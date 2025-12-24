Przyleciał z Bolonii, w samolocie próbował ukryć kokainę

Do zdarzenia doszło 19 grudnia na wrocławskim lotnisku. 45-latek został zatrzymany bezpośrednio po wylądowaniu samolotu pasażerskiego, który przyleciał z Bolonii.
"Mężczyzna, widząc wchodzące służby na pokład samolotu, próbował ukryć plastikowe opakowania z narkotykami pod siedzeniem. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 21 gramów kokainy" - informuje wrocławska policja.
Zatrzymany podróżował wraz z małżonką. Jak ustalili policjanci, para przyleciała do Polski z wizytą świąteczną. Polak na stałe mieszka na terenie Włoch.
Usłyszał zarzuty
45-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających.
Sąd zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu