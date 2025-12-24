Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Przyleciał z Bolonii, w samolocie próbował ukryć kokainę

Narkotyki ukrył pod siedzeniem samolotu
Wpadka na wrocławskim lotnisku - 45-latek z kokainą wracał z Bolonii
Źródło: KMP we Wrocławiu
Przyleciał z Bolonii i został zatrzymany. 45-letni pasażer miał ponad 21 gramów kokainy. Próbował ukryć narkotyki pod siedzeniem w samolocie.

Do zdarzenia doszło 19 grudnia na wrocławskim lotnisku. 45-latek został zatrzymany bezpośrednio po wylądowaniu samolotu pasażerskiego, który przyleciał z Bolonii.

"Mężczyzna, widząc wchodzące służby na pokład samolotu, próbował ukryć plastikowe opakowania z narkotykami pod siedzeniem. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 21 gramów kokainy" - informuje wrocławska policja.

Narkotyki ukrył pod siedzeniem samolotu
Narkotyki ukrył pod siedzeniem samolotu
Źródło: KMP we Wrocławiu

Zatrzymany podróżował wraz z małżonką. Jak ustalili policjanci, para przyleciała do Polski z wizytą świąteczną. Polak na stałe mieszka na terenie Włoch.

Miał przy sobie kokainę
Miał przy sobie kokainę
Źródło: KMP we Wrocławiu

Usłyszał zarzuty

45-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających.

45-latek wpadł na lotnisku z narkotykami
45-latek wpadł na lotnisku z narkotykami
Źródło: KMP we Wrocławiu

Sąd zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu

Udostępnij:
TAGI:
WrocławlotniskoNarkotyki
Czytaj także:
pap_20251217_1PQ
Dziurawa blokada Trumpa. Statki i tak wypływają
BIZNES
Pierwszy w województwie łódzkim "powiatomat"
Dowody rejestracyjne z "powiatomatu". Ma skrócić kolejki
Łódź
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Prokuratura odmówiła I prezes Sądu Najwyższego. "Osoba nieuprawniona"
Wrocław
imageTitle
Hat-trick, pięć asyst. Liderzy Oilers wzięli sprawy w swoje ręce
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
METEO
Kierowca poruszał się z prędkością 233 km/h
Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Policjanci gasili pożar
Policjanci gasili pożar przy użyciu misek i wiader, pomagali mieszkańcy
Szczecin
Tom Rose
"Niech Bóg błogosławi Polskę". Życzenia ambasadora USA w imieniu Trumpa
Polska
Pożar hali w Pawłowie
Pożar hali z trocinami
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Nowy plan pokojowy. Zełenski ujawnił szczegóły
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
BIZNES
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Stratę oszacowano na 11 milionów. Prokuratura stawia zarzuty
Rzeszów
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Spurs. Z ławki nie wstał tylko Sochan
EUROSPORT
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
METEO
Russell Brand
Brytyjski komik z nowymi oskarżeniami
Śmierć 53-letniego mężczyzny obok urzędu gminy
Leżał obok urzędu, świadek próbował go reanimować. Mężczyzna zmarł
Łódź
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
WARSZAWA
Wiec Narodowej Rady Oporu Iranu wzywający do zaprzestania tortur i egzekucji w Iranie przeprowadzony przed Bundestagiem w Berlinie
"Reżim stracił ponad 17 więźniów w ciągu zaledwie 48 godzin"
Wypadek na Opolszczyźnie
Po zderzeniu jedno z aut spłonęło. Sześć osób nie żyje
Opole
Strażakom pomagały psy ratownicze z Warszawy
Zawalił się dom, przeszukali gruzowisko
Łódź
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Prezydent Krakowa pisze do premiera w sprawie agencji kosmicznej
Kraków
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
BIZNES
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Gdzie jest święty Mikołaj? Śledź z nami jego trasę
METEO
Wyremontowany przystanek Ursus Północny
Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy
WARSZAWA
imageTitle
Jackson i Lookman błysnęli w Pucharze Narodów Afryki
EUROSPORT
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Awaria rozjazdów, pociągi były opóźnione
WARSZAWA
AdobeStock_319132778
"Lepiej zepsuć święta, niż ryzykować, że kolejnych nie będzie"
Agata Daniluk
Pożar samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu
Jechał tunelem, doszło do pożaru. Ruch czasowo przekierowany na promy
Szczecin
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica