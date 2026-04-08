Wrocław

Agresja wobec kontrolerów. "Tak wygląda codzienność"

Jedna przepychanek z kontrolerami
Wrocław. Ataki na kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej. Nagranie
Źródło: MPK Wrocław, KMP Wrocław
We Wrocławiu po próbie kontroli biletów grupa nastolatków wybiegła z tramwaju, doszło do przepychanki. Kontrolerka upadła i trafiła do szpitala. Nastolatek, którego szukała w tej sprawie policja, sam się zgłosił na komisariat. Przewoźnik alarmuje: mamy do czynienia z serią agresywnych zachowań wobec na naszych pracowników.

W piątek około godziny 17 dwójka kontrolerów wsiadła do tramwaju linii 20 na pętli Grabiszyńska we Wrocławiu. Rozpoczęli kontrolę biletów, gdy tramwaj dojeżdżał do kolejnego przystanku przy ul. Gajowickiej.

- Chcieli zweryfikować dokumenty grupy nastolatków, które uprawniać ich miały do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej. W trakcie tych czynności młodzież lekceważąco odnosiła się do kontrolerów, wyśmiewali ich czynności - relacjonuje aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kiedy tramwaj się zatrzymał na przystanku, grupa wybiegła z tramwaju.

Wyrwał się motorniczemu, wpadł na kontrolerkę

- Kontrolerzy zostali w środku. Wysiedli z tramwaju w momencie, gdy usłyszeli odgłosy szamotaniny. Okazało się, że motorniczy, chcąc zatrzymać właśnie jednego z tych nastolatków, pobiegł za nim. Doszło między nimi do szarpaniny. Ten nastolatek wyszarpnął się motorniczemu i zaczął biec w kierunku kontrolerki, uderzając ją barkiem w ramię i powodując jej przewrócenie - mówi Nicer.

Kobieta upadła. Z urazem pleców trafiła do szpitala. W sobotę zgłosiła się w komisariacie i złożyła zawiadomienie. Cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Grupa nastolatków została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Policjanci zdecydowali się opublikować wizerunek poszukiwanego nastolatka. Chłopak sam zgłosił się na komisariat.

Butelką, nożem i gazem w kontrolera

Jak podaje MPK Wrocław, w ostatnich tygodniach wzrosła agresja wobec kontrolerów biletów. "To już nie są incydenty. To narastająca agresja" - napisano we wpisie MPK Wrocław na Facebooku. "Tak wygląda codzienność kontrolerów" - takim hasłem przewoźnik zatytułował film z agresywnymi zachowaniami pasażerów.

2 kwietnia wieczorem doszło do podobnego zdarzenia.

- Obcokrajowcy nie mieli niestety biletu, chciałam ich zatrzymać, wyciągnęli mnie za sobą po prostu z tramwaju i uderzyłam głową o beton - mówi Wiktoria, kontrolerka MPK Wrocław. Szczęśliwie nic poważnego jej się nie stało.

Kontrolerka wypchnięta z tramwaju. Uderzyła głową i ręką o beton
Źródło: TVN24

Wcześniej pasażer po ucieczce z pojazdu groził kontrolerom nożem, a w innym zdarzeniu kontrolerki zostały ranne podczas próby zatrzymania agresywnego pasażera. Doszło też do rzucenia butelką w kierunku kontrolerki. - Odłamki trafiły ją w oko - dodaje Barbara Balicka z MPK Wrocław.

Był też w ostatnich tygodniach przypadek użycia gazu pieprzowego wobec kontrolera, który trafił po tym zdarzeniu do szpitala.

- Pasażer, który nie posiadał biletu, próbował po prostu uciec. Próbowałem mu zastawić drogę, był wezwany już patrol policji. Gdy dojeżdżaliśmy do przystanku, pasażer udawał, że czegoś szuka w kieszeni. Nagle się odwrócił, wyciągnął gaz i popryskał mi nim w twarz - relacjonuje pan Paweł, napadnięty kontroler.

Źródło: MPK Wrocław

Jak mówi, w czasie swojej dziesięcioletniej pracy w MPK Wrocław został zaatakowany po raz trzeci. - Wcześniej byłem wypchnięty przez pasażera z tramwaju i miałem złamany palec u ręki. Jeszcze wcześniej pasażer mnie i kolegę zaatakował nożem. Na szczęście nic nam się nie stało. Pasażer wyciągnął nóż i uciekł - mówi.

Kontroler MPK Wrocław o atakach pasażerów
Źródło: TVN24

MPK Wrocław szuka rozwiązań, które poprawiłyby bezpieczeństwo kontrolerów. - Spółka analizuje kolejne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów, kierowców i motorniczych oraz prowadzi działania mające na celu ograniczenie podobnych zdarzeń w przyszłości - kończy Balicka.

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica