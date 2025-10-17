Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny

Wrocław Źródło: Google Earth

Informację o zdarzeniu i zdjęcia z działań służb otrzymaliśmy na Kontakt24. Doniesienia potwierdza dolnośląskie WOPR.

"Dzisiaj o godzinie 7.30 Dyspozytor WOPR otrzymał zgłoszenie ze Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o ujawnionym ciele w Porcie Osobowice we Wrocławiu" - podają wodniacy.

Akcja służb na Odrze we Wrocławiu Źródło: Kontakt24/ Wodna Służba Ratownicza

Ciało około 30-letniego mężczyzny zostało wydobyte z wody. Tożsamość i okoliczności jego śmierci na razie nie są znane.

