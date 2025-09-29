Pijany kierowca próbował przekupić policjanta. Prokuratura stawia zarzuty

Do zdarzenia doszło w powiecie ząbkowickim

Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło 23 września 2025 roku na terenie jednej z miejscowości powiatu ząbkowickiego. Policjant będący po służbie zatrzymał 58-letniego mężczyznę kierującego samochodem pod wpływem alkoholu.

"W trakcie czynności zatrzymania sprawca poprzez szarpanie i odpychanie usiłował zmusić zatrzymującego do odstąpienia od czynności, ponadto powoływał się na wpływy w jednostkach służby zdrowia i proponował pomoc w załatwieniu świadczeń w tym zakresie" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy

Na miejsce wezwano patrol policyjny, który przewiózł zatrzymanego do izby zatrzymań.

- 58-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego prowadził samochód marki Volvo, mając w organizmie 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany dzięki reakcji funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, który w czasie wolnym przebywał w pobliżu sklepu i wyczuł od kierowcy woń alkoholu i podjął wobec niego interwencję, podczas której doszło do szamotaniny między mężczyznami - informowała tvn24.pl asp. szt. Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Usłyszał zarzuty

Po wytrzeźwieniu, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty: powoływania się na wpływy, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz stosowania przemocy w celu zmuszenia do określonego działania.

58-latek przyznał się do winy i wyraził skruchę. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a dodatkowo grozi mu przepadek pojazdu, którym się poruszał.

