Zderzenie ciężarówek na A4, utrudnienia w ruchu

- Doszło do zderzenia tylnego czterech pojazdów ciężarowych. Ostatni nie zachował należytej ostrożności i uderzył w poprzedzający go pojazd ciężarowy, który uderzył w kolejny i kolejny. W wyniku zdarzenia doszło do zaognienia dwóch ciężarówek. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala z podejrzeniem złamań. Pas ruchu w kierunku Wrocławia jest już całkowicie odblokowany, natomiast pas w kierunku Zgorzelca nadal jest zablokowany. Akcja gaśnicza jest już zakończona. Trwają czynności wyjaśniające - informuje sierż. Izabela Jasińska oficera prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej. Prace porządkowe trwają. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.