dlaczego uciekał.
Był pod wpływem narkotyków
"Badanie testerem narkotykowym wykazało, że w organizmie 18-latka była metamfetamina. Tablice rejestracyjne założone w Audi były przypisane do innego pojazdu" - przekazała policja w Zgorzelcu.
18-latek został zatrzymany. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl