Wrocław 18-latek pod wpływem narkotyków, auto z podmienionymi tablicami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pościg za 18-latkiem na Dolnym Śląsku Źródło wideo: KPP w Zgorzelcu Źródło zdj. gł.: KPP w Zgorzelcu

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Policjanci ze Zgorzelca chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę osobowego Audi. Wydali mu polecenia, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten je jednak zignorował i odjechał. Zaczął się pościg. Kierowca został zatrzymany na terenie gminy Węgliniec. Szybko wyszło na jaw, dlaczego uciekał.

Pościg za 18-latkiem w Audi Źródło zdjęcia: KPP w Zgorzelcu

Był pod wpływem narkotyków

"Badanie testerem narkotykowym wykazało, że w organizmie 18-latka była metamfetamina. Tablice rejestracyjne założone w Audi były przypisane do innego pojazdu" - przekazała policja w Zgorzelcu.

18-latek został zatrzymany. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.