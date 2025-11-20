W sieci sprzedawali narkotyki, ponad 3,5 tysiąca transakcji

Wrocław Źródło: Google Earth

W toku postępowania ustalono, że za pośrednictwem aplikacji Telegram działał kanał, który pełnił funkcję internetowego sklepu sprzedającego środki odurzające i substancje psychotropowe.

"Sklep był zautomatyzowany, umożliwiający zakup wybranych narkotyków w postaci m.in. marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu, tabletek ekstazy i AlphyPVP, po uprzednim transferze kryptowalut lub przyjęciu płatności za pośrednictwem usługi BLIK. Zamówione narkotyki były pakowane i wysyłane przy użyciu paczkomatu lub pozostawione w miejscach publicznych przez kuriera w 'drop pointach'" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śledczy odnotowali, ponad 3,5 tysiąca transakcji na łączną kwotę około 230 tysięcy złotych.

Zatrzymano siedem osób

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd we Wrocławiu zatrzymało siedem osób. W trakcie przeprowadzonych przeszukań u sześciu osób znaleziono środki odurzające i substancje psychotropowe.

Na podstawie zebranych dowodów sześciu osobom postawiono zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, ich sprzedaży oraz posiadania. Siódma osoba została przesłuchana w charakterze świadka. Prokuratura wskazuje, że działali wspólnie i w porozumieniu, a przestępstwo było dla nich stałym źródłem dochodu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia wobec wszystkich podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za te czyny grozi im kara nawet do 18 lat więzienia.

