Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny

Informację o zdarzeniu i zdjęcia z działań służb otrzymaliśmy na Kontakt24. Doniesienia potwierdza dolnośląskie WOPR.
"Dzisiaj o godzinie 7.30 Dyspozytor WOPR otrzymał zgłoszenie ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o ujawnionym ciele w Porcie Osobowice we Wrocławiu" - podają wodniacy.
Ciało około 30-letniego mężczyzny zostało wydobyte z wody. Tożsamość i okoliczności jego śmierci na razie nie są znane.
