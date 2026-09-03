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Wrocław

18-latek pod wpływem narkotyków, auto z podmienionymi tablicami

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Pościg za 18-latkiem w Audi
Pościg za 18-latkiem na Dolnym Śląsku
Źródło wideo: KPP w Zgorzelcu
Źródło zdj. gł.: KPP w Zgorzelcu
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18-latek zatrzymany po pościgu był pod wpływem narkotyków, a samochód, którym jechał miał tablice rejestracyjne od innego pojazdu. Młodemu kierowcy grozi pięć lat więzienia.

Policjanci ze Zgorzelca chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę osobowego Audi. Wydali mu polecenia, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten je jednak zignorował i odjechał. Zaczął się pościg. Kierowca został zatrzymany na terenie gminy Węgliniec. Szybko wyszło na jaw, dlaczego uciekał.

Pościg za 18-latkiem w Audi
Pościg za 18-latkiem w Audi
Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Był pod wpływem narkotyków

"Badanie testerem narkotykowym wykazało, że w organizmie 18-latka była metamfetamina. Tablice rejestracyjne założone w Audi były przypisane do innego pojazdu" - przekazała policja w Zgorzelcu.

18-latek został zatrzymany. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskiePościgi
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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